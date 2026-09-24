Siegfried Mureșan crede că „s-a încercat mereu păstrarea unei conspirații în spațiul public”. „Am stat luni de zile să ne întrebăm unde e Elodia”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a afirmat joi seară, 24 septembrie, la „Interviurile Adevărul”, că, încă de la Revoluție, „s-a încercat păstrarea unei conspirații în spațiul public”, cu scopul de a reduce încrederea cetățenilor în instituții, lege și justiție.

Siegfried Mureșan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Întrebat despre eticheta de premier „pro-german”, Siegfried Mureșan a respins această caracterizare, afirmând că este „un premier român” care își dorește „o Românie puternică, într-o Europă puternică”.

„Noi ne-am ocupat mult, în general, de teoria conspirațiilor în România. Am stat luni de zile să ne întrebăm unde e Elodia, dacă e Elodia, dacă nu e Elodia. Deci multe lucruri în viață sunt mult mai simple.

Dar știți cum e de 30 de ani la noi, de fapt, de la Revoluție, de 36 de ani: s-a încercat mereu păstrarea unei conspirații în spațiul public, menită să reducă încrederea oamenilor în instituții, în lege, în justiție, în dreptate”, a afirmat eurodeputatul PNL.

Acesta a mai afirmat că legăturile unor politicieni cu serviciile de informații pot crea confuzie în rândul cetățenilor.

„Acești politicieni care au avut studii, doctorate de tot felul, prietenii noștri din PSD, aproape toți din conducere și-au făcut veacul pe la SRI și cum se mai numesc serviciile astea de informații. Eu nici măcar nu știu unde este sediul SRI în București, în România, dacă au și alte sedii prin țară.

Deci, lor le e greu să înțeleagă că sunt și oameni politici independenți pe propriile lor picioare, care își iau propriile decizii și care fac ceea ce e corect pentru țară.”

Siegfried Mureșan adaugă că „România poate fi puternică într-o Europă puternică”.

„Cred că cine vrea să ne izoleze de Europa ne face rău, ne slăbește, ne marginalizează și ne va și sărăci, și cred că și parteneriatul transatlantic este esențial pentru noi, pentru securitate.

Cu cât reușim să dezvoltăm și o componentă economică puternică a parteneriatului transatlantic, cu atât mai bine.”