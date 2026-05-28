search
Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Donald Trump acuză Iranul că trage de timp până la alegerile de la mijloc de mandat în speranța că va obține un acord mai avantajos

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Donald Trump a lansat un atac dur la adresa Teheranului, acuzând regimul iranian că blochează în mod deliberat încheierea unui acord de pace. Potrivit liderului de la Casa Albă, Iranul încearcă să „tragă de timp” până la alegerile de la mijloc de mandat (midterms) din SUA, programate în noiembrie, în speranța că va obține condiții mai favorabile de negociere.

Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:Profimedia
Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:Profimedia

În cadrul celei de-a 12-a ședințe de cabinet din actualul său mandat, Trump a descris o economie iraniană aflată în colaps total, argumentând că Teheranul nu are altă opțiune decât compromisul.

„Au o inflație de 250%, moneda lor nu mai are nicio valoare, întregul lor sistem economic este prăbușit. Au crezut că mă pot fenta prin așteptare, că vor rezista până la alegeri. Nu îmi pasă de midterms”, a declarat președintele american.

Pentru a-și demonstra optimismul politic, Trump a făcut trimitere la rezultatele recente din Texas, unde favoritul său, Ken Paxton, a câștigat scrutinul intern în fața senatorului republican John Cornyn.

Miza strategică: Strâmtoarea Ormuz și criza energetică globală

Strategia Iranului, care include menținerea blocadei asupra Strâmtorii Ormuz – o arteră comercială vitală prin care trece aproximativ o cincime din necesarul global de petrol –, a eșuat, susține Washingtonul. Blocada, instituită la sfârșitul lunii februarie, a declanșat deja o criză energetică la nivel mondial.

Deși discuțiile pentru oprirea conflictului ce durează de aproape trei luni au ajuns într-o fază critică, Donald Trump a subliniat că actualele propuneri au fost respinse deoarece „SUA nu sunt satisfăcute de condiții”, deși a adăugat că Iranul „își dorește foarte mult un acord”.

Amenințare neașteptată la adresa Omanului

Pe fondul eforturilor diplomatice și militare de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, Donald Trump a provocat consternare printr-o declarație de o agresivitate rară la adresa Omanului, un stat din Golf cu o populație de 5,3 milioane de locuitori și un aliat tradițional al SUA în regiune.

Reacția liderului american vine după ce în presă au apărut informații conform cărora Iranul încearcă să convingă Omanul să instituie în comun o taxă de tranzit pentru navele comerciale din strâmtoare.

„Strâmtoarea va fi deschisă pentru toată lumea. Nimeni nu o va controla. O vom supraveghea noi”, a avertizat Trump.

Într-o digresiune considerată de analiști ca fiind extrem de periculoasă, Trump a adăugat: „Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți. Altfel, va trebui să îi aruncăm în aer. Înțeleg asta și vor fi cuminți”.

Casa Albă nu a oferit clarificări imediate cu privire la această declarație, iar Ambasada Omanului la Washington a refuzat să comenteze pentru moment. Omanul a funcționat până acum ca mediator în acest conflict, fiind la rândul său ținta unor atacuri din partea Teheranului.

Nemulțumiri și presiuni în tabăra republicană

Eforturile lui Trump de a obține rapid un acord de pace au început să creeze fisuri chiar în interiorul propriului partid. Tabăra dură a republicanilor (vulturii), care a susținut activ decizia controversată de a declanșa războiul împotriva Iranului alături de Israel, a reacționat vehement la zvonurile privind un armistițiu de 60 de zile.

Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, a criticat public intențiile Casei Albe. „Un armistițiu de 60 de zile ar fi un dezastru. Tot ce am obținut prin Operațiunea Epic Fury s-ar pierde pentru nimic”, a scris senatorul pe rețelele sociale, semnalând că Trump se confruntă cu o opoziție internă acerbă în ceea ce privește strategia din Orientul Mijlociu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO. Încăierare masivă între două familii de români, la Dortmund
digi24.ro
image
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
stirileprotv.ro
image
Va bloca Nicușor Dan legea transparentizării ONG-urilor? Fost activist de carieră, președintele încă își ține la secret donatorii din campania electorală/„Va trimite legea la CCR”
gandul.ro
image
Bruxelles-ul are în sfârșit calendarul pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE
mediafax.ro
image
Cum a contribuit Pleșan la eliminarea Rapidului de către Steaua în sfertul UEFAntastic de acum 20 de ani
fanatik.ro
image
Pensionarii români vor beneficia de noi perioade adăugate la vechime, începând din 1 septembrie 2026
libertatea.ro
image
Triplă crimă. O bunică și cei doi nepoți ai săi, găsiți morți în apartamentul în care locuiau
digi24.ro
image
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea pentru calificarea în turul 3 la Roland Garros
gsp.ro
image
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
digisport.ro
image
Maria Dumitru, primele declarații după eliminarea de la Survivor: „După întoarcerea la viața reală, fiecare intră în ritmul lui”
click.ro
image
Într-o comună din România, americanii construiesc primul centru de date din lume cu inteligenţă artificială cuantică
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Băuturile vegetale schimbă gustul și prețul cafelei. Cu cât sunt mai scumpe faţă de varianta clasică
observatornews.ro
image
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
cancan.ro
image
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Cât consumă aerul condiționat din mașină pe caniculă. Calcule pentru autoturismele electrice, pe motorină sau benzină
playtech.ro
image
Ce lovitură pentru Dan Șucu! Autoritățile au aprobat proiectul uriaș de lângă stadionul Dinamo
fanatik.ro
image
Pe cine ar fi propus Nicușor Dan premier dacă România ar fi fost o republică parlamentară. Condiții stricte pentru organizarea de alegeri anticipate
ziare.com
image
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a semnat! Anunțul așteptat de bucureșteni: 600.000 €
digisport.ro
image
Adolescenții care se holbează la telefon până târziu în noapte plătesc un preț uriaș. Experții vorbesc despre consecințe grave
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Selly și Smaranda stau cu chirie într-un apartament cu 4 camere. Cum arată locuința de mega lux. Un loc cozy, primitor și cu un vibe aparte / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Horoscop 28 mai. Trei zodii vor avea șansa să-și schimbe viața. Ce se întâmplă cu restul nativilor
mediaflux.ro
image
Fiul lui Schumacher și-a făcut apariția cu noua iubită. Ce ocupație are superba Clara
gsp.ro
image
Ce face ursul noaptea pe străzile din Brașov | VIDEO
actualitate.net
image
Andreea Mantea și-a făcut fiul să plângă de emoție de ziua lui. Surpriza uriașă primită de David la 11 ani | VIDEO
actualitate.net
image
Care sunt cele 3 ingrediente care nu îi lipsesc lui Richard Abou Zaki când gătește. Juratul de la Chefi la Cuțite dă din casă: „Da, îmi plac foarte mult”
click.ro
image
Tudor Chirilă a împlinit 52 de ani. Povestea de viață emoționantă a marelui artist. „Nu prea m-am integrat acolo”
click.ro
image
Două zodii primesc un semn neașteptat în acest weekend. O decizie amânată nu mai poate fi evitată
click.ro
Prințesa Charlotte a Prusiei foto profimedia 0604166030 jpg
După ce-a găzduit orgii la palat, sora Împăratului i-a șantajat pe swingerii aristocrați. Efectele devastatoare ale „Aventurii Kotze”
okmagazine.ro
Venezuela Fury foto Instagram jpg
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor
clickpentrufemei.ro
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fotografii demult uitate cu Oana Roman. Cum arăta vedeta când lucra în aviație
image
Care sunt cele 3 ingrediente care nu îi lipsesc lui Richard Abou Zaki când gătește. Juratul de la Chefi la Cuțite dă din casă: „Da, îmi plac foarte mult”

OK! Magazine

image
Moartea ei a fost una dintre marile tragedii regale ale secolului XX. Frumoasa regină a murit însărcinată, la doar 29 de ani

Click! Pentru femei

image
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor

Click! Sănătate

image
Gura uscată noaptea poate fi semn al unei boli. Medicul explică