Îngrășăminte de 3.900 de lei tona, ajutoare de câteva zeci de lei pe hectar. Fermierii spun că nu mai au bani să fertilizeze culturile.

Înființarea noilor culturi i-a pus pe fermieri în toamna 2026 la grea încercare Foto: Adevărul

Fermierii români intră în pregătirea noului sezon agricol cu presiunea unor costuri tot mai mari și cu ajutoare de la stat care, spun reprezentanții sectorului, acoperă doar o mică parte din cheltuieli.

În timp ce Ministerul Agriculturii pregătește o schemă de aproape 60 de milioane de euro pentru compensarea scumpirii îngrășămintelor, iar agricultorii afectați de seceta din 2025 așteaptă despăgubiri de cel mult 333 de lei pe hectar, unii fermieri au început deja să renunțe la fertilizarea culturilor.

Marin Rizescu, fermier din Olt și reprezentant al cooperativelor agricole Oltenia Cereal Nord și Oltenia Cereal Scornicești, spune că a ajuns să cumpere îngrășăminte cu 3.900 de lei tona, în timp ce prețul la care și-a vândut grâul în acest an a fost de aproximativ 760 de lei tona. Diferența dintre prețurile inputurilor și cele obținute pentru recolte pune presiune pe bugetele fermelor, iar ajutoarele anunțate de autorități nu reușesc, spune fermierul, să compenseze pierderile.

„Gândiți-vă că atunci când cumpăram noi îngrășămintele cu 800, 1.000, maximum 1.400 de lei tona, vindeam grâul cu 76 de bani. Și anul ăsta l-am vândut cu 76 de bani și am luat îngrășăminte și cu 3.900 de lei tona”, explică Marin Rizescu.

Fermierul spune că nu doar fertilizanții s-au scumpit. Costurile cu forța de muncă, motorina, arenda și lucrările agricole au crescut, iar unele operațiuni trebuie repetate atunci când condițiile meteo nu permit efectuarea lor la timp.

„Ca să ții un operator pe utilaj, trebuie să-i dai minimum 6.000 de lei net, asta înseamnă 10.200 lei brut. S-au triplat prețurile la salarii, s-au triplat prețurile la îngrășăminte, s-au dublat prețurile la motorină. Și dacă mai luăm în calcul și seceta, că trebuie să intervii de două, trei ori, în plus, cu un utilaj, pentru pregătire, ne-am dublat prețul la motorină și, cum o iei, nu e bine deloc”, spune acesta.

Fermierii reduc fertilizarea pentru că nu mai au bani

Una dintre cele mai îngrijorătoare consecințe ale scumpirii îngrășămintelor este că agricultorii ajung să reducă sau chiar să elimine fertilizarea. Rizescu spune că a întâlnit în zona sa fermieri care au decis să nu mai aplice îngrășăminte în acest sezon, nu pentru că nu ar avea de unde să le cumpere, ci pentru că nu își permit cheltuiala.

„Majoritatea n-au mai dat cu îngrăşăminte. (...) Nu avem probleme de aprovizionare. Noi suntem organizaţi în cooperative şi putem să cumpărăm. Problema este că oamenii nu mai au bani”, a precizat fermierul.

El spune că a cumpărat o parte din necesarul de îngrășăminte la prețuri de peste 3.300 de lei tona, fără TVA, tocmai pentru a-și asigura aprovizionarea. Însă pentru agricultorii care nu au lichidități, decizia de a fertiliza sau nu devine una dificilă.

„Eu n-am cumpărat mașină, am cumpărat îngrășăminte. O să bag în pământ, o să cheltui 5 lei și o să scot 4, iar”, spune Rizescu, descriind riscul de a investi într-o cultură fără garanția că veniturile vor acoperi cheltuielile.

Reducerea fertilizării poate avea efecte asupra dezvoltării plantelor și a calității recoltei. „Grâul, dacă nu-i dai să mănânce, nu crește. Nu se va dezvolta normal. Nu se poate lupta cu bolile, cu dăunătorii. (...) Azotul este principalul element care la grâu produce proteina. Dacă n-ai proteina, nu e bun”, explică fermierul.

Aceeași problemă este semnalată și de Liliana Piron, director executiv al Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR). Reprezentanta fermerilor atrage atenția că reducerea fertilizării înseamnă mult mai mult decât posibila scădere a producției într-un sezon, pentru că se pune în pericol calitatea solului pe termen mai lung.

„În primă instanță, fermierii decid să înființeze cultura fără aplicarea de îngrășăminte chimice. (...) Însă acele îngrășăminte sunt, practic, nutrienți de care planta are nevoie și de care solul are nevoie”, explcă Liliana Piron.

Reprezentanta LAPAR compară efectele lipsei nutrienților asupra plantelor cu cele ale unei carențe în organismul uman. „Este ca și organismul uman. În momentul în care tu ai o carență de un microelement sau de un macroelement, organismul tău începe să dea semne de oboseală. El funcționează și așa, în condiție de avarie, până când ajunge în lockdown. Așa se întâmplă și cu plantele”, explică Liliana Piron, avertizând că degradarea calității solului poate fi rapidă, în timp ce refacerea lui este un proces de durată. „Foarte repede putem să stricăm calitatea solului și foarte greu reușim să remediem ceea ce am făcut”, mai spune Piron. Potrivit reprezentantei LAPAR, România se află deja la coada clasamentului european în privința consumului de îngrășăminte, inclusiv din motive financiare.

Aproape 60 de milioane de euro pentru îngrășăminte. Fermierii au cerut 90 de milioane

Schema pregătită de Ministerul Agriculturii pentru compensarea creșterii prețurilor la îngrășăminte are un buget propus de aproximativ 59,955 de milioane de euro, echivalentul a 314,37 milioane de lei. Aproape 30 de milioane de euro provin din alocarea europeană, iar o sumă similară ar urma să fie asigurată de la bugetul de stat.

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Proiectul prevede ajutoare diferențiate în funcție de cultură: 90 de lei pe hectar pentru grâu, 82,25 de lei pentru porumb și 77,50 de lei pentru floarea-soarelui și rapiță. Pentru cartofi și sfeclă de zahăr sunt prevăzuți 150 de lei pe hectar, iar pentru legumele cultivate în câmp, solarii și sere, cuantumurile sunt mai mari.

Liliana Piron spune că organizațiile agricole au cerut majorarea plafonului, folosind posibilitatea oferită de Comisia Europeană de a completa alocarea europeană cu o contribuție națională mai mare. În cazul României, solicitarea a fost ca sprijinul total să ajungă la aproximativ 90 de milioane de euro.

„Noi, ca organizație, împreună cu colegii din Alianța pentru Agricultură și Cooperare, am solicitat dublarea plafonului, adică acea facilitate pe care Comisia Europeană a aprobat-o. Din păcate, bugetul național nu permite o astfel de suplimentare”, explică reprezentanta LAPAR.

Fermierii sunt dezavantajați atât de nivelul ajutorului, cât și de întârzierea implementării schemei. „Sumele sunt extraordinar de mici”, constată Piron. „Un euro avea o valoare în luna iunie, astăzi are o altă valoare. Faptul că tu a trebuit să te împrumuți la un euro ca să-ți achiziționezi îngrășămintele, acel euro astăzi valorează mai puțin și practic suntem de două ori defavorizați comparativ cu colegii noștri din alte state membre. Pe de o parte, e vorba de sumă, de cealaltă parte este vorba de momentul în care se plătește acest ajutor de stat”, spune Liliana Piron.

Pentru un fermier care cultivă grâu, cei 90 de lei pe hectar este o sumă infimă în raport cu cheltuielile efective. Marin Rizescu spune că, în ferma sa, costurile cu fertilizarea pot ajunge la aproximativ 1.200 de lei pe hectar, în funcție de tehnologia folosită și de cantitățile aplicate.

Despăgubirile pentru secetă: maximum 333 de lei pe hectar, dar suma poate fi redusă

Separat de schema pentru îngrășăminte, statul a pregătit despăgubiri pentru culturile de porumb și floarea-soarelui afectate de seceta pedologică din 2025. Ajutorul poate ajunge la maximum 333 de lei pe hectar pentru suprafețele afectate în proporție de 90%-100%, iar pentru grade de afectare mai mici suma se reduce proporțional.

Potrivit datelor anunțate de Ministerul Agriculturii, 53.930 de fermieri au depus cereri, pentru o suprafață calamitată de aproximativ 716.895 de hectare. Bugetul alocat este de 155,36 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a sprijinului solicitat a ajuns la aproximativ 248 de milioane de lei. Pentru că solicitările depășesc bugetul disponibil, cuantumul va fi redus proporțional pentru toți beneficiarii. Autoritățile au anunțat că plățile ar urma să fie încheiate până la 31 decembrie 2026.

Pentru Marin Rizescu, ajutorul nu acoperă decât o fracțiune din pierderile suferite. Fermierul estimează că, în cazul său, despăgubirea ar putea ajunge la puțin peste 200 de lei pe hectar, în timp ce pierderile pe care le-a suportat sunt de ordinul miilor de lei.

„Am pierdut 2.000 de lei și ne dă 200 și ceva de lei”, spune fermierul. Rizescu reclamă și întârzierile cu care ajung la fermieri alte forme de sprijin, inclusiv rambursarea unei părți din acciza la motorină. Unele plăți vin la aproximativ șase luni după depunerea documentelor, interval în care agricultorii trebuie să finanțeze singuri lucrările și achizițiile.

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„Mi s-a promis un anumit sprijin la motorină, dar eu am cumpărat motorina cu 10,20-10,89 lei. (...) Am depus cererea și banii vin cam cu șase luni întârziere”, mai spune fermierul.

„Nu va fi abandonată agricultura, ci vor cumpăra alții”

Dincolo de costurile unui singur sezon, Liliana Piron avertizează asupra schimbărilor care se produc deja în structura culturilor. Ea spune că, în ultimii ani, fermierii au început să renunțe tot mai des la culturile de primăvară, precum porumbul și floarea-soarelui, în favoarea celor de toamnă.

„Vedem o tendință de abandonare a suprafețelor cultivate cu culturi de primăvară, în detrimentul culturilor de toamnă. Este adevărat că rapița a funcționat în ultimii ani și ca o plasă de siguranță, a avut în general un preț bun și atunci fermierii au ales să parieze pe rapiță”, spune reprezentanta LAPAR.

Fermierii sunt prinși între nevoia de a respecta rotația culturilor și condițiile tot mai dificile din teren. Seceta, presiunea dăunătorilor și lipsa unor soluții eficiente de protecție a plantelor reduc opțiunile agricultorilor. Piron atrage atenția și asupra riscului ca fermele aflate în dificultate să ajungă să fie preluate de investitori cu resurse financiare mai mari. „Este foarte periculos faptul că noi credem că agricultura va fi abandonată. Nu, nu va fi abandonată, ci grupurile, fondurile de investiții vor achiziționa din ce în ce mai mult”, a mai spus Liliana Piron.

Marin Rizescu spune că și el se gândește la viitorul fermei într-un context în care pierderile se acumulează, iar generația tânără nu pare la fel de dispusă să continue activitatea agricolă. Fermierul afirmă că a pierdut sute de mii de euro din banii firmei și că nu știe cât timp va mai putea susține activitatea din resurse proprii.

„În general sunt foarte optimist, dar acum văd că nu sunt bune lucrurile”, a conchis Rizescu.