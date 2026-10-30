 Românii, din nou în vizorul ANAF. Fiscul trimite avertismente înainte de controale și verifică datele din e-Factura și casele de marcat | adevarul.ro
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Românii, din nou în vizorul ANAF. Fiscul trimite avertismente înainte de controale și verifică datele din e-Factura și casele de marcat

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ANAF a luat în vizor contribuabilii care prezintă posibile riscuri fiscale în domeniul TVA și va începe să le trimită scrisori prin care îi avertizează să își verifice declarațiile și raportările. Fiscul vrea să identifice neconcordanțele înainte de declanșarea controalelor și le oferă contribuabililor posibilitatea să corecteze voluntar eventualele erori.

Lupa pusă pe mai multe fișicuri de monede, sugerând controale fiscale
ANAF a luat în vizor contribuabilii care prezintă posibile riscuri fiscale în domeniul TVA Foto: arhivă

Programul se desfășoară la nivel național și se bazează pe analiza informațiilor fiscale colectate prin mai multe sisteme digitale. Printre datele verificate se numără cele din RO e-Factura, casele de marcat, raportările SAF-T și deconturile precompletate RO e-TVA.

Ce verifică ANAF

Contribuabilii care vor primi scrisori de informare sunt îndrumați să verifice dacă au depus toate declarațiile fiscale și informative și dacă datele raportate sunt complete și corecte.

ANAF le cere, în special, să compare informațiile din declarații cu:

  • facturile emise și primite prin RO e-Factura;
  • sumele înregistrate în casele de marcat;
  • raportările SAF-T;
  • informațiile din decontul precompletat generat prin RO e-TVA.

Prin corelarea acestor date, instituția urmărește să identifice diferențele care pot semnala riscuri fiscale legate de TVA.

Cum pot evita contribuabilii problemele fiscale

Dacă descoperă operațiuni care nu au fost declarate corect în decontul de TVA, contribuabilii pot înregistra sumele respective în decontul perioadei curente, la rândurile de regularizări.

Pentru erorile materiale din deconturile de TVA trebuie urmată procedura specifică de corectare. În cazul informațiilor raportate greșit în declarațiile informative, contribuabilii pot depune declarații rectificative pentru fiecare perioadă de referință.

ANAF prezintă această acțiune drept una preventivă, prin care firmele și ceilalți contribuabili vizați au ocazia să își corecteze situația fiscală înainte de inițierea unui control.

Încasările din TVA au crescut cu 24,8%

Acțiunea Fiscului vine în contextul creșterii încasărilor din taxa pe valoarea adăugată. Potrivit execuției bugetare la nouă luni, publicate de Ministerul Finanțelor, veniturile nete din TVA au totalizat 118,27 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026.

Suma este mai mare cu 23,52 miliarde de lei, respectiv cu 24,8%, față de aceeași perioadă a anului trecut. În plus, încasările au depășit nivelul programat pentru primele nouă luni cu aproximativ 4,77 miliarde de lei, respectiv cu 4,2%.

Prin programul de conformare, ANAF urmărește să reducă erorile de raportare și să crească nivelul conformării voluntare, folosind informațiile deja disponibile în sistemele sale informatice.

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