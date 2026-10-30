 Ilie Bolojan, replică tăioasă pentru PSD după rectificarea bugetară: „Încercați să guvernați mai bine decât ați făcut-o data trecută” | adevarul.ro
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Ilie Bolojan, replică tăioasă pentru PSD după rectificarea bugetară: „Încercați să guvernați mai bine decât ați făcut-o data trecută”

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Fostul premier al României, Ilie Bolojan, a lansat un atac la adresa PSD după adoptarea ordonanței de urgență privind rectificarea bugetară. Liberalul susține că datele oficiale confirmă evoluția favorabilă a deficitului bugetar și creșterea investițiilor publice, criticând totodată modul în care social-democrații au gestionat anumite ministere.

Ilie Bolojan a lansat un atac la adresa PSD.
Ilie Bolojan a lansat un atac la adresa PSD. Foto: Mediafax

Bolojan a afirmat că PSD a renunțat la blocarea rectificării bugetare și la solicitarea prezentării unor date privind deficitul pe care le-a catalogat drept „măsluite”.

El a făcut referire și la motivele care au dus la schimbarea guvernului, susținând că executivul anterior nu mai dispunea de instrumentele necesare pentru a rezolva problemele urgente ale țării.

Liderul PNL a invocat cifrele prezentate oficial de Guvern, potrivit cărora deficitul bugetar după primele nouă luni ale anului a ajuns la 3,81% din PIB, față de 5,31% în aceeași perioadă din 2025. De asemenea, investițiile publice ar fi crescut cu peste 25 de miliarde de lei comparativ cu nivelul înregistrat anul trecut.

„Sunt date asumate oficial astăzi de Guvern. Sigur, pentru PSD este deja modus operandi să atace seara, la televizor, ceea ce miniștrii PSD au adoptat dimineața, în Guvern”, a scris Ilie Bolojan.

Acesta le-a cerut social-democraților să își asume guvernarea și să se concentreze asupra problemelor țării, nu doar asupra rectificării bugetare.

„Acum, că ați confirmat oficial buna moștenire, puneți mâna și guvernați, pentru că nevoile României nu se reduc la rectificare. Și încercați să guvernați mai bine decât ați făcut-o data trecută”, a transmis fostul premier.

Bolojan a criticat și activitatea Ministerului Sănătății, susținând că o mare parte din sumele rezultate în urma rectificării reflectă eșecul ministrului Alexandru Rogobete de a distribui bugetul în funcție de priorități și de a atrage fonduri europene. Liberalul a indicat în acest context aproximativ 700 de milioane de lei din fonduri PNRR și de coeziune.

„OUG de astăzi arată și ratările miniștrilor PSD. Spre exemplu, în cazul Ministerului Sănătății, cea mai mare parte a sumelor rectificate este consecința eșecului domnului Rogobete de a aloca banii din buget în funcție de priorități, nu de preferințe sau interese, și de a accesa fondurile europene (PNRR și coeziune), în valoare de 700 de milioane de lei”, a conchis Bolojan.

Sorin Grindeanu, reproșuri la adresa lui Ilie Bolojan după rectificarea bugetară

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat politicile economice ale Guvernului și a cerut o nouă rectificare bugetară, ce ar putea fi organizată la jumătatea lunii noiembrie. Reacția vine după ce Guvernul a adoptat prima rectificare bugetară, prin care sunt asigurate fonduri pentru plata pensiilor, medicamente, spitale și asistență socială.

Liderul social-democrat a susținut că statul trebuie să își achite toate obligațiile până la sfârșitul anului și să prezinte transparent situația reală a finanțelor publice. Acesta consideră necesară o a doua rectificare bugetară, după publicarea prognozei oficiale a Comisiei Europene și a rapoartelor Institutului Național de Statistică.

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