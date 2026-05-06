Fostul premier Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul

PSD își stabilește strategia după căderea Guvernului Bolojan. Claudiu Manda, după ședință: „Avem de fapt doar două opțiuni”

Conducerea PSD s-a reunit miercuri, de la ora 13:00, într-o ședință decisivă în care va stabili strategia politică a formațiunii după adoptarea moțiunii de cenzură care a dus la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Ședința s-a încheiat după 20-25 de minute.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a făcut declarații după reuniunea PSD de miercuri după-amiază. Acesta a spus că social-democrații analizează, în acest moment, doar două scenarii politice după căderea Guvernului Ilie Bolojan: participarea la o nouă majoritate parlamentară pro-europeană sau trecerea în opoziție.

„Avem de fapt doar două opțiuni. Prima este să fim parte a soluției, și anume să existe o construcție pro-occidentală din care PSD este dispus să facă parte, și a doua opțiune este să intrăm în opoziție, dacă nu găsim astfel de opțiuni”, a afirmat Claudiu Manda.

Social-democratul a precizat că partidul așteaptă rezultatul consultărilor politice și eventualele concluzii rezultate din dialogul dintre președintele Nicușor Dan și formațiunile parlamentare. Potrivit lui Manda, PSD își menține disponibilitatea de a participa la o formulă de guvernare doar dacă aceasta va fi una solidă și orientată pro-european.

Întrebat despre decizia PNL de a anunța trecerea în opoziție și refuzul unei noi colaborări cu PSD, Claudiu Manda a sugerat că pozițiile exprimate imediat după moțiunea de cenzură ar putea fi rezultatul unor reacții „la cald”. „Le consider afirmații și decizii luate la cald. (...) După această perioadă, unde a fost și emoție, cred că lucrurile se pot așeza”, a declarat liderul PSD.

Trebuie să înțelegem că singura soluție pro-europeană este ca toate aceste partide să găsească o formulă comună, a punctat Manda. Europarlamentarul social-democrat a respins ideea unor formule politice temporare sau improvizate. „Există doar două scenarii: o construcție asumată de partide pro-europene, cu majoritate în Parlament, sau opoziția. Variante de avarie nu sunt lucruri pe care să le luăm astăzi în calcul”, a afirmat acesta.

În privința viitorului premier, Claudiu Manda a transmis că PSD va analiza orice propunere care vine din zona unei guvernări stabile și echilibrate. „În măsura în care există un prim-ministru de dialog, care înțelege nevoile oamenilor și poate asculta toate punctele de vedere, indiferent cum îl cheamă, este o opțiune”, a spus el.

Manda a reiterat nemulțumirile PSD față de fostul partener de guvernare și a explicat că moțiunea de cenzură a fost rezultatul unor tensiuni acumulate în ultimele luni.

Întrebat despre reacțiile piețelor după căderea Guvernului și despre fluctuațiile cursului valutar, Claudiu Manda a transmis: „Dacă mâine euro va scădea, vom spune altceva? Așteptăm. Bursa a crescut, iar multe dintre știrile alarmiste au fost influențate de contextul internațional”.

În final, liderul PSD a reiterat că partidul va lua o decizie doar după finalizarea consultărilor politice. „PSD decide pentru PSD. Noi am spus clar că nu ne mai simțim confortabili într-o coaliție în care asigurăm aproape jumătate din voturi”, a concluzionat Claudiu Manda.

Grindeanu: PSD nu a primit încă invitație la consultările de la Cotroceni

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, până în acest moment, social-democrații nu au primit o invitație oficială din partea președintelui Nicușor Dan pentru consultările de la Cotroceni.

Întrebat dacă a fost convocat la Palatul Cotroceni, în contextul în care liderul USR, Dominic Fritz, s-a întâlnit deja cu șeful statului, Grindeanu a răspuns scurt: „Nu, până acum nu, numai dacă între timp...”.

Liderul PSD a evitat să ofere detalii despre pașii pe care îi va face partidul în perioada următoare și nu a dorit să comenteze scenariile politice vehiculate după căderea Guvernului Bolojan.

„Nu comentez ce fac alte partide. Suntem în aceeași logică, nu dau declarații. În momentul în care vor fi modificări, în momentul în care se vor face pași într-o anumită direcție sau în alta, voi da declarații. Până atunci nu e nimic schimbat față de ieri”, a precizat Sorin Grindeanu.

PSD își stabilește strategia după căderea Guvernului Bolojan

În cadrul reuniunii, liderii social-democrați urmează să decidă mandatul oficial cu care partidul va merge la consultările convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier.

Moțiunea de cenzură susținută de PSD a fost adoptată în Parlament ieri, provocând căderea Executivului și deschizând negocierile pentru formarea unei noi majorități guvernamentale.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, imediat după votul din Parlament, că partidul este deschis tuturor variantelor politice care ar putea rezulta în urma consultărilor de la Cotroceni, însă a exclus susținerea unui guvern minoritar.

„PSD este deschis la orice variantă care se va degaja în urma consultărilor de la Cotroceni, dar nu vom susține guverne minoritare”, a transmis liderul social-democrat.

Tot marți, Grindeanu i-a solicitat public premierului Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de prim-ministru, chiar dacă acesta a rămas la conducerea Executivului în regim interimar până la desemnarea unui nou cabinet. Ilie Bolojan a respins această solicitare și a anunțat că își va exercita atribuțiile până la finalul mandatului interimar.

„Până în ultima zi în această funcţie, voi lucra pentru interesele României şi nu voi abandona principiile pe care le-am probat în toată cariera mea”, a transmis Bolojan într-un mesaj publicat pe Facebook, miercuri.

