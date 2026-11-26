Un microbuz în care se aflau zece copii s-a răsturnat într-un șanț, joi după-amiază, 26 noiembrie, la o intersecție de pe un drum județean din Gorj, în apropierea localităților Găvănești și Cornești, din județul Gorj.

Echipele de salvare la fața locului Foto: IPJ Gorj

Potrivit primelor date comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, două persoane au fost rănite. Separat, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj a anunțat că un copil a suferit leziuni minore.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de descarcerare, o autospecială pentru transportul victimelor multiple și două ambulanțe SMURD. De asemenea, au intervenit două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, conform ISU.

Microbuzul implicat în accident nu este unul de transport școlar, au precizat surse din Poliție pentru News.ro.

Pe 23 noiembrie, un accident rutier în care au fost implicate o autoutilitară de marfă și un microbuz de transport școlar a avut loc pe DN 7C, în comuna Băiculești, județul Argeș.

Patru dintre cei zece minori aflați în microbuz au fost transportați la spital pentru investigații medicale.