Premierul interimar, întâlnire decisivă cu delegația agenției S&P înaintea verdictului privind ratingul României

Premierul interimar Ilie Bolojan se întâlnește joi cu reprezentanții S&P înaintea deciziei din 2 octombrie privind ratingul suveran al României.

Ilie Bolojan, premier interimar Foto: Facebook/Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan se întâlnește, joi, cu o delegație a agenției internaționale de rating financiar Standard & Poor’s, care va anunța pe 2 octombrie decizia privind ratingul suveran al României.

La întâlnire participă și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru, potrivit Guvernului, scrie Mediafax.

România începe joi, 24 septembrie, discuțiile cu S&P Global Ratings, înaintea deciziei din 2 octombrie privind ratingul suveran al țării. O eventuală retrogradare a României de către S&P ar putea duce țara în categoria „junk”.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spunea că România are „argumente puternice” pentru a demonstra că țintele de deficit stabilite pentru acest an sunt „ținte realizabile pe care toate agențiile de rating le recunosc ca atare”.

Acesta consideră că situația actuală a țării „nu este un lucru uzual”.

„În anii trecuți diferențele între țintele noastre și țintele agențiilor erau semnificative, însă de această dată agențiile au încredere că putem încheia anul la un deficit de 6 și 6,2 cash și ESA, ceea ce e cel mai important lucru. Practic, avem, pe de o parte, niște lucruri de explicat, dar, pe de o parte, avem și argumente serioase pentru menținerea ratingului”, a declarat Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor a mai precizat că, în acest moment, nu există un risc în ceea ce privește plata pensiilor și salariilor.