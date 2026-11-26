Favoritul alegerilor anticipatem de duminică, din Spania, Alberto Núñez Feijóo, nu ratează nicio ocazie să sublinieze că este un om simplu, venit din regiunea rurală de pe coasta Atlanticului, Galicia. Se prezintă drept un administrator sobru și lipsit de ostentație, în contrast puternic cu premierul socialist Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo, liderul popularilor spanioli Foto: Xjóo @NunezFeijoo

Adresându-se susținătorilor în orașul de pelerinaj Santiago de Compostela, locul unde și-a clădit cariera politică, Feijóo le-a cerut un ultim efort înaintea scrutinului din 29 noiembrie, pentru a-și încheia propria odisee de 600 de kilometri către reședința prim-ministrului din Madrid.

„Ajutați-mă să duc la capăt această călătorie și nu vă voi dezamăgi”, le-a transmis liderul opoziției conservatoare membrilor Partidului Popular (PP), pe 14 noiembrie. „Am rămas același: cu mai multe fire albe, mai multă experiență, mai multe cicatrici, dar cu același angajament.”

„Spania… are nevoie de experiență, iar eu o am, se numește Galicia!”, a adăugat el.

Argumentul central al lui Feijóo este că reprezintă un administrator calculat și modest, care și-a format abilitățile practice în regiunea natală din nord-vestul țării, pe care a condus-o între 2009 și 2022. Este o imagine diametral opusă stilului carismatic și atent lustruit al premierului socialist Pedro Sánchez.

În timp ce Sánchez vorbește o engleză impecabilă, Feijóo abia rostește câteva cuvinte. Dacă Sánchez a devenit prim-ministru la 46 de ani, Feijóo are 65 de ani și ar deveni cel mai vârstnic lider care preia conducerea guvernului de la revenirea Spaniei la democrație, în anii 1970.

„Nu suntem un partid al influencerilor sau al tendințelor… Eu rămân un politician analog”

Așa cum a declarat chiar el într-un interviu recent pentru POLITICO: „Nu suntem un partid al influencerilor sau al tendințelor… Eu rămân un politician analog.”

În Galicia, Feijóo și-a construit reputația unui moderat capabil să câștige alegeri. Însă, sub presiunea intensă de la Madrid, unde conduce PP din 2022, s-a confruntat cu teste mult mai dificile și, pe alocuri, a dat semne de ezitare.

El intră în aceste alegeri prezentându-se drept un om care a învățat din propriile greșeli și care promite acum să curețe a patra economie a Uniunii Europene, după o serie de scandaluri de corupție ce au afectat puternic tabăra socialistă. Cel puțin pentru moment, strategia sa pare să funcționeze. Sondajele arată că Partidul Popular se îndreaptă spre victorie, având un ușor avans față de socialiștii lui Sánchez, deși va avea nevoie de sprijinul formațiunii de extremă dreapta Vox pentru a forma o majoritate.

De la Os Peares la Madrid

Originar din mica parohie Os Peares, din provincia rurală Ourense, Feijóo a lucrat ca funcționar public înainte de a prelua, la 29 de ani, o funcție de conducere în departamentul pentru agricultură al guvernului regional din Galicia.

„Era o nestemată pe care nu ne puteam permite să o scăpăm printre degete”, a declarat pentru cotidianul El Mundo José Manuel Romay Beccaría, o figură marcantă a aripii galiciene a Alianței Populare (predecesoarea PP) și cel care avea să devină mentorul politic al lui Feijóo.

Ulterior, a trecut la departamentul regional de sănătate și servicii sociale, înainte de a intra în politica națională, la Ministerul Sănătății din Madrid, devenind mai târziu director general al serviciului poștal național. Până în 2003, se întorsese în Galicia, impunându-se treptat ca succesorul desemnat al lui Manuel Fraga, longevivul președinte al regiunii.

Mulți dintre cei care i-au urmărit cariera subliniază că Feijóo a pus întotdeauna pragmatismul înaintea ideologiei. El a recunoscut chiar că l-a votat pe socialistul Felipe González în anii 1980, afirmând că acesta „era exact ceea ce avea nevoie Spania la acea vreme”.

Nepotul lui Fraga, Pedro Puy, care a colaborat îndeaproape cu Feijóo timp de peste un deceniu din postura de purtător de cuvânt al PP în parlamentul regional, spune că valorile sale politice au fost modelate de epoca în care s-a format.

„Face parte dintr-o generație care a studiat și s-a maturizat în timpul tranziției democratice” de după dictatură, explică Puy. „I-au fost insuflate valorile constituției, ale democrației și, mai presus de toate, modul în care a fost obținută acea democrație: prin consens și acord.”

Feijóo a devenit premier regional al Galiciei în 2009, câștigând primul dintre cele patru mandate consecutive, fiecare cu majoritate parlamentară absolută – o performanță rară pe scena politică fragmentată a Spaniei.

„A reușit acest lucru prin două metode”, spune Puy, amintind că primii ani ai mandatului lui Feijóo au coincis cu criza financiară din zona euro. „În primul rând, printr-o bună administrare, gestionând fonduri tot mai limitate; în al doilea rând, prin explicații. A luat decizii dificile, dar le-a explicat întotdeauna, oferind contextul necesar.”

Totuși, un context esențial este necesar și pentru a înțelege victoriile sale electorale repetate: Galicia este un fief conservator tradițional, unde dreapta a guvernat timp de 37 din ultimii 45 de ani. Forța PP în regiune era atât de mare încât, în 2005, un Manuel Fraga fragil, în vârstă de 82 de ani, a reușit să câștige alegerile, chiar dacă nu a putut forma guvernul.

„Electoratul galician este conservator în sensul dorinței de a păstra lucrurile așa cum sunt”, afirmă Pilar Mera, politolog la Universitatea Națională de Educație la Distanță (UNED), originară din regiune. Ea consideră că profilul alegătorilor de acolo i s-a potrivit mănușă tânărului Feijóo.

„În Galicia, PP a fost în mod tradițional mai moderat, poziționându-se mai aproape de naționalismul regional și punând un accent mai mare pe politicile sociale”, adaugă ea. „I-a fost relativ ușor lui Feijóo să cultive acea imagine [de centru], care îi vine probabil mult mai natural decât un profil agresiv.”

În perioadele în care PP era zguduit de multiple scandaluri de corupție în alte părți ale țării, el s-a distanțat de conducerea de la Madrid și, după cum spune Puy, „campaniile s-au concentrat pe persoana sa, mai degrabă decât pe partid, ca principal atu în fața alegătorilor”.

Jurnaliștii care au activat în Galicia în timpul mandatelor lui Feijóo își amintesc, de asemenea, că PP a exercitat un control strict asupra relatărilor din presă, numeroase instituții media regionale depinzând puternic de subvențiile guvernului regional.

„Faptul că a controlat presa a însemnat că și-a putut controla nu doar mesajul, ci și propria imagine”, spune Aida Pena, care a lucrat ca reporter pentru postul de radio Cadena SER în regiune până în 2022.

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Pena își amintește că partidul lui Feijóo a recurs la tactici discutabile în prima sa campanie victorioasă, în 2009, inclusiv acuzații false la adresa vicepremierului regiunii, Anxo Quintana, cum că și-ar fi agresat fosta parteneră.

Pe o ambarcațiune cu un traficant de droguri

Au existat și alte controverse. Partidele de stânga l-au acuzat pe Feijóo de trafic de influență pentru atribuirea unor contracte către Grupo Eulen, o companie de servicii a cărei filială din nord-vest este condusă de sora sa, Micaela. Potrivit publicației Público, care citează arhivele publice regionale, guvernul condus de Feijóo a acordat companiei Eulen contracte în valoare de 37 de milioane de euro. În 2024, un judecător din Santiago de Compostela a clasat ancheta în acest caz.

O amenințare potențial mai gravă a venit în 2013, odată cu publicarea unor fotografii din anii 1990 care îl arătau pe Feijóo pe o ambarcațiune alături de Marcial Dorado, un cunoscut contrabandist galician, condamnat ulterior pentru trafic de droguri. Ulterior, au apărut și alte imagini cu cei doi petrecându-și vacanța împreună.

În biografia dedicată lui Feijóo, jurnalistul Fran Balado sugerează că astfel de relații erau obișnuite în Galicia acelei perioade, menționând că politicianul i-a fost prezentat infractorului de către Manuel Cruz, „un apropiat al traficantului și șofer oficial pentru mai mulți miniștri regionali [ai PP]”.

Feijóo a minimalizat legătura sa cu Dorado și impactul fotografiilor, despre care Balado presupune că au fost scurse în presă chiar de colegi din PP de la Madrid, care îl vedeau pe liderul galician drept un potențial rival.

În actuala campanie electorală, Feijóo a încercat să întoarcă acuzațiile privind legăturile compromițătoare împotriva socialiștilor lui Sánchez, apărându-și propria reputație.

„Am făcut greșeli? Cu siguranță. Dar poate cineva să ridice mâna și să-mi spună că sunt indecent sau corupt, ori că am acordat contracte în schimbul unor mite sau comisioane? Să mi-o spună”, a declarat el în cadrul podcastului El sentido de la birra.

Eșecul din „prima ligă”

Controversele nu i-au afectat prea mult cota în sondaje și nici nu i-au blocat ascensiunea pe scena națională în 2022, când luptele interne din PP la Madrid au dus la un consens: el era omul potrivit pentru a scoate partidul din opoziție. Feijóo nu a avut contracandidat pentru șefia formațiunii.

„Nu am venit să-l insult pe Pedro Sánchez; am venit să-l înving pe Pedro Sánchez”, declara el la acea vreme, părând dornic să aducă o notă de calm în climatul tensionat al politicii naționale.

Totuși, odată ajuns la Madrid, Feijóo s-a chinuit să producă impactul imediat pe care îl aștepta partidul său. Deși PP a câștigat alegerile generale din 2023, așa cum se anticipa, victoria nu a fost suficient de categorică pentru a-i permite să formeze guvernul.

„Misiunea lui era să câștige niște alegeri considerate o formalitate, iar el a eșuat”, afirmă Pablo Simón, politolog la Universitatea Carlos III din Madrid.

„Pasul către prima ligă l-a afectat. Deodată, jurnaliștii îți pun întrebări incomode pentru că nu mai ai presa în buzunar. Apoi, trebuie să negociezi alianțe cu alte partide. A fost nevoit să învețe din mers.”

Mulți au pus semi-eșecul din 2023 pe seama ezitărilor lui Feijóo în privința relației cu Vox, un partid care nu avea reprezentare în Galicia, dar care a intrat în mai multe guverne regionale alături de PP de când el a preluat conducerea formațiunii.

În același timp, presiunile exercitate asupra unui lider conservator în capitală, venite atât din partea aripii dure a partidului, reprezentată de președinta regiunii Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cât și din partea presei de dreapta – l-au împins departe de moderația sa obișnuită, către o retorică mult mai agresivă.

În campania din 2023, principala propunere a lui Feijóo a fost „abolirea sanchismului”, un termen peiorativ la adresa guvernării lui Sánchez. El s-a alăturat celorlalți lideri ai dreptei în a invoca spectrul fostei grupări separatiste ETA, criticându-l pe Sánchez pentru colaborarea parlamentară cu naționaliștii basci din EH Bildu.

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Mai recent, atacurile sale la adresa lui Sánchez au căpătat o notă personală, concentrându-se, de exemplu, pe informațiile potrivit cărora defunctul socru al premierului socialist a deținut o afacere cu saune și acuzându-l pe prim-ministru că a participat „la abominabila afacere a prostituției”. Sánchez a respins acuzațiile, precizând că activitățile comerciale respective „nu au fost ilicite”.

„Filiala [PP] din Madrid, cel puțin în ultimii 20 de ani, a fost poziționată mai la dreapta decât restul țării”, explică politologul Pilar Mera, subliniind o tendință accentuată în timpul mandatelor polarizante ale lui Sánchez.

„Totul este orientat spre o opoziție totală față de guvern, astfel încât orice gest moderat este perceput ca o concesie”, spune ea, adăugând că Feijóo „s-a adaptat acestei atmosfere”.

Fidel rădăcinilor sale

În alte privințe, însă, nu s-a schimbat. Pedro Puy explică faptul că temperamentul lui Feijóo se încadrează în arhetipul discret al regiunii sale natale: „Galicienii tind să fie oameni mai puțin direcți decât cei din alte zone ale Spaniei, cu un umor subtil, mai degrabă decât unul care să stârnească hohote de râs.”

Confruntat cu handicapul necunoașterii limbii engleze, o problemă reală în diplomația internațională, cum ar fi reuniunile Consiliului European , Feijóo, vorbitor nativ de galiciană, a ales să se prezinte drept funcționarul modest, prea ocupat să rezolve problemele Spaniei pentru a mai avea timp să învețe limbi străine.

„Sunt de acord că un prim-ministru spaniol ar trebui să vorbească engleza”, i-a spus el realizatorului de podcasturi Jordi Wild la începutul acestei luni. „Recunosc că nu am făcut niciun efort în acest sens. Sincer, sunt mai interesat de problemele țării mele decât de cunoașterea unei limbi străine.”

De asemenea, este predispus la mici gafe verbale. În actuala campanie, apelul său adresat spaniolilor de a face „sacrificii” sub viitorul său guvern a părut o posibilă gafă, alimentând speculațiile privind viitoare tăieri bugetare.

Cu toate acestea, în dezbaterea televizată față în față cu Sánchez de săptămâna trecută, astfel de erori neforțate au lipsit, Feijóo având o prestație sigură. „Aveți mai mulți oameni cercetați penal decât deputați în parlament”, i-a replicat el adversarului său, într-unul dintre atacurile care l-au pus în dificultate pe liderul socialist.

Discretul politician galician pare, în sfârșit, pe punctul de a confirma așteptările și de a readuce conservatorii spanioli la putere.

Rămân însă semne de întrebare cu privire la modul în care va guverna în cazul unei victorii.