PSD pregătește o reorganizare a aparatului de stat care ar putea duce la comasarea unor structuri administrative și desființarea unor companii publice. Planul prezentat luni de vicepremierul Marian Neacșu prevede ca instituțiile teritoriale să renunțe la departamentele proprii de contabilitate, audit și juridic, atribuțiile urmând să fie preluate de centre comune la nivel județean. În paralel, companiile cu capital majoritar de stat vor fi evaluate, iar cele care nu îndeplinesc criteriile de eficiență ar putea fi restructurate sau desființate. Vicepremierul nu a precizat câte societăți vor dispărea, dar a anunțat că reforma ar urma să ajungă în Guvern și Parlament până la 1 martie 2027.

Vicepremierul Marian Neacșu Foto: Mediafax

„Am prezentat colegilor astăzi în ședința Biroului Permanent Național un set de obiective, de principii și de măsuri și un calendar care, din păcate, în ultima perioadă, noțiunea de reformă s-a demonetizat, a fost folosită extrem de des pentru a aduce în spațiul public o serie de măsuri, de principii care în general nu și-au atins scopul”, a declarat Marian Neacșu, într-o conferință de presă.

Vicepremierul a precizat că propunerile vizează două mari direcții: aparatul public central, împreună cu structurile sale teritoriale, și societățile comerciale în care statul deține pachetul majoritar de acțiuni.

„Ceea ce le-am propus colegilor noștri vizează două mari categorii sistemice. Aparatul public central și subordonatele acestuia teritoriale și respectiv societățile comerciale la care statul este acționar majoritar”, a explicat Neacșu.

Serviciile de contabilitate, audit și juridice ar putea fi reunite la nivel județean

Una dintre măsurile propuse urmărește reducerea aparatului administrativ prin centralizarea serviciilor suport și extinderea digitalizării. Mai exact, instituțiile teritoriale ale ministerelor și ale autorităților centrale nu ar mai avea fiecare propriile structuri de contabilitate, audit, logistică sau juridic, ci acestea ar urma să funcționeze în centre comune, organizate la nivelul fiecărui județ.

Neacșu și-a argumentat propunerea prin faptul că activitățile financiar-contabile, execuția bugetară și procedurile de audit sunt similare și se desfășoară după reguli unitare.

„Concret, este vorba despre serviciile suport, așa cum sunt ele definite în Codul administrativ, care vor fi constituite la nivel județean într-un centru bugetar județean unic. Planul contabil este unic. Execuția bugetară și componenta ei este unitară. Programul și măsurile de audit sunt unitare și foarte bine determinate”, a explicat vicepremierul.

Acesta consideră că nu este justificată menținerea unor compartimente separate pentru fiecare structură teritorială, în condițiile în care atribuțiile lor pot fi preluate de un centru comun la nivel județean.

„Din aceste perspective apreciem că nu este nevoie ca fiecare unitate teritorială a unui minister sau a unei autorități centrale să aibă fiecare în parte contabilitate, audit, logistică, serviciu juridic, ci ele pot fi toate înglobate în cadrul unei structuri județene”, a declarat Neacșu.

O altă direcție a planului vizează reducerea numărului de controale, prin comasarea mai multor instituții și organisme de control care aparțin unor structuri centrale. Vicepremierul a spus că accentul ar urma să fie mutat de la verificări către prevenție.

Companiile de stat profitabile ar putea primi măsuri de sprijin

În ceea ce privește societățile comerciale în care statul este acționar majoritar, Neacșu a făcut o distincție între companiile care ar putea beneficia de măsuri de susținere și cele care vor fi analizate în cadrul procesului de reorganizare. El a precizat că societățile listate pe o piață organizată ar urma să fie exceptate de la anumite măsuri.

Pentru companiile profitabile, planul prevede identificarea unor forme de sprijin care să nu fie încadrate ca ajutor de stat, cu scopul de a le îmbunătăți eficiența și rentabilitatea.

„Un alt set de măsuri vizează partea constructivă, cealaltă fiind partea de reașezare funcțională, analiza societăților comerciale profitabile și stabilirea unor măsuri de sprijin, respectiv susținere care să nu fie constituită ca ajutor de stat în vederea creșterii eficienței și rentabilității acestora”, a mai spus Marian Neacșu.

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Vicepremierul a prezentat și un calendar al etapelor necesare pentru aplicarea măsurilor. Potrivit acestuia, până la 20 noiembrie 2026 ar urma să fie înființat un comitet interministerial, iar până la 15 decembrie ministerele ar trebui să transmită machetele necesare colectării datelor și informațiilor despre instituțiile și companiile vizate.

Analiza informațiilor strânse ar urma să fie încheiată până la 20 ianuarie 2027. Ulterior, până la 1 februarie, ar trebui elaborat actul normativ care va constitui baza legală pentru implementarea restructurărilor.

Etapele de consultare publică, transparență și avizare sunt programate să se desfășoare până la 20 februarie 2027. Neacșu a spus că obiectivul este ca proiectul să ajungă în Guvern și apoi în Parlament, prin procedura angajării răspunderii, până la 1 martie 2027.

Neacșu nu știe încă dacă vor fi desființate 100 de companii de stat

Întrebat despre informațiile potrivit cărora aproximativ 100 de companii de stat ar putea fi desființate, vicepremierul a evitat să confirme un număr exact. El a explicat că lista va fi stabilită după evaluarea societăților și aplicarea criteriilor de eficiență și de funcționare a serviciilor publice.

„V-am spus că mi-e foarte complicat să vă răspund pentru că acele 100 de companii sau mai multe, poate vor fi mai multe, poate vor fi mai puține, ele se vor circumscrie acelui set de criterii care, în ultimă instanță, ar trebui să urmărească eficiența serviciului public și modul în care acesta se manifestă față de cetățeni”, a declarat Marian Neacșu.

Ce se va întâmpla cu angajații disponibilizați

Întrebat ce soluții vor avea la dispoziție salariații care și-ar putea pierde locurile de muncă în urma reorganizării, vicepremierul a declarat că vor fi luate în calcul măsuri de protecție socială, inclusiv programe de reconversie profesională și sprijin pentru găsirea unui nou loc de muncă.

„Evident că vom lua în calcul toate elementele de protecție socială necesare și astea vor viza în mod clar reconversia profesională și încercarea de așezare a persoanelor care ar putea să fie disponibilizate, pentru că dacă o întreprindere se dizolvă, evident că personalul de acolo trebuie să își găsească altceva de făcut. Avem la Ministerul Muncii destul de multe programe de finanțare care vizează astfel de aspecte și bineînțeles că le vom accesa”, a spus Marian Neacșu.

Neacșu: „Clientela de partid își va căuta de muncă”

Întrebat ce se va întâmpla cu persoanele angajate pe criterii politice în instituțiile și companiile de stat, Marian Neacșu a răspuns scurt: „Clientela de partid își va căuta de muncă”.

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Vicepremierul nu a prezentat însă o listă a instituțiilor care ar putea fi comasate sau desființate. El a explicat că printre problemele identificate se numără suprapunerea atribuțiilor unor autorități centrale, situație care generează controale repetate asupra acelorași operatori economici.

Neacșu a dat ca exemplu verificările făcute în domeniul alimentației publice de mai multe instituții, precum Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Inspecția Sanitară.

„Am spus că sunt autorități la nivel central ale căror atribuții se încalecă unele peste celelalte. Vom avea grijă ca să nu se mai întâmple acest lucru, prin asta încercând să reducem numărul de controale la care agenții economici sunt supuși. Deci este o chestiune legată de atribuții”, a declarat vicepremierul.

Acesta a explicat că, în prezent, instituții diferite pot verifica aceleași aspecte ale activității unei firme, iar reorganizarea ar trebui să elimine suprapunerile.

„Vin reprezentanții de control de la Autoritatea Sanitar Veterinară și verifică niște lucruri, să spunem, bunăoară situația din alimentația publică. Vin cei de la Protecția Consumatorului și verifică același lucru, vin cei de la Inspecția Sanitară și verifică același lucru. Astea vrem să evităm”, a explicat Neacșu.