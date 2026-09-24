 Grindeanu, atac la programul de guvernare al lui Mureșan: „Și-ar permite o variantă premium la ChatGPT, ce are el acolo e cam second hand” | adevarul.ro
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Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, invitat la „Interviurile Adevărul”

Video Grindeanu, atac la programul de guvernare al lui Mureșan: „Și-ar permite o variantă premium la ChatGPT, ce are el acolo e cam second hand”

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat joi, 24 septembrie, programul de guvernare prezentat de premierul desemnat, Siegfried Mureșan, despre care a susținut că este prea general și l-a ironizat pe acesta, spunând că este „Bolojan second hand”.

Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu Foto: Mediafax

„Acela nu e program de guvernare, i-aș spune că la ce salariu de europarlamentar are și-ar permite o variantă premium la Chat GPT, că ce are el acolo e cam second hand, de fapt el e Bolojan second hand”, a spus Sorin Grindeanu într-o conferință de presă la Craiova.

Acesta a mai spus că s-ar fi aşteptat azi să discute împreună cu colegii de partid despre programul de guvernare propus de Mureșan.

Din păcate, n-am avut ce să le prezint colegilor, fiindcă n-am văzut niciun program de guvernare până acum. Eu am făcut apel la toţi colegii mei să treacă peste poate o pornire absolut firească şi omenească de a critica din start orice vine dinspre Siegfried Mureşan, ca răspuns la tot ceea ce a făcut Siegfried Mureşan cel puţin peste vară, când şi-a tocit buricele degetelor la tastatură înjurând la PSD.

Am trecut peste această etapă şi nu e importantă pentru români. Şi am aşteptat să avem discuţii serioase legate de un program de guvernare. Am aşteptat ieri la Parlament ore bune, am aşteptat ieri după masă şi am anunţat că sunt la sediul partidului împreună cu alţi colegi să discutăm serios despre program de guvernare, am aşteptat degeaba.

Am aşteptat azi dimineaţă, iarăşi, să ne fie trimis acest program de guvernare. Până la această oră n-am absolut nimic”, a arătat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a transmis liberalilor „să nu se mai obosească” și a reitarat că nu va vota acest guvern. El a susținut, totodată, că scenariul alegerilor anticipate nu este realizabil până în luna februarie.

„Anunț de aici de la Craiova să nu se mai obosească, fiindcă propunerea pe care o avem este că nu vom vota acest guvern. Vedem cum toate celelalte încercări ale dreptei sunt sortite eșecului. Preocuparea noastră e ce se întâmplă mai departe. Fie intrăm în alegeri anticipate, dar nu vor putea fi înainte de februarie, fie o altă nominalizare.

Noi trebuie să vedem în primul rând programul de guvernare, să ne impunem viziunea, așa că ne așteaptă niște săptămâni foarte importante, dar trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu”, a conchis acesta.

Siegfried Mureșan a prezentat liniile principale ale Programului de Guvernare

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat miercuri seară, 23 septembrie, liniile directoare ale Programului de Guvernare pe care îl va depune la Parlament pentru obținerea votului de învestitură.

Documentul prevede, între altele, păstrarea cotei unice, fără impozite noi în 2027, reducerea birocrației și continuarea reformelor.

„Propun oamenilor o guvernare corectă, axată pe creștere economică și pe continuarea reformelor realizate până acum de Guvernul Ilie Bolojan. Vreau să construim un stat mai eficient, să eliminăm privilegiile și sinecurile, să folosim mai bine banul public, să reducem risipa și să le oferim cetățenilor servicii mai bune”, a declarat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că programul urmărește stimularea economiei și crearea de noi locuri de muncă, reducerea deficitului, precum și combaterea corupției și evaziunii fiscale.

„Vom stimula economia și vom crea noi locuri de muncă, ne vom îndeplini obiectivele de reducere a deficitului și vom combate corupția și evaziunea fiscală. Vom indexa salariile și pensiile de îndată ce situația bugetară ne va permite. În același timp, vom investi mai mult în apărarea națională, pentru a proteja mai bine România într-un context internațional dificil”, a mai afirmat Mureșan.

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