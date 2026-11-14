Oana Gheorghiu dezvăluie că Marian Neacșu avea o influență importantă în Guvernul Bolojan. „Dacă spunea că nu se poate, nu se putea”

Oana Gheorghiu, fost vicepremier în Guvernul Bolojan, a vorbit despre influența pe care Marian Neacșu o exercita în fostul Executiv și despre rolul acestuia în actualul Guvern, condus de Luca Niculescu.

Oana Gheorghiu, fost vicepremier Foto: George Călin/Inquam Photos

Oana Gheorghiu a afirmat că Neacșu beneficiază de o putere considerabilă, datorită experienței îndelungate în administrația centrală și cunoașterii mecanismelor guvernamentale.

Întrebată dacă actualul Guvern este condus de premierul Luca Niculescu sau de Marian Neacșu, Oana Gheorghiu a precizat că șeful Executivului este Niculescu, însă a subliniat influența vicepremierului, scrie Digi24.

„Domnul Neacșu are foarte multă putere, pentru că este unul dintre oamenii cei mai vechi din guvern. Are memoria instituțională, cunoaște foarte bine procedurile, ceea ce te ajută să faci și foarte bine, dacă vrei, și să împiedici lucruri, dacă vrei”, a declarat fostul vicepremier la Digi24.

Gheorghiu a confirmat că Marian Neacșu era considerat unul dintre oamenii cu cea mai mare influență în Guvernul Bolojan, în special în relația cu miniștrii PSD.

„Era recunoscut ca fiind omul din guvern cu mare putere și este un lucru cunoscut. Îl știe toată lumea”, a afirmat aceasta.

Potrivit fostului vicepremier, influența lui Neacșu se manifesta inclusiv în deciziile administrative și în pregătirea propunerilor ministeriale. Gheorghiu a susținut că miniștrii, în special cei ai PSD, se consultau cu acesta înainte de a avansa anumite propuneri.

„Informal se știa că, dacă domnul Neacșu zice că se întâmplă ceva, se va întâmpla. Dacă domnul Neacșu zicea că nu se poate, nu se putea”, a explicat Oana Gheorghiu.

Aceasta a precizat că Neacșu participa la discuțiile privind deciziile importante ale Guvernului și era ascultat în special atunci când venea vorba despre proceduri și aspecte administrative.

Referitor la experiența acestuia, Gheorghiu a spus că nu poate face o evaluare directă a competenței sale, dar a evidențiat faptul că Marian Neacșu cunoaște foarte bine circuitul administrativ al actelor normative și mecanismele de funcționare ale Executivului.

„În ultimii 20 de ani, cred că a fost aproape în permanență în guvern”, a declarat fostul vicepremier, amintind că Neacșu a ocupat inclusiv funcția de secretar general.

Oana Gheorghiu a mai afirmat că Marian Neacșu reprezenta un reper de continuitate pentru funcționarii din administrația centrală, în condițiile în care schimbările politice aduc frecvent noi conduceri și noi responsabili în instituțiile guvernamentale.

În ceea ce privește actualul Executiv, Gheorghiu a apreciat că premierul Luca Niculescu se bazează în mare măsură pe experiența vicepremierului Marian Neacșu.