Video George Simion spune că AUR vrea la guvernare și îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă Constituția: „E normal și ne dorim să fim implicați”

Liderul AUR, George Simion, a lansat miercuri, 6 mai, acuzații dure la adresa președintelui Nicușor Dan, susținând că acesta ar purta discuții „în secret” cu lideri ai unor partide politice pentru a-și construi propria majoritate parlamentară. „Este normal și ne dorim să fim implicați în formarea viitorului guvern”, a transmis acesta.

„Dragi români, Nicușor Dan se întâlnește în secret cu președinții partidelor pe care îi preferă. Total în disprețul Constituției. Voi, prin vot, ne-ați desemnat pe 1 decembrie 2024 al doilea partid al țării. Este normal și ne dorim să fim implicați în formarea viitorului guvern. Acest lucru, de facto, nu se întâmplă”, a spus George Simion, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Liderul AUR susține că actualele consultări politice ar reprezenta o abatere de la regulile democratice și îl acuză pe Nicușor Dan că ar încerca „să își formeze propria majoritate și propriul guvern”.

„El este autorul acestei crize politice constituționale. Nu este corect ce se întâmplă, nu este corect cum sunteți ignorați. Ei se agață de putere, la fel cum au făcut anulând alegerile”, a mai afirmat Simion.

Marți, 5 mai, la scurt timp după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost votată, liderul AUR a declarat că formațiunea pe care o conduce este pregătită să intre la guvernare, însă doar în condițiile în care i se va permite să desemneze prim-ministrul.

„Ne putem asuma o guvernare atât timp cât AUR este acceptat să desemneze premierul. În ordinea constituțională, dacă vom reveni la ordinea constituțională și democratică, primul partid al țării trebuie să desemneze un premier. Să vedem dacă poate întruni o majoritate, după care vine rândul AUR, care nu va susține un premier PSD, să desemneze un premier. Ne putem asuma o guvernare în condițiile în care propunerea făcută de AUR pentru funcția de premier va fi acceptată și întrunește numărul necesar de voturi în Parlament, respectiv 233. (...) Noi suntem dispuși să intrăm la guvernare, dar nu în orice condiții, și suntem dispuși să corectăm erorile Guvernului Bolojan comise de toate partidele”, a spus George Simion.

Totodată, Simion a exclus varianta susținerii unui premier din partea PSD.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost astfel demis, însă va rămâne interimar până la formarea unui nou executiv.

Președintele Nicușor Dan a început miercuri, 6 mai, consultările informale cu liderii partidelor care s-au aflat la guvernare.