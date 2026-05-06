Kelemen Hunor nu exclude nicio variantă pentru viitorul Guvern. „Ilie Bolojan nu va ceda”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, miercuri, 6 mai, că toate soluțiile trebuie să rămână pe masa negocierilor, susținând că niciuna dintre ele nu este „nedemocratică”.

„Opțiunea noastră ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună, dacă se poate găsi un alt premier care să fie acceptat de toate partidele și să nu fie rival vreunui partid mare”, a declarat liderul UDMR într-o conferință de presă.

El a afirmat că „deciziile PNL-ului sunt cunoscute”, dar a insistat că „discuțiile trebuie continuate”.

Întrebat dacă are o propunere de premier, Kelemen Hunor a răspuns că UDMR nu are o variantă în momentul de față.

„Nu spun cine trebuie să fie, dar trebuie găsită o soluție, un om”, a adăugat el.

Acesta a afirmat, totodată, că nu a purtat, până acum, discuții cu liderul PNL, Ilie Bolojan și nici cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Liderul UDMR a amintit că România s-a confruntat cu o situație similară în 2021, dar în prezent nu își permite o criză care să îngreuneze situația economică, deja afectată.

„Am avut un caz similar în 2021, cu guvernul Câțu, după care s-a format cu o coaliție. Avem experiența cu ce se întâmplă după o astfel de aventură. Trecem printr-un moment extrem de dificil și orice aventură ne costă enorm. Nu vom ajunge la anticipate, sunt de acord cu președintele”, a declarat acesta.

El a declarat totodată că, un nou guvern trebui format în „două-trei săptămâni” și a adăugat că „trebuie convins Ilie Bolojan și ceilalți din PNL să revină asupra deciziei”.

În ceea ce privește varianta unui premier tehnocrat, liderul UDMR a afirmat că „importantă este calitatea sa ca om, de a gestiona o criză”.

„Cel ales ca premier trebuie să fie capabil să gestioneze o criză politică și o criză bugetară. Ilie Bolojan nu va ceda, eu îl știu”, a mai spus Kelemen Hunor.

Întrebat dacă soluția este ca PNL să rămână în opoziție, acesta a declarat: „Nu îmi permit să dau sfaturi”.

Potrivit surselor politice, liderii PSD îi vor propune președintelui Nicușor Dan formarea unui guvern minoritar alături de UDMR, în cazul în care PNL își va menține decizia de a trece în opoziție.

Aceleași surse au susținut că liderul UDMR Kelemen Hunor a purtat discuții cu Sorin Grindeanu în acest sens, dar nu a dat un răspuns concret, deoarece, deși liderii UDMR și-ar dori să rămână la guvernare, nu acceptă să fie parte dintr-un guvern votat de AUR.