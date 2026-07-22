Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară că social-democrații au luat în calcul demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan încă din momentul în care au ajuns la concluzia că Executivul „duce România într-o direcție greșită”. Potrivit liderului PSD, un partid are obligația de a încerca să schimbe un guvern care adoptă decizii greșite, „nu să stea ca prostul în acea coaliție”.

Sorin Grindeanu a fost întrebat despre afirmația făcută săptămâna trecută de președintele României, Nicușor Dan, potrivit căreia PSD ar fi încercat să răstoarne Guvernul Bolojan înainte de depunerea moțiunii de cenzură.

„Evident, când am văzut că Bolojan duce România într-o direcție greșită. Datoria unui partid e să dea jos guvernul când face lucruri greșite, nu să stai ca prostul în acea coaliție”, a declarat liderul PSD, la Realitatea TV.

Președintele PSD a susținut că moțiunea de cenzură a fost justificată și că majoritatea românilor își doreau schimbarea Executivului.

„Noi am votat acea moțiune împreună cu cei de la AUR și cu celălalt grup care s-a alăturat. Sondajele arătau că peste 80% dintre români consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită. Și atunci am luat această decizie bună pentru România”, a afirmat acesta.

Grindeanu a criticat faptul că, deși Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, nu a fost instalat încă un nou Executiv.

„Lucrurile s-au oprit la jumătate: avem un guvern demis cu un număr record de voturi, 281, și nu avem un guvern. Eu sper ca în săptămânile viitoare să se găsească o soluție stabilă pentru numirea unui guvern, pentru că, în continuare, Bolojan este acolo, USR este acolo”, a declarat liderul PSD.

El a adăugat că evită să includă și PNL în criticile sale, susținând că liberalii sunt „acaparați de această gașcă a lui Bolojan, care este USR”.

Întrebat despre colaborarea cu AUR, Grindeanu a spus că există atât puncte comune, cât și diferențe importante între cele două formațiuni.

„Evident că ne apropie lucrurile care țin de patriotism economic și asta e foarte important. Dacă vreți, e mai important decât orice. Asta cu România este esențial”, a afirmat liderul PSD.

În același timp, acesta a precizat că are rezerve față de o parte dintre liderii AUR.

„Există anumite lucruri care țin de lipsa de încredere în anumiți lideri ai AUR – și nu neapărat mă refer la șeful partidului – și există anumite lucruri care țin, de exemplu, de o anumită clarificare pe care unii lideri ai AUR n-au făcut-o la modul tranșant, legate de sancțiunile împotriva Rusiei”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a subliniat că aceste poziții trebuie clarificate înainte ca formațiunea sa să poată avea o relație politică mai apropiată cu AUR.

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