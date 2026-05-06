Scenariile luate în calcul după șahul dat de PNL, explicate de un analist politic: „Toate formulele sunt slabe”

Criza politică de la București se adâncește după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, în condițiile în care scenariile privind formarea unui nou executiv rămân încă neclare. O variantă aflată în discuție la Palatul Cotroceni ar presupune constituirea unui guvern minoritar PSD–UDMR, susținut de un premier tehnocrat, în ipoteza în care PNL ar intra în opoziție. Analistul politic Cristian Andrei consideră că această formulă, alături de alte scenarii vehiculate în acest moment pe masa președintelui Nicușor Dan, este una extrem de fragilă din punct de vedere politic.

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, unul dintre scenariile luate în calcul de social-democrați presupune formarea unui guvern minoritar alături de UDMR, în cazul în care PNL își va menține decizia de a trece în opoziție. Însă premierul va fi un tehnocrat, nu un membru de partid, astfel încât președintele Nicușor Dan să nu poată fi acuzat că a pus umărul la demiterea lui Ilie Bolojan pentru a oferi funcția PSD.

Cristian Andrei: „Formulele aflate pe masă sunt slabe”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut discuții pe această temă cu Sorin Grindeanu, însă nu a oferit, până în prezent, un răspuns ferm privind o eventuală participare la guvernare. Pe de o parte, reprezentanții UDMR își exprimă interesul de a rămâne în actul guvernamental, însă, pe de altă parte, resping ideea de a face parte dintr-un executiv care ar depinde de voturile AUR în Parlament. În lipsa acestui sprijin, un guvern minoritar nu ar putea obține majoritatea necesară pentru învestire.

În analiza scenariilor aflate în discuție, analistul politic Cristian Andrei atrage atenția că o formulă de guvernare minoritară PSD–UDMR s-ar sprijini pe o ecuație parlamentară extrem de fragilă. Potrivit acestuia, un astfel de executiv ar depinde de voturile unor parlamentari neafiliați și de un sprijin tacit din partea formațiunilor considerate extremiste, o vulnerabilitate care s-ar regăsi și în cazul unei eventuale coaliții minoritare de dreapta.

„Cred că cele două partide iau în calcul asta. Dar toate formulele aflate pe masă azi, puține la număr, sunt slabe, inclusiv aceasta, pentru că ar fi forțată, chinuită. Și ea ar fi slabă pentru că s-ar baza pe o armată de traseiști sau „liber-cugetători” parlamentari, ca să le zic așa. Pe fond, ar fi o formulă PSD+UDMR+minorități și cu susținere de la facțiuni AUR, SOS, POT. Și vorbim de un număr consistent de traseiști - peste 50. Nici măcar o disidență liberală n-ar ajuta prea mult la acest calcul. E fix același calcul, aproape identic, și pentru un guvern minoritar PNL+USR+UDMR. Tot în jur de 180 de voturi din 233 au, adică pe la 38-39%. De fapt, întrebarea este dacă AUR își va mai călca încă odată pe brand, pe electorat și pe suflet, în numele „unei agende”, pentru a face PSD mare și pentru a-i susține un cabinet sau măcar negocierile în forță de la Cotroceni. AUR a alimentat constant potențialul de coaliție și negociere al PSD în această criză”, a explicat Cristian Andrei pentru „Adevărul”.

Reticența UDMR de a legitima un guvern cu ajutorul AUR blochează momentan calculele social-democraților. Totuși, expertul anticipează o flexibilizare a pretențiilor partidelor pe măsură ce presiunea timpului va atinge cote critice.

„La prima vedere nu va ceda, dar lucrurile acestea se vor mai schimba după ce va crește presiunea timpului, după eșecul negocierilor și când interimatul se va prelungi. UDMR e momentan într-un cabinet, chiar și interimar, e deja la guvernare. Am putea avea surpriza că, în acest blocaj, mai mulți preferă interimatul prelungit, conflictul înghețat. Poate fi o soluție, absurd, dar preferabilă pentru mulți, oricărei alternative proaste de azi.

După ce mai multe cabinete ar pica la vot în Parlament și presiunea ar crește pentru o nouă coaliție, mă aștept nu doar la UDMR, dar și la alte grupuri parlamentare, mai ales neafiliați, să se relaxeze standardele și să poată trece un cabinet care azi pare greu de făcut. Chiar și încălcându-se disciplina de partid, în unele locuri. Un guvern de „emanație” parlamentară, să-i zicem”, arată Cristian Andrei.

Ministrul Apărării: „PSD nu poate să șantajeze o țară întreagă și să joace poker politic cu destine. Explicați dezastrul bugetar lăsat în urmă”

Decizia PNL de a se retrage de la masa negocierilor și de a-și asuma rolul de opoziție este interpretată de Cristian Andrei ca o mișcare cu miză strategică, menită să protejeze capitalul electoral al formațiunii.

„La PNL ieri s-a activat un instinct de supraviețuire, în situația în care partidul risca să-și piardă inițiativa politică în detrimentul PSD și să-și piardă respectabilitatea. Partidul a urmat pentru moment interesul pe termen mai lung, adică alegerile viitoare, cu un lider mai popular, decât interesul imediat al siguranței la guvernare. Deși, subliniez că acest interimat se poate prelungi o vreme cu PNL și USR la butoane, iar Bolojan, câtă vreme e premier, chiar și interimar, are un cuvânt de spus și greutate mai mare în partid.

Pe de altă parte, trebuie să fim realiști să spunem că toate variantele de cabinet sunt încă pe masă, că toate părțile, inclusiv PNL și USR își fortifică poziția și își fac calcule cum să fie la guvernare, într-o formulă minoritară sau altfel”, a explicat Cristian Andrei.

Discursul președintelui Nicușor Dan, criticat dur pe rețelele sociale

Agitația de pe scena politică s-a transmis și în mediul online. Discursul susținut marți de președintele Nicușor Dan a stârnit reacții vehemente pe rețelele sociale, unde alegătorii își exprimă deschis frustrarea față de atitudinea șefului statului.

Într-o postare care a adunat rapid sute de aprecieri și comentarii, un utilizator a criticat lipsa de realism a președintelui și a pus la îndoială bunele intenții ale acestuia.

„Nicușor tocmai și-a început discursul cu fix aceste cuvinte: România e un stat stabil. Instituțiile în România funcționează. Ori e retard, ori e PSD-ist mascat. Regret votul meu”, spune cetățeanul.

Mulți comentatori consideră prestația președintelui drept o dovadă clară de neputință în gestionarea crizei.

„E depășit de situație, habar n are ce trebuie sa facă. Si pare fricos in fata PSDNL-ului. Ultimul castrat, așa se comporta”, afirmă un alt internaut.

În aceeași notă de dezamăgire, alți participanți la discuție au făcut paralela cu acțiunile foștilor președinți.

„Eu încerc să caut o explicație si nu găsesc. Nici în cele mai negre scenarii nu îmi imaginam o prestație așa de slaba a lui Șordan. Efectiv face Iohanul să pară uman”, afirmă un alt utilizator.

Sorin Grindeanu exclude un premier susținut de AUR: „Pot să fiu eu, dar pot să fie și alți colegi de-ai mei”

Printre ironii și amărăciune, unii s-au arătat îngrijorați de efectele economice imediate și au respins categoric apelul la calm transmis de președinte.

„Cursul a crescut cu 2.5% în sub o săptămână, de ce să nu fim calmi?”, spune altcineva.

„Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”

Nemulțumirile cetățenilor din mediul online nu vizează doar discursul prezidențial. Calitatea reprezentanților trimiși în Parlament reprezintă un alt motiv major de frustrare. Cazul senatorului Paul Pintea, ales inițial pe listele POT și trecut recent la PSD, a generat un val de revoltă.

„Acest băiat cu 11 clase, absolvent „Academic Singles”, si cu cazier urmează să decidă soarta țării in zilele care urmează. Poporul a decis sa fie reprezentat de omul ăsta în parlament”, spune utilizatorul care a deschis discuția.

Mulți dintre utilizatori au reacționat spunând că de fapt alegerea lui Pintea în Parlament nu reprezintă decât o reflectare a societății românești.

„Si care este problema? Ne reprezintă perfect. Dl. Pintea este oglinda omului de rând din Romania, indiferent ca va place sau nu”, spune cineva.

Alți participanți la dialog au mutat vina de pe umerii alegătorilor direct pe mecanismul electoral actual.

„Nu uita ca votam partidul care își propune listele. Mai mult sau mai puțin, numele ăstuia era doar o adunătură de litere pe o listă. Nu știa nimeni nimic de el, nici măcar ce față are”, afirmă utilizatorul