Donald Trump acuză Iranul că trage de timp până la alegerile de la mijloc de mandat în speranța că va obține un acord mai avantajos

Donald Trump a lansat un atac dur la adresa Teheranului, acuzând regimul iranian că blochează în mod deliberat încheierea unui acord de pace. Potrivit liderului de la Casa Albă, Iranul încearcă să „tragă de timp” până la alegerile de la mijloc de mandat (midterms) din SUA, programate în noiembrie, în speranța că va obține condiții mai favorabile de negociere.

În cadrul celei de-a 12-a ședințe de cabinet din actualul său mandat, Trump a descris o economie iraniană aflată în colaps total, argumentând că Teheranul nu are altă opțiune decât compromisul.

„Au o inflație de 250%, moneda lor nu mai are nicio valoare, întregul lor sistem economic este prăbușit. Au crezut că mă pot fenta prin așteptare, că vor rezista până la alegeri. Nu îmi pasă de midterms”, a declarat președintele american.

Pentru a-și demonstra optimismul politic, Trump a făcut trimitere la rezultatele recente din Texas, unde favoritul său, Ken Paxton, a câștigat scrutinul intern în fața senatorului republican John Cornyn.

Miza strategică: Strâmtoarea Ormuz și criza energetică globală

Strategia Iranului, care include menținerea blocadei asupra Strâmtorii Ormuz – o arteră comercială vitală prin care trece aproximativ o cincime din necesarul global de petrol –, a eșuat, susține Washingtonul. Blocada, instituită la sfârșitul lunii februarie, a declanșat deja o criză energetică la nivel mondial.

Deși discuțiile pentru oprirea conflictului ce durează de aproape trei luni au ajuns într-o fază critică, Donald Trump a subliniat că actualele propuneri au fost respinse deoarece „SUA nu sunt satisfăcute de condiții”, deși a adăugat că Iranul „își dorește foarte mult un acord”.

Amenințare neașteptată la adresa Omanului

Pe fondul eforturilor diplomatice și militare de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, Donald Trump a provocat consternare printr-o declarație de o agresivitate rară la adresa Omanului, un stat din Golf cu o populație de 5,3 milioane de locuitori și un aliat tradițional al SUA în regiune.

Reacția liderului american vine după ce în presă au apărut informații conform cărora Iranul încearcă să convingă Omanul să instituie în comun o taxă de tranzit pentru navele comerciale din strâmtoare.

„Strâmtoarea va fi deschisă pentru toată lumea. Nimeni nu o va controla. O vom supraveghea noi”, a avertizat Trump.

Într-o digresiune considerată de analiști ca fiind extrem de periculoasă, Trump a adăugat: „Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți. Altfel, va trebui să îi aruncăm în aer. Înțeleg asta și vor fi cuminți”.

Casa Albă nu a oferit clarificări imediate cu privire la această declarație, iar Ambasada Omanului la Washington a refuzat să comenteze pentru moment. Omanul a funcționat până acum ca mediator în acest conflict, fiind la rândul său ținta unor atacuri din partea Teheranului.

Nemulțumiri și presiuni în tabăra republicană

Eforturile lui Trump de a obține rapid un acord de pace au început să creeze fisuri chiar în interiorul propriului partid. Tabăra dură a republicanilor (vulturii), care a susținut activ decizia controversată de a declanșa războiul împotriva Iranului alături de Israel, a reacționat vehement la zvonurile privind un armistițiu de 60 de zile.

Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, a criticat public intențiile Casei Albe. „Un armistițiu de 60 de zile ar fi un dezastru. Tot ce am obținut prin Operațiunea Epic Fury s-ar pierde pentru nimic”, a scris senatorul pe rețelele sociale, semnalând că Trump se confruntă cu o opoziție internă acerbă în ceea ce privește strategia din Orientul Mijlociu.