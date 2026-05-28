Exclusiv Rapid l-a vrut pe bolivianul Héctor Cellar. „Adevărul” a intrat în posesia ofertei de transfer

Se schimbă complet liniile la Rapid, cu antrenorul Costel Gâlcă (54 de ani) înlocuit ieri cu Daniel Pancu (48 de ani). Vor fi schimbări și la nivelul lotului. Giuleștenii au început în secrete campania de achiziții cu mult înainte de terminarea sezonului.

„Adevărul” a intrat în posesia ofertei de transfer pe care Rapid, care a terminat play-off-ul recent pe locul 5 în Superligă, a făcut-o clubului bolivian Always Ready, condus de președintele Andrés Costa.

Rapid l-a dorit pe Héctor Cellar (25 de ani) și era dispusă să achite suma de 300.000 de euro pentru împrumutul acestuia plus un procent de 20% dintr-un viitor transfer.

Cellar este genul de „buldog” care recuperează multe baloane. Evaluat la 750.000 de euro conform site-ului de specialitate transfermarkt, bolivianul evolueză pe postul de mijlocaș defensiv.

Este o poziție deficitară la Rapid, mai ales după ce titularul postului de „închizător”, Kader Keita (25 de ani), a fost implicat pe 3 martie într-un accident soldat cu moartea unei persoane.

Oferta Rapidului pentru Cellar a fost făcută pe 5 februarie și era valabilă până pe 30 aprilie. Deocamdată, părțile nu s-au înțeles, Always Ready socotind oferta prea mică, dar negocierile ar putea fi reluate în funcție de decizia noului tehnician.