România va prelua modelul Greciei pentru creșterea încasărilor la buget, prin digitalizarea administrației fiscale și combaterea fraudei. Premierul Luca Niculescu a anunțat și noi ajutoare pentru fermieri, precum și eliberarea cărții electronice de identitate pentru românii din străinătate.

Premierul Luca Niculescu Foto: GOV.RO

Premierul Luca Niculescu a anunțat, joi, la începutul ședinței de Guvern, că România va colabora cu Grecia pentru preluarea unor bune practici care să contribuie la creșterea încasărilor la bugetul de stat.

„Preluăm bunele practici internaționale pentru creșterea nivelului de încasare a veniturilor statului. În convorbirea telefonică pe care am avut-o cu premierul grec Mitsotakis, am discutat despre sprijinul pe care Grecia îl va oferi României și, în ședința de azi, aprobăm o notă în baza căreia ministerele de Finanțe din Grecia și România vor lucra împreună în acest scop”, a declarat premierul.

Cooperarea dintre cele două țări va urmări valorificarea experienței administrației fiscale elene, în special în ceea ce privește digitalizarea sistemului fiscal și utilizarea datelor pentru prevenirea și combaterea fraudei. Un alt obiectiv este reducerea deficitului de încasare a TVA, respectiv a diferenței dintre sumele care ar trebui colectate și cele care ajung efectiv la buget.

Memorandum între ministerele de Finanțe din România și Grecia

Potrivit notei de informare aprobate de premier, Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Economiei și Finanțelor din Grecia pregătesc încheierea unui Memorandum de Înțelegere privind asistența tehnică și cooperarea în domeniul economic și financiar.

Documentul urmărește crearea unui cadru de cooperare instituțională și tehnică, fără asumarea unor obligații financiare sau operaționale imediate. Textul memorandumului este încă în curs de finalizare cu partea elenă, iar semnarea este preconizată să aibă loc la Atena, în perioada 3-4 decembrie 2026, cu ocazia vizitei oficiale a ministrului român al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Cooperarea va acoperi șase domenii: modernizarea administrației fiscale și combaterea evaziunii, managementul finanțelor publice și politica fiscal-bugetară, investițiile și dezvoltarea economică, fondurile europene și reformele structurale, transformarea digitală și modernizarea instituțională, precum și cooperarea economică și financiară europeană.

Schimbul de experiență ar urma să se realizeze prin vizite de studiu, schimburi de experți, misiuni tehnice, seminare, programe de formare, grupuri de lucru și proiecte-pilot. România și Grecia pot analiza inclusiv posibilitatea accesării unor instrumente europene de sprijin, precum Instrumentul de Asistență Tehnică (TSI) și programul Fiscalis.

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Memorandumul nu are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, nu generează drepturi sau obligații juridice ori financiare pentru cele două părți și nu constituie un tratat internațional.

Noi ajutoare pentru fermieri, în valoare de peste 314 milioane de lei

În debutul ședinței de Guvern, Luca Niculescu a anunțat și aprobarea a două forme de sprijin financiar pentru sectorul agricol, cu o alocare totală de peste 314 milioane de lei.

„Agricultură: fermierii noștri au nevoie de susținere pentru a se dezvolta și aprobăm două forme de sprijin, o schemă de ajutor de stat de peste 314 milioane de lei, sprijin financiar orientat către compensarea creșterii prețurilor la îngrășăminte din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu și susținem și sectorul zootehnic printr-o altă schemă de finanțare destinată crescătorilor de animale”, a anunțat premierul.

Cele două măsuri vizează compensarea scumpirii îngrășămintelor în 2026 și acordarea unui ajutor crescătorilor de porci din rasele Bazna și Mangalița.

Cartea electronică de identitate, disponibilă și pentru românii din străinătate

Premierul a mai anunțat că, începând de săptămâna viitoare, românii aflați în străinătate vor putea solicita eliberarea cărții electronice de identitate la misiunile diplomatice și oficiile consulare.

„Ne orientăm atenția și către românii care studiază, muncesc și trăiesc în afara granițelor. Începând de săptămâna viitoare, cetățenii români aflați în străinătate pot solicita la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare eliberarea cărții electronice de identitate.

Colegii de la ministerele Afacerilor Externe și Interne lucrează la o modalitate mai simplă pentru obținerea online a dovezii domiciliului, pentru că în prima etapă serviciul va fi disponibil exclusiv pentru cetățenii români aflați în străinătate, care au domiciliul în România”, a declarat Luca Niculescu.