Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan îl acuză pe premierul Luca Niculescu că a transferat o parte semnificativă a puterii din Guvern către vicepremierul PSD Marian Neacșu. Criticile vin după o decizie care îi acordă lui Neacșu atribuții extinse de coordonare și avizare pentru o parte importantă a activității Executivului.

Siegfried Mureșan Foto: Inquam / George Călin

Tensiunile din coaliția de guvernare se amplifică după ce vicepremierul și ministrul de Interne Marian Neacșu a primit atribuții suplimentare în cadrul Guvernului. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține că noile responsabilități acordate liderului PSD schimbă raportul de forțe din Executiv și reduc influența premierului Luca Niculescu.

„Prin atribuțiile delegate pesedistului Marian Neacșu, Luca Niculescu devine prim-ministrul României cu cea mai mică influență asupra propriului Guvern de la Revoluție încoace”, afirmă europarlamentarul PNL, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Liberalul susține că adevăratul centru de putere din Executiv nu se află la Palatul Victoria, ci în mâinile liderului PSD Sorin Grindeanu.

Potrivit lui Mureșan, atribuțiile transferate către Marian Neacșu îi oferă acestuia o influență considerabilă asupra activității guvernamentale și echivalează cu o consolidare a poziției PSD în Executiv.

„Grindeanu este prim-ministrul de facto al României”, susține liderul liberal.

„PSD își construiește mereu câte un vicepremier care să fie legătura dintre partid și Guvern”

Mureșan a revenit cu acuzații similare.

„PSD își construiește mereu câte un vicepremier care să fie legătura dintre partid și Guvern. Așa cum Liviu Dragnea și-a instalat-o pe Sevil Shhaideh ca vicepremier docil, cu scopul de a menține influența PSD asupra statului și de a direcționa banii publici spre partid, exact la fel Sorin Grindeanu îl folosește acum pe Marian Neacșu”, a scris europarlamentarul în al doilea mesaj.

„PSD arată că vede administrația publică doar ca pe un instrument de partid”

Potrivit liberalului, „centralizarea puterii în mâinile vicepremierului PSD Marian Neacșu confirmă faptul că PSD nu își dorește o reformă reală a administrației publice”.

„Prin concentrarea puterii într-o singură mână, PSD arată că vede administrația publică doar ca pe un instrument de partid. Nu își dorește o administrație în serviciul cetățeanului, ci una în serviciul PSD”, a afirmat Siegfried Mureșan într-un al treilea mesaj.

Ce atribuții a primit Marian Neacșu

Criticile vin după o decizie emisă pe 18 noiembrie, care extinde semnificativ responsabilitățile vicepremierului Marian Neacșu.

Conform documentului, acesta primește competențe de avizare a proiectelor de acte normative cu impact bugetar pentru 15 ministere, printre care Finanțele, Afacerile Externe, Apărarea, Economia, Dezvoltarea, Educația, Cultura și Investițiile și Proiectele Europene.

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În plus, Marian Neacșu va exercita coordonarea funcțională asupra a zece ministere și a ministrului delegat pentru învățământul preuniversitar. Printre portofoliile aflate în această zonă de coordonare se numără Transporturile, Justiția, Apărarea, Economia, Agricultura, Mediul, Dezvoltarea, Munca și Sănătatea.

Foto: Facebook

Raluca Turcan (PNL): „Niciun ministru nu mai cheltuie un leu fără acordul lui Neacșu”

O reacție similară a avut și deputata PNL Raluca Turcan, care a afirmat modificările consfințesc o realitate politică existentă deja în actuala formulă guvernamentală.

„Azi s-a consfințit ceea ce se știa de fapt: premierul de facto al României este Marian Neacșu”, a scris aceasta într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit fostei ministre liberale, decizia publicată miercuri îi conferă vicepremierului PSD un control semnificativ asupra activității guvernamentale și asupra ministerelor cu cele mai mari bugete.

„Printr-o decizie a premierului publicată azi, vicepremierul Marian Neacșu primește drept de aviz asupra tuturor actelor cu impact bugetar și coordonarea ministerelor conduse de PSD”, susține Turcan.

Raluca Turcan afirmă că noile atribuții îi oferă lui Marian Neacșu o influență directă asupra unor ministere-cheie.

„Practic, niciun ministru nu mai cheltuie un leu fără acordul lui Neacșu. Transporturile, Sănătatea, Munca, Agricultura, Dezvoltarea, Investițiile, adică ministerele cu cei mai mulți bani, trec sub controlul unui singur om al PSD. Premierului îi rămâne `informarea permanentă`”, afirmă deputata PNL.

Criticile vizează și relația dintre premierul Luca Niculescu și PSD, principalul partid al coaliției de guvernare.

„Mă întreb dacă premierul Luca Niculescu mai discută cu PSD. Pentru că este evident că, pe marile probleme de guvernare, premierul spune una, iar singurul partid din coaliție spune cu totul altceva”, a scris Turcan.

În argumentația sa, deputata PNL enumeră mai multe domenii în care consideră că există contradicții între pozițiile premierului și cele exprimate de liderii PSD.

„Premierul semnează, dar PSD decide”

Fosta ministră afirmă că atribuțiile acordate lui Marian Neacșu confirmă faptul că puterea reală se află în mâinile PSD.

„Există o singură explicație pentru care un premier ajunge să afle din presă ce vrea partidul care îl ține la guvernare: în acest guvern, premierul semnează, dar PSD decide. De azi, cu acte în regulă”, a declarat Raluca Turcan.

Liberala a încheiat cu un mesaj critic la adresa modului în care funcționează actuala coaliție.

„Regret că domnul Niculescu trebuie să afle din presă ce are de făcut. Dar cel mai mult regret că tot românii plătesc pentru această lipsă de coordonare, care costă bani, planuri și nervi”, a mai scris deputata PNL.

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Amintim că, în vara acestui an, liderii coaliției de atunci l-au propus pe eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Nicușor Dan l-a desemnat premier, însă acesta nu a reușit să obțină votul de învestitură al Parlamentului.

După eșecul în Parlament, a urmat o nouă rundă de negocieri la Cotroceni și s-a ajuns la un Executiv condus de Luca Niculescu, a cărui învestire a fost susținută de PNL.