După ce ședința PNL s-a terminat, Siegfried Mureșan a ieșit pe holurile Parlamentului însoțit de jurnaliști, fără să le facă vreo declarație. Pe fundal se auzea vocea Dianei Șoșoacă.

„SOS România nu va vota acest guvern și va ieși din sală. Acesta este protestul SOS. Este inacceptabil cum suntem șantajați să votam un guvern, altfel ajungem la pușcărie pe modelul Georgescu. Hai, mă, marș! Hai să te văd, Nicușoare, cum bagi tu anticipate”, a spus Șoșoacă.

Ulterior l-a văzut pe holurile Parlamentului pe Siegfried Mureșan.

„Vin trădătorii! Jos cu trădătorii de neam și țară! Arestați oameni ca să fiți votați? Rușine să vă fie, huooo! Nu vă e rușine? Ai trădat România pentru Ursula! Mureșan la pușcărie, huo!”, se auzea țipând Diana Șoșoacă.

Apoi s-a adresat presei:

„Nu mai stați să fiți slugile unei puteri care vă distruge! Chiar nimeni nu-i mai huiduie pe ăștia? Nu e interzis să bagi oameni la pușcărie doar ca să faci șantaj și amenințări? Cât mai stați slugi în fața lor? Că voi ați greșit, că dacă dădeați în PNL, UDMR și USR nu ajungeam în halul ăsta”.

„Cine a zis să mă duc după Călin? Ai tupeu, vino la mine, care ai curaj să spui în față? Cine a zis, mă?”

„Amenințați jurnaliști?”, i-a spus o jurnalistă TVR.

Șoșoacă: „Uită-te la tine în ce hal arăți, du-te de aici! Să vină bărbatul ăla în fața mea, cine a zis? Să vină să facem o dezbatere. Cu mare drag mă duc la pușcărie, că eu am lucrat pentru țara asta, voi sunteți niște sclavinoți și niște lași!” le-a strigat Șoșoacă jurnaliștilor.

„Vor show? Le dăm show!

Trădătorii trebuie să fie la pușcărie!”, a mai zis Diana Șoșoacă.

Parlamentul s-a reunit astăzi, de la ora 13:00, pentru votul de învestitură al Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Cabinetul are nevoie de 233 de voturi pentru a intra în funcție. În acest moment, PNL, USR și UDMR îi asigură aproximativ 170 de voturi, în timp ce PSD și AUR au anunțat că nu vor susține Guvernul.