Președintele Nicușor Dan din Ucraina, despre șansele lui Siegfried Mureșan: „Îmi doresc să reușească. Semnez decretul de numire la Bistrița” SURSE

Sursă video Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan, aflat vineri, 18 septembrie, în vizită în Ucraina, a anunțat că va semna sâmbătă, 19 septembrie, la Bistrița, decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim‑ministru. Documentul urmează să fie publicat la începutul săptămânii viitoare în Monitorul Oficial.

Nicușor Dan Foto: captură Administrația Prezidențială

„O să semnez mâine, la Bistrița, decretul de numire și o să fie publicat în Monitorul Oficial luni”, a precizat Nicușor Dan.

„E dificil, dar eu îmi doresc să reușească”

Șeful statului a fost întrebat dacă, în opinia sa, Siegfried Mureșan are șanse să formeze un Executiv, în contextul în care, până acum, nu se conturează majoritate parlamentară.

„Îmi doresc să reușească. E dificil, dar eu îmi doresc să reușească”, a răspuns președintele.

În ceea ce privește posibilitatea declanșării alegerilor anticipate, Nicușor Dan a comentat că acestea ar putea fi luate în calcul doar dacă impasul politic persistă, fără a exclude complet scenariul.

„Haide să ne uităm la prima etapă și după să vedem”.

Nominalizarea lui Siegfried Mureșan a luat PNL prin surprindere

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat joi, la Palatul Cotroceni, că l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a precizat că Mureșan este persoana care a primit cele mai multe voturi din partea formațiunilor politice consultate.

„Nu avem o majoritate conturată în ciuda acestor ore de discuții. Am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Această persoană este Siegfried Mureșan”, a declarat Nicușor Dan.

Liberalii erau convinși că președintele Nicușor Dan îl va desemna premier pe Alexandru Nazare și se pregăteau să negocieze un vot pentru instalarea Guvernului, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Nicușor Dan, la Summitul Inițiativei pentru Integrare Carpatică din Ucraina

Amintim că președintele Nicușor Dan se află vineri, 18 septembrie, în regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina, unde participă la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, la invitația președintelui Volodimir Zelenski.

„Președintele României, alături de președintele Ucrainei și ceilalți șefi de stat și de guvern participanți, vor deschide lucrările Forumului Economic”, a transmis Administrația Prezidențială.

În marja Summitului vor avea loc o serie de evenimente conexe, între care Forumul Economic Carpatic, Forumul Tinerilor, reuniuni ale autorităților locale, precum și reuniuni privind cooperarea culturală și conservarea naturii. Președintele României, alături de Președintele Ucrainei și ceilalți șefi de stat și de guvern participanți, vor deschide și lucrările Forumului Economic.

Vizita președintelui la Bistrița

Șeful statului se va afla sâmbătă, 19 septembrie, în prima parte a zilei, în județul Bistrița-Năsăud.

Va participa, de la ora 9.30, la evenimentul „Via Transilvanica Business Fest”, desfășurat la Piatra Fântânele, iar, potrivit agendei oficiale, de la ora 11.00 se va afla la inaugurarea lucrărilor de extindere, modernizare și digitalizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.