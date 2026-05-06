Video Sorin Grindeanu exclude un premier susținut de AUR: „Pot să fiu eu, dar pot să fie și alți colegi de-ai mei”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 6 mai, că formațiunea pe care o conduce exclude varianta formării unui guvern în care premierul să provină din zona AUR, subliniind că PSD își dorește o coaliție cu orientare pro-occidentală.

Întrebat despre scenariile posibile pentru formarea unei noi majorități parlamentare, în contextul unei eventuale moțiuni de cenzură, Grindeanu a afirmat că PSD analizează toate opțiunile, inclusiv posibilitatea de a merge în opoziție.

„Direcția pe care România mergea era proastă, acest lucru se vede în viața de zi cu zi a românilor. Noi am discutat în aceste săptămâni posibile scenarii ca rezultat al trecerii moțiunii de cenzură”, a declarat liderul social-democrat, într-un interviu pentru Euronews.

Acesta a adăugat că PSD nu exclude nici varianta intrării în opoziție. Întrebat direct despre acest scenariu, Sorin Grindeanu a răspuns tranșant: „Bineînțeles”.

În ceea ce privește posibilele formule de guvernare, Grindeanu a subliniat că PSD ia în calcul mai multe variante, de la conducerea guvernului până la opoziție, dar exclude categoric varianta unui Guvern PSD-UDMR, plus alte formațiuni.

„PSD este deschis și are toate variantele în față. Poate fi o coaliție cu partidele pro-occidentale sau poate rămâne în opoziție. Poate să existe varianta care să nu aibă în majoritate PSD sau să fie PSD parte a unei coaliții de guvernare. O coaliție care să cuprindă partidele pro-occidentale. Am exclus varianta ca PSD să fie parte a unui guvern minoritar. Nici varianta prin care PSD susține varianta unui guvern minoritar nu este una pe care să o putem accepta. Nu este un Guvern stabil. Varianta asta duce rapid pentru căutarea unei alte variante în toamnă”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a subliniat și necesitatea unei soluții rapide pentru stabilitatea politică: „Trebuie să găsim rapid o soluție. Nu se învârte lumea în jurul unui singur om”.

Referindu-se la Ilie Bolojan, liderul PSD a afirmat că „nu există actori politici de neînlocuit” și a făcut apel la calm în negocieri: „Nimeni nu e Mesia, nimeni nu este de neînlocuit în poziția de a dicta întreaga scenă politică”.

Grindeanu a mai comentat și rolul lui Ilie Bolojan în ultimele luni, afirmând că acesta „a fost în aceste 10 luni premierul USR, nu premierul PNL”, subliniind din nou necesitatea unei soluții stabile și a depășirii orgoliilor politice.

Grindeanu nu exclude varianta de premier: „Pot să fiu eu, dar pot să fie și alți colegi de-ai mei”

Întrebat dacă își dorește funcția de prim-ministru, Sorin Grindeanu a declarat că această decizie nu depinde de opțiuni personale, ci de negocierile politice pentru formarea unei majorități parlamentare și a unui nou guvern.

„Dacă se găsește o formulă majoritară, Partidul Social-Democrat își va decide candidatul pentru funcția de prim-ministru”, a precizat acesta.

În ceea ce privește o eventuală nominalizare personală, Sorin Grindeanu nu a exclus această variantă, dar a insistat că PSD are mai multe opțiuni.

„Și da, poate să fie Sorin Grindeanu, dar pot să fie și alți colegi de-ai mei”, a mai spus liderul PSD, în cadrul emisiunii „Ai Aflat” cu Ionuț Cristache, de la Gândul.

Criza politică a fost declanșată de adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost astfel demis, însă va rămâne interimar până la formarea unui nou executiv.

Președintele Nicușor Dan a început miercuri, 6 mai, consultările informale cu liderii partidelor care s-au aflat la guvernare.