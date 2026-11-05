România, tot mai aproape de OCDE. Niculescu: „Am încheiat procesul de aderare”

Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, 5 noiembrie, că Executivul va pune accent pe combaterea evaziunii fiscale, digitalizarea ANAF și reducerea cheltuielilor statului. De asemenea, a transmis că România este foarte aproape de aderarea la OCDE, proces pe care țara noastră l-a încheiat deja, urmând ca aderarea să se concretizeze în următoarele luni.

Foto: Facebook/Luca Niculescu

Luca Niculescu a declarat, la Antena 3, că România este foarte aproape de aderarea la OCDE și că este prima dintre cele opt țări candidate care a încheiat procesul de aderare. Premierul nu a oferit însă un termen exact, afirmând că speră ca aderarea să aibă loc „în următoarele luni”.

„Suntem foarte aproape. Știți că sunt opt țări care bat la porțile OCDE, iar șase dintre ele au început deja procesul de aderare. În același timp, România este prima care, practic, a încheiat acest proces.

Vreau să aduc un omagiu celor care au lucrat la procesul de aderare, fie că provin din instituții, fie din partide politice. În pofida tuturor disensiunilor politice din România, aderarea la OCDE a fost un obiectiv de țară susținut de toate partidele.

Cred că nu am mai întâlnit un asemenea consens de la aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Entuziasmul este foarte mare și sper să se întâmple cât mai repede.”

Luca Niculescu a explicat că aderarea la OCDE ar putea atrage investiții și fonduri internaționale importante, întrucât unele dintre cele mai mari fonduri de investiții din lume finanțează doar economii membre ale organizației.

„Vorbeam cu directorul unei mari bănci din România, acum câteva zile, care ne spunea: e foarte simplu: voi avea acces la de 10 ori mai multe fonduri decât am în prezent.”

Acesta spune că, potrivit unui raport preliminar al Băncii Naționale, aderarea României la OCDE ar putea contribui la creșterea anuală a PIB-ului cu 0,8–1%.

„Toate țările care au aderat la OCDE au avut parte de acest beneficiu economic. Nu aș spune că, prin aderare, ajungi la «masa bogaților», pentru că nici Bulgaria nu este încă acolo.

Mai multe locuri de muncă înseamnă, pur și simplu, mai multe oportunități pentru români. Va fi un stat care va funcționa mai bine și cred că asta ne dorim cu toții, pentru că OCDE este și cea mai bună școală de guvernare care există în lume.

Avem ce învăța de acolo, de la celelalte state membre ale OCDE. Vom fi la aceeași masă cu Statele Unite, Canada, Japonia, Australia, Noua Zeelandă și, evident, cu multe țări din Uniunea Europeană, dar și cu cele mai dezvoltate state din lume”, a mai explicat Luca Niculescu.

Digitalizarea, soluția Guvernului pentru o colectare mai eficientă

Șeful Executivului a declarat că îmbunătățirea colectării taxelor și combaterea evaziunii fiscale sunt priorități ale Guvernului.

„Totuși, ANAF a colectat în acest an conform planului, în condițiile în care produsul intern brut a înregistrat o scădere. Vom vedea care vor fi rezultatele la finalul anului, însă noi începuserăm anul cu o prognoză de creștere economică, care nu s-a concretizat.

ANAF și-a îndeplinit planul de colectare. Asta înseamnă o colectare bună, dar, evident, este nevoie de mult mai mult. Vom lucra în acest sens împreună cu ANAF și Ministerul Finanțelor.

Există deja programe de digitalizare în curs de implementare. Ministerul Finanțelor și ANAF lucrează și la conectarea POS-urilor cu casele de marcat, astfel încât fiscalizarea să fie mai eficientă.

Există și proiecte discutate cu ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială. Sunt convins că anul viitor colectarea va fi mai bună decât în acest an și suntem obligați să facem acest lucru.”

Premierul a exclus noi majorări de taxe și impozite, susținând că statul trebuie să colecteze mai eficient și să își reducă propriile cheltuieli.

Luca Niculescu a declarat că Guvernul va avea o imagine clară asupra situației financiare, fiscale și bugetare a României după primirea unui raport solicitat ministrului Finanțelor.

„Deci, peste vreo două săptămâni și ceva, de fapt, cred că chiar puțin mai devreme, imediat după 15 noiembrie, vă vom putea răspunde la aceste întrebări. Avem nevoie de aceste date.

După cum ziceam, noi am făcut o primă rectificare bugetară, dar vom mai face încă o rectificare bugetară. Va exista acest raport și apoi, misiunea cea mai importantă pe care o avem de făcut până la finalul acestui an, domnule Radu Tudor, este elaborarea unui buget credibil pentru 2027.”

De asemenea, Luca Niculescu a afirmat că bugetul pentru 2027 trebuie să fie echilibrat, să respecte angajamentele fiscal-bugetare asumate în fața Comisiei Europene și să răspundă nevoilor populației.

„Avem agențiile de rating care vin în ianuarie, februarie și martie. În același timp, trebuie să fie un buget care să răspundă și nevoilor românilor. Românii vin după doi ani dificili, în care prețurile au crescut și au existat majorări de TVA și alte taxe. Cred că este greu să mai vii cu alte măsuri de acest gen.

Primul lucru pe care trebuie să îl facă statul este să strângă el însuși cureaua, să combată marea evaziune fiscală și abia apoi să se gândească la alte impozite sau taxe pentru cetățeni.”

Guvernul pregătește scheme de sprijin pentru populație și companii

Luca Niculescu a anunțat că Guvernul va menține în această iarnă măsurile de sprijin privind acciza la motorină și reglementarea tarifelor la gaze naturale până la 31 martie.

Premierul a menționat și voucherele pentru energie electrică, precizând că Executivul analizează cum pot fi acestea resimțite mai eficient de beneficiari.

„Ne gândim la scheme care să îi sprijine nu doar pe cei mai vulnerabili români, deși, cu siguranță, la ei ne gândim în primul rând, ci și companiile. Pentru că, fără companii care funcționează și sunt competitive, nu există locuri de muncă.

Vedem ce s-a întâmplat, vedem că numărul locurilor de muncă a scăzut. De aceea, i-am solicitat Ministerului Energiei să lucreze împreună cu colegii din Guvern, dar și cu reprezentanții mediului privat, pentru a găsi soluții.”

Care este relația premierului cu Nicușor Dan

Luca Niculescu a descris relația cu președintele Nicușor Dan drept una bazată pe încredere și respect reciproc.

„Aș spune că avem o relație de încredere și respect reciproc. Domnia sa este cel care mi-a făcut propunerea, extrem de onorantă, de a conduce Guvernul României.

În același timp, este o responsabilitate pe care mi-am asumat-o față de această țară. M-am gândit că, după cinci luni și jumătate de criză politică, poate eram omul care putea să treacă un Guvern prin Parlament. S-a dovedit că așa a fost.

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Sigur, înainte de formarea acestui Guvern, mă gândisem la mai multe formule guvernamentale. Până la urmă, s-a întâmplat să fie aceasta. Partidul Social Democrat este singurul care și-a asumat guvernarea într-o perioadă dificilă.”

Acesta a mai spus că discută relativ des cu președintele Nicușor Dan, în special pe teme de securitate.

„Știți că fiecare are un rol bine stabilit de Constituție. Discutăm în primul rând despre teme care țin de securitate, apărare și politică externă. Evident, atunci când avem o discuție, aceasta poate acoperi totalitatea temelor. Domnul președinte este un om foarte implicat în viața cetății.”

România riscă să piardă 3,4 miliarde de euro din PNRR

Premierul a declarat că discuțiile privind fondurile din PNRR sunt încă în desfășurare și că Guvernul încearcă să atragă cât mai mulți bani europeni, întrucât aceștia ar contribui la reducerea deficitului bugetar.

„Evident că ne dorim ca o mare parte dintre acești bani să ajungă în România, pentru că, cu cât sunt mai multe fonduri europene atrase, cu atât deficitul va fi mai mic.

Este un subiect la care lucrează ministrul Fondurilor Europene și ministrul Finanțelor. Avem discuții zilnice despre fondurile europene și ne vom mobiliza și mai serios începând de săptămâna viitoare.”

Declarația vine după ce ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a estimat că România ar putea încasa inițial aproximativ 3 miliarde de euro din cele 6,4 miliarde de euro aferente ultimelor două cereri de plată, în timp ce 3,4 miliarde de euro ar putea intra într-o zonă de suspendare.

Premierul vrea creșterea numărului de militari americani din România

Întrebat dacă i-a cerut subsecretarului american pentru Război, Elbridge Colby, să nu retragă trupele americane din România și să revină la efectivele anterioare, premierul Luca Niculescu a confirmat că subiectul a fost discutat.

„Ne dorim ca Statele Unite și trupele americane să rămână aici. Ne dorim chiar ca numărul lor să crească și ca aceste capabilități americane să fie prezente în continuare. Am vorbit despre securitatea în regiunea Mării Negre.

A fost o discuție foarte aplicată și deschisă. El se întâlnise deja cu mai mulți oficiali români de rang înalt, inclusiv cu președintele României.

Cred că înțelege foarte bine situația în care ne aflăm și că prezența strategică americană în România este importantă nu doar pentru țara noastră, ci și pentru interesele strategice ale Statelor Unite. Vom vedea care va fi decizia, dar discuțiile au fost foarte bune.

Mesajul cu care a venit Ebridge Colby, a fost: Europa să-și asume mai mult din apărarea convențională, iar Europa trebuie să își asume mai mult din apărare.”

De asemenea, șeful Executivului a afirmat că România trebuie să își consolideze capacitățile de apărare împotriva dronelor rusești și a mulțumit militarilor români pentru implicarea în protejarea spațiului aerian și a regiunii.

„După cum știți, vom dezvolta un proiect de aproximativ 200 de milioane de euro împreună cu Ucraina. Din nefericire, războiul a făcut ca cei mai buni specialiști în acest domeniu să ajungă în zona respectivă.

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Avem și o prezență aliată puternică, care ne ajută să identificăm mai rapid dronele și să le doborâm. Amintiți-vă cum era situația la început și cum este acum. România a făcut progrese în acest domeniu, dar, evident, trebuie să facem mai mult.”

Ce sprijin oferă NATO României pentru protejarea Mării Negre

Premierul a afirmat că există o aliniere între Președinție, Guvern și majoritatea Parlamentului în privința susținerii prezenței militare americane în România.

„Vă amintiți că, atunci când a început operațiunea «Epic Fury» și Statele Unite au solicitat deschiderea bazelor pentru operațiunile logistice ale avioanelor americane, Parlamentul a votat în mai puțin de 24 de ore.

Faptul că ne gândim la propria securitate îi implică pe toți factorii de decizie. Așa cum spuneam, securitatea costă, dar lipsa ei ne-ar costa mult mai mult.”

Luca Niculescu a condamnat agresiunea Rusiei în regiunea Mării Negre și a transmis condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața în atacurile asupra navelor.

„În primul rând, transmit un gând de compasiune și de profund regret pentru toți cei care și-au pierdut viața în incidentele despre care vorbeați. Într-adevăr, responsabilitatea îi aparține Rusiei. Este vorba despre o agresiune ilegitimă și ilegală.

Ce pot să spun este că lucrăm îndeaproape cu celelalte țări riverane Mării Negre, Bulgaria și Turcia. După cum știți, avem acea operațiune de deminare, pe care am extins-o și asupra infrastructurii critice. Nu este vorba doar despre responsabilitatea noastră, iar aliații din NATO ne ajută foarte mult. După cum spuneam, ne sprijină cu avioane, avioane radar și alte capabilități.”

Acesta a declarat că România a adoptat măsuri diplomatice ferme față de Rusia, după convocarea de cinci ori a ambasadorului rus la Ministerul de Externe, închiderea Consulatului Rusiei de la Constanța și plecarea unor diplomați ruși din țară.

„Convocarea unui ambasador la Ministerul de Externe nu este un gest uzual, ci unul care arată că s-a depășit o limită în relația dintre cele două țări.

Am închis și Consulatul Rusiei de la Constanța. Mai mulți diplomați ruși au plecat din România și, în funcție de ceea ce se va mai întâmpla, vom reacționa pe măsură. Eu cred că răspunsul României este unul potrivit.”