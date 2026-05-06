Ludovic Orban la „Interviurile Adevărul”: „M-a umplut de durere cum Nicușor Dan pleca capul în fața lui Grindeanu”

Fostul consilier prezidențial a declarat la „Interviurile Adevărul” că nu înțelege deloc atitudinea lui Nicușor Dan din ultima perioadă. ”M-a umplut de durere cum pleca capul și coloana vertebrală în fața lui Grindeanu când l-a salutat la consultările făcute la Cotroceni declanșate după ce PSD a anunțat că depune moțiunea de cenzură. Nu din acest motiv l-am votat și susținut pe Nicușor Dan, ca să plece capul în fața PSD”, a spus Ludovic Orban.