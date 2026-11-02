 Rectificarea bugetară, primită cu rezerve de piețe. România continuă să se împrumute la dobânzi uriașe | adevarul.ro
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Ministrul Justiției, Radu Marinescu, invitat la „Interviurile Adevărul”

Rectificarea bugetară, primită cu rezerve de piețe. România continuă să se împrumute la dobânzi uriașe

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Rectificarea bugetară de urgență adoptată de Guvern la finalul săptămânii trecute nu pare să fi schimbat semnificativ percepția investitorilor asupra economiei românești. România continuă să plătească dobânzi mari pentru a se finanța.

Statul plătește în continuare scump pentru împrumuturi
Statul plătește în continuare scump pentru împrumuturi Foto: Shutterstock

Deși leul a recuperat teren în fața principalelor valute, costurile la care statul se finanțează rămân ridicate, potrivit Știrilor ProTV.

Luni, moneda europeană a fost cotată de BNR la 5,3403 lei, în scădere cu 0,23 bani față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a coborât la 4,7658 lei. Tendința de depreciere a celor două monede față de leu s-a manifestat și în ultimele zile ale săptămânii trecute.

Un indicator urmărit atent de piețe rămâne însă randamentul obligațiunilor guvernamentale pe 10 ani, care reflectă costul la care statul se poate împrumuta.

La 30 octombrie, România plătea un randament de 7,20% pentru aceste titluri, mult peste nivelul de 3,32% al obligațiunilor similare emise de Germania. Diferența de aproape patru puncte procentuale indică faptul că investitorii percep un risc semnificativ mai mare asociat datoriei publice românești.

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Amintim că Guvernul a aprobat vineri prima rectificare bugetară din 2026, justificând măsura prin necesitatea finanțării serviciilor publice și a proiectelor de investiții. Fonduri suplimentare au fost alocate pentru sănătate, plata pensiilor, asistență socială și bugetele locale, în timp ce investițiile publice sunt estimate la aproximativ 169 de miliarde de lei, echivalentul a peste 8% din PIB.

Executivul a explicat că rectificarea menține ținta de deficit bugetar cash la 6,2% din PIB și este construită pe baza execuției bugetare din primele nouă luni ale anului. În această perioadă, deficitul s-a situat la 3,81% din PIB, față de 5,31% în intervalul similar din 2025.

Respectarea traiectoriei de consolidare fiscală este esențială pentru menținerea ratingului de țară și pentru evitarea unor costuri și mai mari de finanțare pe piețele internaționale.

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