China transmite un mesaj politic de susţinere pentru Cuba și critică presiunile SUA

Ministrul chinez de Externe a avut o întâlnire cu omologul său cubanez Bruno Rodríguez Parrilla la New York, în marja reuniunilor de la ONU, unde a transmis un mesaj de susținere pentru Havana și a vorbit despre „rezistența poporului cubanez” în fața presiunilor SUA.

Declarațiile, comunicate de partea chineză, vin pe fondul relațiilor tensionate dintre Cuba și Washington și al apropierii tot mai vizibile dintre Beijing și Havana.

Întâlnirea dintre Wang Yi și Bruno Rodríguez Parrilla, desfășurată la New York, nu a avut aerul unui eveniment spectaculos în sine, dar a adus încă o confirmare a modului în care China și Cuba își întăresc relația într-un context internațional tot mai tensionat. Cei doi oficiali s-au văzut în marja activităților de la Națiunile Unite, unde discuțiile bilaterale se poartă adesea pe marginea marilor reuniuni globale.

Wang Yi a vorbit despre „rezistența poporului cubanez” în fața presiunilor venite din partea Statelor Unite. Formularea, tipică limbajului diplomatic al Beijingului, nu este una întâmplătoare: ea reflectă linia constantă a Chinei de a critica sancțiunile unilaterale și de a respinge ceea ce consideră a fi intervenții externe în afacerile interne ale altor state, potrivit Agrepres.

În spatele acestor declarații se află un context cunoscut și de lungă durată. Cuba continuă să se confrunte cu restricții economice și comerciale impuse de Statele Unite, iar aceste măsuri au devenit de ani buni un punct central al discursului politic de la Havana.

În acest cadru, sprijinul diplomatic venit din partea Chinei nu este doar simbolic, ci și parte dintr-o relație politică și economică ce s-a consolidat treptat, pe măsură ce ambele state și-au intensificat colaborarea în plan internațional.

Pentru partea cubaneză, întâlnirea a reprezentat încă o ocazie de a sublinia relația strânsă cu China, într-un moment în care economia Cubei rămâne sub presiune, iar relațiile cu Washingtonul nu au cunoscut o detensionare semnificativă. În acest context, Havana mizează pe parteneriatele externe consolidate în ultimii ani, iar Beijingul ocupă un loc central în această arhitectură diplomatică.