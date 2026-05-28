Zeci de fermieri, după evidențele firmei, sute, după ce spun structurile asociative, își așteaptă și astăzi banii pentru mieii predați în 2025 către firmele „regelui oierilor din România”, cu promisiunea de plată „la 45 de zile”.

Crescători de oi din toată țara reclamă că au fost înșelați de reprezentanți ai firmelor lui Dumitru Andreșoi, cunoscut drept „regele oierilor din România”. La începutul săptămânii s-a organizat chiar un protest la poarta unei ferme din Hunedoara a lui Dumitru Andreșoi, cel care și-a trimis, în 2025, achizitorii în teren, aceștia au preluat sute de mii de miei pentru export, promițând că le vor plăti fermierilor banii „la 45 de zile”, însă parte din sume nu au fost nici până astăzi achitate.

Restanțele către fermieri sunt estimate de unele voci la aproximativ 7 milioane euro, însă reprezentantul firmei contestă suma. Și despre numărul păgubiților afirmă că ar fi, în fapt, doar de ordinul zecilor la nivelul întregii țări și că aceștia își vor primi banii în luna iunie.

„Nu ne-au adus nici ordinul de plată”

Valentin Bohar, un fermier din Timiș, din comuna Știuca, a predat 150 de miei către reprezentantul firmei lui Andreșoi în 15 aprilie 2025. 150 de bucăți. Are și astăzi de recuperat aproape 80.000 lei. „Din cei 78.000 lei niciun bănuț n-am primit. În circa 40 de zile îmi virează banii și în circa 6 zile îmi aduce ordinul de plată. Avem dovada, cu formularul de mișcare de la doctor, și certificatul de producător. Mi-a tot promis, că săptămâna aialaltă, că vin banii de la exportul din Algeria, că... Numa’ minciuni”, a povestit fermierul.

Nu vindea pentru prima dată către firma respectivă, însă trimisul firmei a fost altul în anii trecuți.

Deși își așteaptă banii de peste un an, angajații firmei l-au contactat din nou, a spus fermierul, pentru o nouă achiziție. „Le-am zis că dacă nu-mi dau banii, să nu mai vină. Mi-au promis că îmi dau după o diferență de 30.000 lei. Și n-am fost de acord. Nu se mai poate în situația asta. Noi am muncit, cu familia, și am crescut mieii ăștia. Noi din asta trăim, nu sunt angajat, nu sunt nimic. Am circa 300 de oi și trăiesc de pe asta”, a adăugat fermierul.

În iulie 2025, a reușit să vorbească la telefon chiar cu Dumitru Andreșoi. I-a spus că în 20 de zile îi dă banii. „De atunci ne-au blocat pe telefon, nu ne-au mai răspuns”, a adăugat fermierul.

În situația lui cunoaște personal mai mulți crescători din zonă, dar și din Caraș. „Sunt două familii pe la Oloșag, sunt două familii pe la Găvojdia, sunt 4-5 pe aici prin zonă. Au și peste un miliard de recuperat”, a continuat fermierul să vorbească despre ce li s-a întâmplat.

În încercarea de a-și recupera banii, oamenii au mers inclusiv pe la ferme de-ale lui Andreșoi. Au primit oamenii aceleași răspunsuri, că banii vor fi plătiți în scurt timp, că se perfectează contractul și gata. S-ar fi adresat și poliției, iar de acolo ar fi fost sfătuți să se adreseze instanței civile.

Achiziția s-a făcut la 20 lei/kg, „în viu”. „Și anul ăsta au vrut să plătească 23, promisiune. Și tot au zis că banii miercuri. Să încarc marți și banii miercuri. Dom'le, nu-ți mai dau nimic. Nu mi se dă niciun kilogram de motorină fără bani. Veniți cu banii în mână sau cu banii în cont, dar să verific. Îmi apare mesaj în secunda 2 că mi-ați băgat banii, vă dau, altfel marfa nu mai pleacă de pe cântar. Nu au venit. Nu au venit, că am zis să nu vină, că nu încarc așa”, a mai menționat Bohar.

Banii pe care îi are de recuperat reprezintă foarte mult pentru familie. A vândut anul trecut toți mieii, pentru că își propusese să mai cumpere un hectar de pământ, să-și poată produce furajele pentru animale. „Când trebuia să facem actele, în iulie, n-am avut bani. Trebuia să vând alți miei de reproducție, am vândut și am cumpărat terenul ăla. Păi numai din asta trăiesc. Am 300 și ceva de oi și vreo 12-13 vaci”, a mai precizat fermierul.

Laptele de oaie îl livrează către o firmă care virează banii la timp, așa că a putut, astfel, să continue activitatea. „Nu prea-i chiar profitul, dar e binișor. La 6 lei kilogramul, și ne bagă banii la timp. După întâi și până în 10 avem banii în cont”, a mai spus fermierul.

„Am dat, în 4 iunie, 500 de miei”

Ioan Dzitac spune că mai are de recuperat peste 100.000 lei. „Am dat în 4 iunie 11 tone de carne, 500 de miei. Și mi-a băgat cu țârâita, de fiecare dată când mă mai certam cu ei, câte ceva, câte 100 de milioane (n. red. – lei vechi). Și tot mai am un miliard și vreo 300 și ceva de milioane, din 2 miliarde și vreo 280 de milioane. Acum m-au blocat și nu mai pot să-i sun, nici pe Andreșoi, nici pe fiică-sa și nici pe achizitor”, a spus fermierul.

De 6-7 ani tot vindea către aceeași firmă, „n-am păți nimic, dar acum mi-a tras țeapă”, a mai spus Ioan Dzitac. Fermierul este înscris și în asociația lui Andreșoi și a cumpărat, spune, și berbeci cu origine de la el. „Erau scumpi, erau 20 de milioane bucata”, a mai precizat fermierul.

Spune că următorul pas va fi să facă o plângere penală. N-a făcut-o încă pentru că pe de o parte nu a reușit, multă vreme, să-i contacteze pentru a afla ce au de spus înainte de a face pasul, iar pe de alta, pentru că orice plecare din fermă este o aventură, pentru că nu are cine să îngrijească animalele.

„Suma e enormă pentru mine. Am cumpărat 70 de tone de porumb să le scot din iarnă, pe datorie, și acum n-am bani ca să dau la om. Porumbul trebuie să-l cumpăr, fânul trebuie să-l cumpăr, că nu-mi ajunge, oamenii m-au cunoscut, mi-au dat pe încredere, și acum le spun – așteptați să-mi dea Andreșoi banii. Anul ăsta au venit, au cerut miei, și le-am spus – încărcăm, dar nu pleacă mașina până nu-mi aduceți banu’. N-au vrut așa, mi-am ales mieii și sunt pe stabulație, le dau de mâncare. Tot Neluțu Neagu a venit. Mi-a spus că-mi dă 200 de milioane de anul trecut. Și i-am spus nu, mi-i dă pe ăia și mi-i dă și pe ăștia, dac nu, nu-ți dau nimic”, a mai spus fermierul. A sunat inclusiv pe cei de la asociație și de atunci nici respectivii nu-i mai răspund.

A mers pe încredere, are de așteptat

Alt fermier, poveste similară. Are de recuperat aproximativ 26.000 - 27.000 lei. A livrat în martie 2025 prima dată și o altă tranșă în lunile următoare. A vândut 80 de miei în total. La prima livrare, din 41.000 lei a primit 30.000 lei în mai multe tranșe. „Fără insistente, fără nimic”. De la a doua livrare a primit doar 5.000 lei, „cu insistențe”. La ultima discuție, i s-a spus să stea liniștiți, că în luna iunie îi vor fi virați banii. Au mai venit să achiziționeze oi-reformă și, din cauza unor incidente, nu s-a mai făcut achiziția. Oamenii au aflat că vin, le-au blocat mașina și nu le-au mai permis accesul în localitate.

Către același achizitor a livrat și în 2024. probleme n-au fost, în afara unor întârzieri mici. Suma de recuperat e una importantă. Trebuie cumpărată motorina, ață pentru baloți, tratamentele pentru animale...

Din ce produce în fermă trăiesc șapte persoane: fermierul, soția sa, cei patru copii și mama.

Fermierul mai spune că a fost avertizat de un alt crescător, chiar înainte să vândă, să nu mai dea marfă către firma lui Andreșoi. A mers în schimb pe încredere, pentru că îl cunoștea pe trimisul firmei, Neluțu Neagu. „Petrică, tu ești fratele meu, eu răspund!” a fost asigurarea, spune fermierul Petru Nifon Blidaru, de la care i se trage totul.

„Deja avem plăți către toți crescătorii”

Reprezentantul firmelor lui Dumitru Andreșoi, și omul care i-a convins pe cei mi mulți fermieri să-și vândă animalele, Neluțu Neagu, spune că problemele cu care se confruntă încep să fie rezolvate.

„Deja am început cu plățile către toți crescătorii”, a spus Neagu, acuzând, pe de altă arte, că protestul de la poarta fermei din Hunedoara ar fi fost unul pus la cale de o persoană care ar avea alte interese decât cel de a-și recupera banii.

„Nu are legătură cu protestul. Noi plătim nu datorită protestului. Plătim datorită faptului că am achiziționat și vrem să lucrăm în continuare. Nu protest, TikTok și ziare”, a spus Neagu. Organizatorul protestului, a mai susținut Neagu, și-ar fi primit 90% din suma care i se cuvenea, iar asta înainte de protest, iar suma nu este deloc mică, aproximativ 5.000.000 de lei.

„Probleme sunt peste tot. Pot interveni. Important este să găsești soluții, să nu te blochezi”, a mai declarat Neagu, pentru „Adevărul”.

Toți crescătorii de la care firmele pe care le reprezintă au achiziționat își vor primi banii în cursul lunii iunie.

Neagu a mai explicat că problemele ar fi pornit de la momentul la care Dumitru Andreșoi s-a confruntat cu suspiciunea de fraudă de la APIA, fiind inclusiv reținut. Ar fi făcut, la achiziția mai multor ferme în țară, o linie de credit. Când au apărut problemele, i s-ar fi blocat accesul la acei bani, așa că, nemaiavând ce rula, au început să se rostogolească datoriile către fermieri. Pe de altă parte, mieii sunt cumpărați la o greutate mai mică decât le impun condițiile pentru contractarea externă, așa că a fost nevoie să fie ținuți în ferme pentru îngrășat. I-ar fi livrat, pe cei cumpărați de la crescători în 2025, de-abia în această primăvară. Cu banii din acest contract ar urma să fie și achitate restanțele.

Oamenii uită însă, le reproșează Neluțu Neagu crescătorilor, că până să le ofere firmele lui Dumitru Andreșoi prețuri bune vindeau la prețuri foarte mici.

„Este cel mai bun contract, nu pentru noi ca și firmă, pentru țară. Pentru că fără Algeria ar vinde miei iarăși ca înainte de a intra noi pe piață, cu șase 7 lei /kilogram. (...) Omul uită repede de toate. Și de fapt asta e lupta noastră, ca să fiu mai explicit, așa. Ne luptăm cu un întreg sistem în care noi chiar am deranjat prin simplul fapt că am început să facem plățile, să ducem plățile corecte și exacte la crescători. (...) Să ferească Dumnezeu acum, la ce ne luptăm noi, să nu ne închidă exportul. Pentru că chiar există variola. Care e o boală obligatorie cu vaccin. Vaccinul, în momentul în care se aplică, trei ani de zile, legislația, DSV-ul spune nu mai e voie să faci export nimic. Atunci să vedem ce se va întâmpla. Dar noi ne rugăm să nu se întâmple asta, că nu ne dorim”, a mai spus Neagu.

Plățile ar fi fost demarate îndată ce s-a finalizat contractul cu Algeria. „Nu suntem firmă de țepari”, a mai susținut Neluțu Neagu. Acesta a mai spus că achizițiile continuă, cele întâmplate neafectându-le cumpărarea de miei. Mai mult, „nu au ei de dat cât putem să cumpărăm”, a mai spus reprezentantul firmei.