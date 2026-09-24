Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că posibilitatea ca social-democrații să voteze săptămâna viitoare pentru un Guvern condus de Siegfried Mureșan este „extrem de redusă”, în contextul în care premierul desemnat nu a mers la sediul PSD pentru discuțiile pe care liderul social-democrat le aștepta. Grindeanu a criticat modul în care partidul său a fost tratat.

„La modul cum se comportă domnul Siegfried Mureșan, dumneavoastră ce credeți? Nu văd că există această posibilitate sau e una extrem de redusă (...) Mă rog, înseamnă că avem noi dreptate și anume că domnia sa chiar nu-și dorește să fie prim-ministru, domnia sa își dorește să facă un joc politic cum l-a făcut și peste vară, încercând să-și crească anvergura politică”, a declarat Grindeanu, joi dimineață.

Liderul PSD a susținut că social-democrații au fost disponibili pentru discuții și că, în opinia lui, programul de guvernare transmis miercuri seară nu poate fi considerat, în forma respectivă, un program de guvernare.

Grindeanu a precizat că nu va mai fi în București în următoarele zile, însă colegii săi rămân disponibili pentru o discuție pe programul de guvernare.

Grindeanu a vorbit despre întâlnirea avută cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit. Potrivit liderului PSD, discuția fusese programată cu două-trei săptămâni înainte și nu a avut legătură cu votul pentru viitorul guvern. Printre temele abordate s-au numărat economia, investițiile străine și preocupările investitorilor privind predictibilitatea și evoluția României. Grindeanu a precizat că numele lui Siegfried Mureșan nu a fost menționat în cadrul întâlnirii.

Siegfried Mureșan a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan și are nevoie de sprijin parlamentar pentru învestirea Cabinetului. În prezent, candidatura sa este susținută de PNL, USR și UDMR.