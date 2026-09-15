„Să vă fie rușine!” Vicepremierul Oana Gheorghiu, mesaj pentru politicienii extremiști care s-au infiltrat în protestul oierilor

Vicepremierul Oana Gheorghiu transmite, marţi, un mesaj pentru politicienii extremişti, inclusiv parlamentari, care s-au infiltrat în acţiunea legitimă a oierilor de astăzi, încercând să denatureze scopul său, să instige la violenţă şi să provoace haos.

Protest fermieri în Capitală Foto: Constanța Ștefan

Vicepremierul Oana Gheorghiu scrie pe Facebook că oamenii au tot dreptul să protesteze paşnic pentru orice motive pe care le găsesc legitime.

„Ca om care a petrecut multe zile şi nopţi protestând în faţa Palatului Victoria împotriva corupţiei, cred cu tărie că protestul paşnic este un pilon esenţial al democraţiei noastre. România este astăzi în continuare aproape de valorile noastre europene tocmai pentru că oamenii oneşti au ieşit în stradă pentru a apăra democraţia", subliniază Gheorghiu.

„În schimb, am un mesaj simplu şi direct pentru politicienii extremişti, inclusiv parlamentari, care s-au infiltrat în acţiunea legitimă a oierilor de astăzi, încercând să denatureze scopul său, să instige la violenţă şi să provoace haos: Să vă fie ruşine! Violenţele de astăzi vi se datorează în întregime", a conchis vicepremierul.

Câteva sute de fermieri veniţi din toată ţara s-au adunat, marţi, înainte de ora 10.00, în zona Pieţei Victoriei, din Capitală, unde au fost mobilizate impresionante forţe ale jandarmeriei, comasate atât în jurul sediului guvernului, cât şi pe străzile adiacente.În jurul orei 11.30, mai mulţi participanţi au început să se îmbrâncească şi s-au luat la bătaie cu jandarmii.

Manifestanţii strigă „Fără violenţă" şi au aruncat cu sticle de apă şi cu alte obiecte contondente înspre jandarmi.

Printre protestatari sunt şi cetăţeni din alte categorii sociale, printre aceştia fiind inclusiv oameni cu tricouri cu poza lui Călin Georgescu.

Violenţele au reizbucnit în Piaţa Victoriei, în jurul orei 15.00, când un grup extrem de violent a rupt cordoanele de jandarmi şi aruncă înspre aceştia cu tot felul de obiecte.

Forţele de ordine au intervenit punctual pentru extragerea mai multor persoane care au tulburat grav ordinea şi liniştea publică, manifestând un comportament agresiv şi instigând ceilalţi participanţi la acte de violenţă, informează Jandarmeria.