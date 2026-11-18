Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a explicat miercuri seară de ce vicepremierului Marian Neacșu i-au fost acordate atribuții extinse de coordonare și avizare în cadrul Executivului condus de Luca Niculescu.

Marian Neacșu a primit puteri extinse în Guvernul Luca Niculescu Foto: FB Guvernul României

Potrivit lui Dan Cărbunaru, noul Executiv funcționează după o formulă diferită de cea a guvernării anterioare, iar responsabilitățile care erau împărțite între mai mulți vicepremieri au fost concentrate la nivelul unei singure funcții.

„În acest moment, domnul Marian Neacşu este singurul viceprim-ministru din acest Guvern, un Guvern care, sigur, a preluat Executivul de la cel anterior cu o structură de cinci viceprim-miniştri”, a declarat Dan Cărbunaru într-o conferință de presă.

Cărbunaru a explicat că, pe lângă atribuțiile pe care Marian Neacșu le avea deja în fostul Cabinet, social-democratul a preluat și responsabilitățile exercitate anterior de ceilalți vicepremieri.

„Acestea ar fi, practic, cele cinci portofolii de viceprim-ministru care, în condiţiile în care acest Guvern are un singur post, o singură poziţie de viceprim-ministru, desigur, pe lângă structura de bază pe care domnul Marian Neacşu a gestionat-o, a avut adăugate o serie întreagă de alte atribuţii”, a explicat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Patru posturi de vicepremier au dispărut din schemă

Dan Cărbunaru a precizat că reducerea numărului de vicepremieri a dus automat la concentrarea atribuțiilor în sarcina unui singur om din conducerea Executivului.

„Sunt, practic, patru poziţii de viceprim-ministru mai puţin. Asta înseamnă, desigur, mai multe atribuţii pentru singurul viceprim-ministru din acest guvern”, a afirmat acesta.

Reprezentantul Guvernului a subliniat că atribuțiile suplimentare nu schimbă mecanismul de luare a deciziilor, care rămâne în responsabilitatea prim-ministrului.

„Întotdeauna decizia finală în Guvernul României o ia prim-ministrul, în cazul nostru domnul prim-ministru Luca Niculescu”, a precizat Cărbunaru.

Purtătorul de cuvânt al Executivului a concluzionat:

„Fiind un singur viceprim-ministru, practic, toate atribuţiile, fie de coordonare, fie de avizare, ajung inevitabil într-o singură zonă de viceprim-ministru”.

Ce responsabilități a primit vicepremierul Marian Neacșu

Decizia publicată miercuri în Monitorul Oficial stabilește că Marian Neacșu avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de 15 ministere și coordonează funcțional 11 ministere și structuri guvernamentale.

De asemenea, vicepremierul coordonează instituțiile publice și structurile din aparatul de lucru al Guvernului și are obligația de a informa permanent premierul cu privire la aplicarea măsurilor stabilite prin decizie.

Siegfried Mureșan: „Grindeanu este prim-ministrul de facto al României”

Amintim că europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan l-a acuzat miercuri, 18 noiembrie, pe premierul Luca Niculescu că a transferat o parte semnificativă a puterii din Guvern către vicepremierul PSD Marian Neacșu. Potrivit lui Mureșan, noile atribuții îi oferă social-democratului o influență considerabilă asupra activității guvernamentale și echivalează cu o consolidare a poziției PSD în Executiv.

„Grindeanu este prim-ministrul de facto al României”, susține liderul liberal.

O reacție similară a avut și deputata PNL Raluca Turcan, care a afirmat modificările consfințesc o realitate politică existentă deja în actuala formulă guvernamentală.

„Practic, niciun ministru nu mai cheltuie un leu fără acordul lui Neacșu. Transporturile, Sănătatea, Munca, Agricultura, Dezvoltarea, Investițiile, adică ministerele cu cei mai mulți bani, trec sub controlul unui singur om al PSD. Premierului îi rămâne `informarea permanentă`”, a afirmat deputata PNL.