Promisiunea lui Siegfried Mureșan: Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan, va fi o etapă de creștere

Siegfried Mureșan a transmis sâmbătă, 19 septembrie, un mesaj prin care anunță strategia sa în cazul în care va ajunge în fruntea guvernului. Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan și va fi o etapă de creștere a promis liberalul propus de președintele Nicușor Dan pentru a forma viitorul cabinet.

Siegfried Mureșan, desemnat premier Foto: AFP

Mesajul a fost transmis sâmbătă seara pe Facebook. „Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan și vom intra într-o etapă de creștere”, a scris Siegfried Mureșan.

Liberalul a explicat de ce țara poate intra într-o perioadă de creștere.

„Ilie Bolojan a stabilizat țara și a făcut foarte multe lucruri bune pentru România. Datorită măsurilor luate de acest guvern, putem acum să intrăm într-o nouă etapă, o etapă de creștere”, a mai scris Mureșan.

El și-a prezentat principalele obiective. Acestea sunt reducerea inflației și creșterea economică și a nivelului de trai.

„Cred că avem câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continuăm: să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor și să investim acolo unde este nevoie. Aceste lucruri le voi continua. Obiectivul este să reducem inflația, să creștem economia și să îmbunătățim nivelul de trai al oamenilor”, a precizat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a fost desemnat oficial ca propunere pentru funcția de prim-ministru al României de către președintele Nicușor Dan, pe data de 17 septembrie. Nominalizarea sa vine ca o soluție din partea alianței PNL, USR și UDMR.

Siegfried Mureșan are 45 de ani, este europarlamentar din anul 2014, vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) și co-raportor pentru Cadrul Financiar European 2028-2034.