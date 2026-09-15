Siegfried Mureșan, atac după protestele violente: „Este un nou exemplu că alianța antieuropeană PSD-AUR se consolidează”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan acuză PSD și AUR că „instrumentalizează politic” protestul fermierilor din Piața Victoriei, care a degenerat în confruntări violente cu jandarmii. În urma incidentelor, 26 de persoane au fost duse la audieri, iar 24 de oameni au primit îngrijiri medicale.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan Foto: Facebook

„Modul în care AUR și PSD instrumentalizează politic protestul din Piața Victoriei este un nou exemplu că alianța antieuropeană PSD–AUR se consolidează. Mai întâi au dărâmat guvernul împreună. Apoi au votat legi în Parlament împreună”, a transmis Siegfried Mureșan, pe pagina sa de Facebook.

Europarlamentarul îi acuză acum pe reprezentanții celor două partide că folosesc protestul în scop politic. „Acum instrumentalizează concomitent, în mod populist, un protest care a degenerat și a devenit violent. Asta nu este o agendă a unor partide care vor soluții. Asta este agenda clasică a partidelor populiste care promovează instabilitatea și blocajul”, a mai transmis Siegfried Mureșan.

26 de persoane au fost duse la audieri

Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat după ce mai mulți manifestanți au aruncat cu pietre și alte obiecte în jandarmi și au încercat să forțeze cordonul de protecție din zona Guvernului.

Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru dispersarea grupurilor agresive. Ulterior, incidentele s-au extins în zonele din apropierea Pieței Victoriei, inclusiv spre Calea Victoriei.

Potrivit bilanțului prezentat de Jandarmeria Capitalei, 26 de participanți agresivi au fost extrași din mulțime și duși la sediile de poliție, pentru identificare și dispunerea măsurilor legale.

În urma incidentelor, 24 de persoane au primit îngrijiri medicale, inclusiv opt jandarmi. Patru persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate, printre acestea aflându-se și un jandarm.