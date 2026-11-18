Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, primește atribuții importante în cadrul Guvernului condus de Luca Niculescu. Potrivit unei decizii semnate de premier, Neacșu va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de 15 ministere și va coordona funcțional zece ministere, precum și ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar. Decizia a stârnit reacții critice din partea unor politicieni din opoziție, care acuză PSD că își extinde controlul asupra Executivului.

Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu. Foto: gov.ro

Conform documentului, vicepremierul va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de următoarele ministere: Transporturi, Finanțe, Afaceri Externe, Justiție, Apărare, Economie, Energie, Agricultură, Mediu, Dezvoltare, Investiții și Proiecte Europene, Muncă, Sănătate, Educație și Cultură.

În plus, Marian Neacșu va asigura coordonarea funcțională a zece ministere: Transporturi, Justiție, Apărare, Economie, Agricultură, Mediu, Dezvoltare, Investiții și Proiecte Europene, Muncă și Sănătate. În responsabilitatea sa intră și ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar.

Decizia îi mai atribuie coordonarea instituțiilor publice și a structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Totodată, vicepremierul trebuie să îl informeze permanent pe prim-ministru cu privire la aplicarea prevederilor documentului.

Foto: Facebook

Varga Glad: „În organigramă scrie «vicepremier». În fișa postului scrie «marele șef»”

Decizia a fost criticată de senatorul PNL Varga Glad, care susține că atribuțiile acordate lui Marian Neacșu îl transformă pe acesta într-un personaj cu o influență majoră asupra întregului Executiv.

„Prim-ministrul decide cine va decide. Avem decizia. Așa arată, în viziunea PSD, un guvern în care fiecare ministru are treaba lui, iar Marian Neacșu are treabă cu toți”, a scris acesta pe Facebook.

Varga Glad a atras atenția că vicepremierul va aviza proiectele cu impact bugetar ale 15 ministere, inclusiv pe cele ale Ministerului Finanțelor, și va coordona funcțional alte zece ministere.

„PSD pare să fi inventat o funcție nouă în Guvern. În organigramă scrie «vicepremier». În fișa postului scrie «marele șef»”, a afirmat senatorul.

În finalul mesajului, acesta a ironizat rolul pe care îl va avea Marian Neacșu în Executiv: „În ritmul ăsta, Neacșu riscă să rămână în istorie drept cel mai important premier pe care România nu l-a avut”.

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Oana Țoiu acuză PSD că preia, în practică, rolul de șef al Guvernului

O reacție critică a venit și din partea deputatei Oana Țoiu, care susține că, prin noile atribuții ale vicepremierului, PSD ajunge să controleze deciziile importante din Guvern.

„De astăzi PSD preia și practic rolul de șef al Guvernului României, prin domnul Marian Neacșu, cu anunț la vedere în Monitorul Oficial, să fie clar tuturor cine decide”, a scris aceasta pe Facebook.

Oana Țoiu susține că miniștrii nu își vor mai negocia direct cu premierul prioritățile și alocările bugetare pentru proiecte, resurse umane și investiții, ci vor trebui să treacă prin Marian Neacșu, care va aviza proiectele cu impact bugetar.

„El va fi și cel care «informează premierul»”, a remarcat deputata, făcând referire la prevederea potrivit căreia vicepremierul trebuie să îl țină permanent la curent pe șeful Guvernului cu aplicarea deciziei.

Țoiu a criticat și titulatura de vicepremier, despre care afirmă că ar permite PSD să evite asumarea responsabilității politice.

„«Vice» a rămas în titulatură doar ca să poată fugi PSD de responsabilitate, de exemplu atunci când va fi nevoie să explice, iar, de ce au blocat legea salarizării unitare în vară, promițând măriri pe care acum le uită până în 2028, an electoral”, a scris aceasta.

Deputata a încheiat mesajul cu o critică la adresa influenței PSD în Executiv: „Cu 23% din voturi au acum 100% din deciziile din Guvern dependente de pixul lor”.

Ea a susținut că alegătorii vor putea sancționa această situație la alegerile din 2028.