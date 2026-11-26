Festivalul de Film Românesc de la Washington îi dedică lui Cristian Mungiu ediția din 2026. Retrospectiva de la AMC Georgetown 14 reunește, între 4 și 6 decembrie, filmele „După dealuri”, „R.M.N.” și „Fjord”, propunerea României la Oscar 2027.

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Cristian Mungiu va fi prezent sâmbătă, 5 decembrie, la Washington, pentru o întâlnire cu publicul în cadrul retrospectivei „Cristian Mungiu: Stories of Our Times”. Evenimentul are loc cu două zile înainte de începerea votului preliminar pentru Premiile Oscar 2027, în cursa cărora România este reprezentată de „Fjord”.

Organizată între 4 și 6 decembrie la cinematograful AMC Georgetown 14, retrospectiva aduce pe ecran trei filme ale regizorului: „După dealuri”, „R.M.N.” și „Fjord”. Programul este prezentat de Ambasada României în Statele Unite și Institutul Cultural Român de la New York.

Mungiu va participa la o discuție cu spectatorii în sala de cinema, la proiecția din 5 decembrie.

Retrospectiva precedă votul preliminar pentru Oscar

Evenimentul de la Washington se înscrie în campania de promovare din Statele Unite a filmului „Fjord”, propunerea oficială a României la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” a Premiilor Oscar 2027.

Potrivit calendarului Academiei Americane de Film, votul preliminar începe pe 7 decembrie, a doua zi după încheierea retrospectivei, și se încheie pe 11 decembrie. Listele scurte vor fi anunțate pe 15 decembrie, iar nominalizările, pe 21 ianuarie 2027.

Două Palme d’Or, la distanță de 19 ani

În 2026, „Fjord” i-a adus lui Cristian Mungiu al doilea Palme d’Or la Festivalul de la Cannes. Primul a fost câștigat în 2007, pentru „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, cu 19 ani înainte.

La ediția precedentă a festivalului de la Washington, filmul de deschidere a fost „Jaful secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, după un scenariu semnat de Cristian Mungiu.

„Fjord”, scris și regizat de Cristian Mungiu, a fost ales în unanimitate de comisia de selecție și va reprezenta România în cursa pentru o nominalizare la Premiile Oscar 2027, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”, potrivit Consiliului Național al Cinematografiei (CNC).