search
Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum ne transformă TikTok frica în voturi. De ce este România un caz aparte. Interviu cu Justin Poncet, creatorul algoritmului UE anti-fake news

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În România, doar o mică parte din conținutul care circulă pe platformele sociale poate fi considerat informație jurnalistică autentică, în timp ce emoțiile negative, neîncrederea și polarizarea sunt amplificate constant de algoritmi și de diverse operațiuni de influență. Justin Poncet, CEO al companiei franceze Opsci.ai, explică de ce România reprezintă un caz aparte în Europa, cum funcționează mecanismele care transformă anumite narațiuni în fenomene virale și de ce lupta împotriva dezinformării nu poate fi câștigată doar de stat.

Alertă de ştire falsă sesizată de IGSU
Fake news alert Foto: Facebook IGSU

Într-o analiză pentru Adevărul, Justin Poncet, creatorul algoritmului pe care îl utilizează şi Uniunea Europeană pentru combaterea dezinformării a explicat de ce fenomenul dezinformării poate fi combătut fără resurse comparabile cu cele investite de actorii care îl alimentează, în principal referindu-se la Federaţia Rusă.

Pe de o parte, el explică faptul că proximitatea față de Rusia influențează intensitatea fenomenelor de influență informațională, România aflându-se, simbolic, mai aproape de „linia frontului” în acest tip de confruntare. Pe de altă parte, structura consumului media diferă semnificativ față de țări precum Franța, unde platformele au alte ponderi în viața cotidiană, în timp ce în România Facebook și TikTok ocupă un rol central în informarea zilnică a utilizatorilor.

„Ceea ce ni se pare foarte interesant este faptul că peisajul digital românesc este foarte diferit de cel francez. Există două explicații principale. Prima este una geografică. Cu cât te apropii mai mult de Rusia, cu atât ești mai aproape de prima linie a confruntării informaționale. Din această perspectivă, fenomenul este mult mai amplificat în România decât în Franța.

A doua explicație ține de ecosistemul media și digital. În România, Facebook și TikTok au o importanță mult mai mare în consumul zilnic de informație decât în Franța.”

Autorul agloritmului împotriva dezinformării
Justin Poncet, CEO Opsci.ai Foto: Adevărul

Neîncrederea în instituții alimentează consumul de conținut algoritmic

Întrebat despre posibile explicații economice sau sociale ale comportamentului online, expertul evită o interpretare strict economică, subliniind că observațiile echipei sale indică mai degrabă o criză de încredere instituțională. 

„Nu cred că sunt în măsură să comentez dacă nivelul veniturilor influențează comportamentul utilizatorilor pe rețelele sociale. Ceea ce observăm este însă o relație diferită cu instituțiile. În conținutul pe care îl analizăm există o neîncredere mult mai pronunțată față de instituțiile politice, dar și față de mass-media.

Atunci când oamenii nu mai au încredere în jurnaliști și în sursele tradiționale de informare, se îndreaptă către platformele online și consumă conținut distribuit de algoritmi. În acest proces nu mai există întotdeauna o delimitare clară între conținut absurd, opinii politice legitime, informații eronate și dezinformare.

De aceea insistăm asupra ideii că fenomenul nu este unul alb-negru. Nu există doar adevăr și minciună. Există o gamă foarte largă de conținuturi care pornesc de la fapte reale și exprimă opinii legitime, dar și conținuturi care exploatează emoțiile pentru a influența percepțiile publicului.”

TikTok și exploatarea emoțiilor negative

Schimbarea majoră de paradigmă în privința propagandei a fost explicată în detaliu de reprezentanții proiectului. Aceștia avertizează că dezinformarea modernă nu mai caută să convingă ideologic, ci să destabilizeze emoțional: 

Polonia cere intervenția Comisiei Europene, după apariția unor clipuri generate cu inteligență artificială pe TikTok care promovează ieșirea țării din UE

Pe TikTok observăm că majoritatea videoclipurilor nu abordează direct teme politice. În schimb, ele accentuează emoții negative precum resentimentul, furia sau frica.

Aceste emoții sunt utilizate pentru a promova conținut care amplifică neîncrederea. Din perspectiva noastră, acesta este obiectivul principal al operațiunilor de influență asociate Rusiei. Nu este vorba neapărat despre promovarea unei anumite agende politice, ci despre consolidarea neîncrederii în instituții și în mecanismele democratice. Acest proces generează polarizare, iar polarizarea favorizează ascensiunea candidaților populiști.

Noile mișcări populiste europene sunt greu de definit ideologic. Este dificil de stabilit dacă sunt mai degrabă liberale sau neliberale economic, conservatoare sau nu. Însă toate au un element comun: exploatarea neîncrederii și a fricii”, arată Justin Poncet.

Principalele capitole pe care se axează Rusia în dezinformare
Imagine dintr-un raport asupra dezinformării care vine din Federaţia Rusă

Cât investește Rusia în dezinformare?

 Specialistul spune că în războiul împotriva dezinformării sumele nu trebuie echivalate cu cele investite de entitatea care vrea să propage anumite ştiri false.

„Rusia investește sume foarte importante în propagandă și operațiuni informaționale. Estimările vorbesc despre aproximativ două miliarde de dolari anual. Totuși, este dificil de știut cât din aceste fonduri ajunge efectiv la operațiunile propriu-zise, din cauza nivelului ridicat de corupție existent în sistem.

Mai mult decât atât, mecanismul este adesea ineficient. Așa cum există ineficiențe în alte domenii ale statului rus, există și în ceea ce privește războiul informațional. Sunt lansate mii de operațiuni, multe dintre ele fără rezultate semnificative. Doar o parte reușesc să producă efecte reale. Convingerea noastră este că apărarea poate fi realizată cu resurse mult mai reduse decât cele investite de actorii care desfășoară operațiuni de influență.

Nu este necesar să monitorizăm zeci de mii de conturi. Studiul arată că doar câteva zeci dintre acestea reușesc să influențeze semnificativ spațiul public digital.

Important nu este doar să identificăm conturile respective, ci să înțelegem mecanismele care le fac eficiente. Trebuie să analizăm de ce o anumită narațiune a depășit cercurile marginale și a ajuns până la aleși politici sau în mass-media mainstream. Înțelegând aceste mecanisme, putem construi răspunsuri eficiente și putem dezvolta strategii de contracarare”, mai explică Justin Poncet

Nicușor Dan, discurs la summitul pe tema combarerii dezinformării: „Una dezbatem noi la televizor, alta dezbat oamenii pe Tik Tok”

O parte a soluției poate fi legislativă, însă nu este suficient să ceri intervenția platformelor precum Facebook sau TikTok.

„Combaterea dezinformării necesită un efort comun. Statul este lent prin natura sa, iar democrația presupune alternanță la putere. Din acest motiv, nu este sănătos ca întreaga responsabilitate să fie transferată instituțiilor publice.”

O coaliție democratică împotriva influenței maligne

Soluţia găsită la nivel internaţional este necesitatea implicării organizațiilor neguvernamentale, a companiilor și a instituțiilor europene.

Companiile pot contribui cu instrumente tehnologice și metodologice. Organizațiile civice pot dezvolta programe de educație și monitorizare. Iar European Union investește deja în combaterea dezinformării și poate oferi expertiză și resurse suplimentare.

Forța unei astfel de abordări constă în caracterul său colectiv și multilateral. În esență, este un răspuns democratic la o provocare care vizează însăși funcționarea democrației.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete antiaeriene contra avioanelor de luptă
digi24.ro
image
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
După CNA, Gândul a sesizat și ANCOM despre abuzurile Google în România. Gigantul tech limitează accesul publicului la site în condițiile în care traficul direct, fără să treacă prin filtrele Google, aproape s-a triplat. Publicăm noi cifre interne care dovedesc, încă o dată, reaua intenție a Google
gandul.ro
image
Bruxelles-ul are în sfârșit calendarul pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova vrea să transfere de la Rapid! Jucătorul pe care Mihai Rotaru a pus ochii
fanatik.ro
image
Ciprian Ciucu a numit „una dintre cel mai corupte instituții din România”: „Ne omoară cu zile”
libertatea.ro
image
VIDEO NATO întărește „Poarta Focșani”. General al Alianței: „Suntem pregătiți oricând să luptăm. Chiar și în noaptea aceasta”
digi24.ro
image
S-a despărțit de fostul internațional și acum participă în noul sezon de la Insula Iubirii
gsp.ro
image
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
digisport.ro
image
Rețeta de vinete cu sos gătite ca-n Grecia a lui Sorin Bontea: „Vă invit să descoperim gustul Greciei”
click.ro
image
Într-o comună din România, americanii construiesc primul centru de date din lume cu inteligenţă artificială cuantică
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Băuturile vegetale schimbă gustul și prețul cafelei. Cu cât sunt mai scumpe faţă de varianta clasică
observatornews.ro
image
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
cancan.ro
image
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Statul mărește indemnizația de însoțitor. Câți bani vor primi beneficiarii din iulie 2026
playtech.ro
image
Shakira, aprecieri la adresa fostului iubit. Ce a spus despre relația cu Gerard Pique, la 4 ani de la despărțire
fanatik.ro
image
Revoltă în sistemul de stat: „Noua lege a salarizării aduce beneficii doar pentru politicieni”. Ce spun categoriile direct vizate
ziare.com
image
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare lovitură în mercato
digisport.ro
image
Jim Carrey și Matthew McConaughey au apărut în ultimele luni cu trăsături vizibil diferite. Un medic explică motivul real pentru care unii actori de la Hollywood par „de nerecunoscut”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Selly și Smaranda stau cu chirie într-un apartament cu 4 camere. Cum arată locuința de mega lux. Un loc cozy, primitor și cu un vibe aparte / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Pregătiri de război cu rușii la ”Poarta Focșani”. Trupele sunt gata să lupte ”chiar din această noapte”
mediaflux.ro
image
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc, omagiat în lacrimi și aplauze la Odeon. Marele actor de 93 de ani, discurs impresionant: „Sper ca în curând să-mi întâlnesc foștii colegi. Sunt ultimul din această generație care încă mai vorbește la microfon” | VIDEO
actualitate.net
image
Le recunoașteți? Așa arătau Luminița Anghel și Natalia Guberna când cântau în barul de noapte Melody, vestit în comunism: „Ne dădeau bănuțul”
click.ro
image
Irina Columbeanu, copia fidelă a mamei sale! A atras toate privirile în New York cu ultima apariție
click.ro
image
O româncă aflată de 20 de ani în Italia, concluzie dureroasă: „Nimeni nu vrea să închirieze unui străin”
click.ro
Prințul Carl Philip al Suediei, profimedia 0167700970 (1) jpg
Superbul prinț cu sexualitate debordantă s-a însurat cu frumușica sexy ce poza erotic. ”Pretty Woman”, varianta regală
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Lia Bugnar sare în apărarea lui Anghel Damian. Regizorul, aspru criticat pentru documentarul „Cămătarii”: „Bravo, Anghel, ține-te pe drumul tău!”
image
Le recunoașteți? Așa arătau Luminița Anghel și Natalia Guberna când cântau în barul de noapte Melody, vestit în comunism: „Ne dădeau bănuțul”

OK! Magazine

image
Tragedia bunicilor Prințului moștenitor al Norvegiei pare că se repetă: prințesa care a murit înainte să devină regină

Click! Pentru femei

image
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor

Click! Sănătate

image
Ce ţi se poate întâmpla dacă iei cina târziu