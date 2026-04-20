Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Vicepremierul Oana Gheorghiu la Interviurile „Adevărul”

Ministrul Apărării: „PSD nu poate să șantajeze o țară întreagă și să joace poker politic cu destine. Explicați dezastrul bugetar lăsat în urmă”

Radu Miruță (USR) a transmis luni, 10 aprilie, că situația politică actuală reprezintă „momentul adevărului” pentru România, în ziua în care PSD își consultă membrii privind rămânerea în coaliția de guvernare. Ministrul Apărării a criticat demersurile social-democraților și a susținut că partidul lui Sorin Grindeanu „nu poate șantaja o țară întreagă” prin decizii politice care afectează stabilitatea guvernării.

Ministrul transmite PSD că nu poate să șantajeze o țară întreagă. FOTO FB Radu Miruță
Ministrul transmite PSD că nu poate să șantajeze o țară întreagă. FOTO FB Radu Miruță

„Momentul adevărului” nu e o lozincă. E o oglindă. Iar unii evită să se uite în ea. Când am intrat în Guvern, ca ministru, am găsit ani de inerție împachetați pe scurt: «nu se poate». Un refren repetat prea mult timp de cei care au condus țara ani de zile. Pentru antreprenori, pentru cetățeni, pentru orice inițiativă reală.

Doar câteva luni mai târziu, realitatea i-a contrazis: se poate. Cu direcție, cu eforturi constante de a face față presiunilor și fără resemnare. De la lucruri aparent mărunte, până la decizii strategice, cum ar fi fabrica de pulberi de la Făgăraș, programe de înzestrare a Armatei Române prin SAFE, cu producție în România, recuperarea unor active ale statului, trimiterea spre cercetare a celor care au tratat bunurile publice ca pe proprietăți personale”, a scris Miruță într-o postare pe Facebook.

„Adevărul nu e confortabil. Oamenii politici maturi își asumă decizii”

Radu Miruță a criticat PSD pentru lipsa unor soluții la criza bugetară și pentru faptul că  partidul condus de Sorin Grindeanu ar încerca să se poziționeze simultan la guvernare și în opoziție:

„Adevărul nu e confortabil. Dar tocmai de aceea trebuie spus. Dacă vorbiți despre «momentul adevărului», spuneți și că în ultimele luni nu ați venit cu nicio soluție reală pentru criza bugetară creată tot de voi. Toate deciziile Guvernului Bolojan au fost luate cu acordul PSD în Coaliție. Nu poți fi ziua la guvernare și seara în opoziție la televizor și pe rețelele sociale.

Oamenii politici maturi își asumă decizii, nu dau foc la casă ca să se laude apoi că vor să stingă flăcările, dar nu au apă și niciun alt plan.

Dacă tot invocați acest «moment», spuneți și ce ați făcut în ultimele decenii: de ce industrii întregi au fost ținute pe loc, de ce funcțiile au devenit recompense politice și nu responsabilități, de ce performanța a fost înlocuită cu loialitatea”. Și mai ales: explicați dezastrul bugetar lăsat în urmă”.

„Curățenia doare”

Afirmațiile lui Radu Miruță vin în contextul în PSD organizează luni, la Palatul Parlamentului, un eveniment intitulat „Momentul adevărului”, în cadrul căruia membrii partidului sunt consultați cu privire la retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Guvernul Bolojan, la mâna AUR. Va accepta George Simion să-i ofere lui Sorin Grindeanu «capul» premierului pe tavă?

„Da, există nemulțumire. E normal. Reconstrucția nu vine cu aplauze, ci cu decizii dificile. Curățenia doare. Dar stagnarea costă și mai mult. Adevăratul moment al adevărului nu separă partide. Separă oamenii serioși de cei care doar joacă roluri. Responsabilitatea de spectacol. Și, încet, începe să devină clar cine de care parte este”, a adăugat ministrul.

„Nu doar despre Ilie Bolojan e vorba, ci despre zbaterea PSD de a ține țara noastră captivă intereselor de partid”

Tensiunile dintre liderii coaliției s-au accentuat în ultimele zile.

„PSD spune că nu îl mai susține pe Ilie Bolojan. E dreptul lor chiar să nu respecte un protocol al Coaliției. Dar nu doar despre Ilie Bolojan e vorba, ci despre zbaterea PSD de a ține țara noastră captivă intereselor de partid. Pe asta e lupta, mascată sub tot felul de ambalaje sclipicioase.

Am tăiat privilegii și-am înlocuit obișnuita răsplată politică cu performanța. Cum vom face asta fără suport parlamentar în caz că PSD își va retrage miniștrii? Mai greu, dar nu a fost ușor nici în ultimele luni. Dacă direcția este corectă, eu cred că oamenii de bună-credință din această țară vor înțelege cine trebuie susținut”, a mai spus Radu Miruță.

Ministrul Apărării a adăugat:

„PSD nu poate să șantajeze o țară întreagă și să joace poker politic cu destine. Prosperitatea nu e un concept abstract, ci vine ca urmare a deciziilor politice și guvernamentale corecteCurățenia doare, dar trebuie să plătim acest preț. Altfel, dacă toate apelurile la rațiune sunt fără ecou, noi la USR suntem pregătiți să mergem și în alegeri anticipate, dar să renunțăm la lupta începută și să lăsăm țara pe mâinile combinațiilor PSD style, după 10 luni când abia am început curățenia, ar fi un abandon.

«momentul adevărului» care poate separa lideri de interese de partid! E «momentul adevărului» când decidem ce alegem - zborurile Nordis și cutiile de pantofi, jocurile băieților deștepți din energie sau administrație corectă și cu cap?  Împreună, oamenii buni, putem duce România acolo unde merită să fie!”.

