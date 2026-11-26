Primarul orașului Buzău, Constantin Toma, ar putea fi exclus din PSD dacă își continuă criticile la adresa partidului și a colegilor, a declarat președintele organizației județene, Romeo Lungu, într-o conferință de presă de joi, 26 noiembrie. Acesta susține că o asemenea decizie nu a fost luată până acum, dar ar putea urma în viitorul apropiat.

Constantin Toma Foto: Facebook

Romeo Lungu a invocat atât pozițiile publice ale edilului împotriva PSD, cât și apropierea acestuia de liderul PNL, Ilie Bolojan.

Șeful organizației județene îl acuză pe Toma că aduce prejudicii de imagine formațiunii care l-a sprijinit, a subliniat acesta în conferința de presă.

„Părerea mea este că ne apropiem, în cazul în care aduce în continuare deservicii de imagine şi loveşte foarte puternic într-un partid care l-a ajutat de-a lungul timpului, cred că ne apropiem şi de o eventuală excludere, dar nu vrem să o facem în luna decembrie, în luna cadourilor”, a declarat Romeo Lungu.

Întrebat de ce nu s-a ajuns până acum la excludere, liderul PSD Buzău a explicat că a așteptat ca primarul să plece din proprie inițiativă. El a avertizat că noi atacuri la adresa social-democraților ar putea duce la luarea acestei măsuri.

„Am crezut că nu mai suportă PSD-ul și va pleca din partid, dar dacă tot nu pleacă, o să... Pe mine nu mă interesează să-și pierde mandatul de primar”, a mai precizat Lungu.

Declarațiile vin după ce Constantin Toma a criticat, în ultimele luni, conducerea PSD și mai multe decizii ale partidului.