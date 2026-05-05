Președintele Nicușor Dan, primul mesaj de la Palatul Cotroceni după demiterea Guvernului Bolojan

Președintele României, Nicușor Dan, va susține astăzi, 5 mai, la ora 18.00, un mesaj oficial către națiune de la Palatul Cotroceni, după demiterea Guvernului în urma moțiunii de cenzură adoptate în Parlament.

Șeful statului va face declarații de presă fără sesiune de întrebări din partea jurnaliștilor, intervenția urmând să fie transmisă în sistem unic al Administrației Prezidențiale.

Guvernul a fost demis cu 281 de voturi, peste pragul necesar de 233, ceea ce a dus la intrarea Executivului în regim interimar.

Ilie Bolojan rămâne premier interimar, însă mandatul acestuia nu poate depăși 45 de zile, potrivit Constituției și Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului.

Conducerea Partidului Național Liberal a anunțat că se reunește într-o ședință urgentă pentru a discuta opțiuni strategice pentru perioada următoare, inclusiv posibilitatea intrării în opoziție sau susținerea unei formule de guvern minoritar într-un Parlament fragmentat.

În următoarele zile, președintele urmează să convoace consultări cu partidele parlamentare, în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru.