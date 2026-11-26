Temu s-a angajat să elimine reducerile înșelătoare, mesajele care presează utilizatorii să cumpere și jocurile obligatorii pentru accesarea platformei, în urma unei investigații europene privind protecția consumatorilor. Comisia Europeană a anunțat joi, 26 noiembrie 2026, schimbările asumate de companie.

Temu Foto: Facebook

Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor (CPC) a acceptat angajamentele platformei, iar autoritățile naționale vor urmări punerea lor în aplicare. Modificările vizează versiunile europene ale site-ului și aplicației, fiind relevante și pentru cumpărătorii din România, scrie Reuters.

Ce promite Temu să schimbe

Angajamentele privesc atât prezentarea ofertelor, cât și informațiile oferite înaintea comenzii și relația cu clienții după cumpărare. Printre măsurile asumate se numără:

Reduceri prezentate corect. Platforma trebuie să distingă între reducerile efective și comparațiile cu prețuri de referință, fără să creeze impresia unor economii inexistente.

Platforma trebuie să distingă între reducerile efective și comparațiile cu prețuri de referință, fără să creeze impresia unor economii inexistente. Mai puține mesaje de presiune. Formulări precum „aproape epuizat” și alte semnale de urgență vor fi eliminate de pe pagina principală și din listele de produse.

Formulări precum „aproape epuizat” și alte semnale de urgență vor fi eliminate de pe pagina principală și din listele de produse. Acces fără jocuri obligatorii. Utilizatorii nu vor mai fi obligați să participe la jocuri precum „învârte roata” pentru a intra pe platformă.

Utilizatorii nu vor mai fi obligați să participe la jocuri precum „învârte roata” pentru a intra pe platformă. Măsuri împotriva recenziilor false. Temu va introduce verificări pentru identificarea evaluărilor neautentice.

Temu va introduce verificări pentru identificarea evaluărilor neautentice. Retururi și rambursări mai simple. Platforma promite facilitarea rambursărilor și restituirea banilor în termen de 14 zile în cazul exercitării dreptului de retragere.

Platforma promite facilitarea rambursărilor și restituirea banilor în termen de 14 zile în cazul exercitării dreptului de retragere. Informații mai clare. Angajamentele includ informații mai accesibile despre prețuri, asistența pentru clienți, afirmațiile de mediu și finalizarea comenzilor.

Eliminarea mesajelor de presiune din liste nu înseamnă dispariția oricărei informații despre stoc. Potrivit relatării Blogspan despre angajamente, pe pagina unui produs va putea rămâne o informare neutră privind disponibilitatea variantei selectate.

Practici semnalate de autorități încă din 2024

La 8 noiembrie 2024, Comisia Europeană și rețeaua CPC au notificat Temu cu privire la practici considerate contrare legislației europene pentru protecția consumatorilor. Autoritățile au semnalat atunci reduceri false, afirmații înșelătoare despre stocuri limitate sau termene de cumpărare și obligarea utilizatorilor să participe la jocuri pentru a accesa platforma.

Ce riscă platforma dacă nu respectă angajamentele

Autoritățile naționale vor monitoriza respectarea măsurilor asumate. Potrivit Reuters, nerespectarea angajamentelor poate atrage amenzi de 4% sau mai mult din cifra de afaceri anuală a Temu în statele membre vizate.

Angajamentele privind practicile comerciale sunt distincte de investigația Comisiei Europene în baza Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), referitoare la riscurile asociate produselor ilegale sau nesigure. Acceptarea acestor promisiuni nu trebuie confundată cu încheierea acelui dosar.