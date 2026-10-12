Din voturi în semnături: cum a ajuns suspendarea președintelui pârghia PSD în negocierea pentru guvern

„Nu vor fi sancționați. Eu nu mă apuc să fac excluderi cum fac alții.” Așa a răspuns Sorin Grindeanu, pe 6 octombrie, despre parlamentarii PSD care cer suspendarea președintelui României. Doi semnaseră deja pe lista AUR. Al treilea, deputatul Lucian Morar, și-a deschis propria listă. Între timp au ajuns patru, iar alți șase se pregătesc să semneze în următoarele două săptămâni.

Dacă Guvernul Niculescu nu trece, soluția onestă, în opinia mea, rămân alegerile anticipate Foto: FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Cu o zi înainte, Nicușor Dan îl desemnase premier pe Luca Niculescu. Este al patrulea premier desemnat de la 5 mai, când PSD și AUR au dărâmat împreună Guvernul Bolojan. PSD voia mandatul pentru Sorin Grindeanu și nu l-a primit. Liderul PSD a făcut singur legătura: „Era firesc ca acest mandat să fie încredințat PSD-ului.” Despre semnături a vorbit ca despre expresia unei „nemulțumiri” a simpatizanților săi.

Un partid care nu își sancționează parlamentarii când semnează pentru suspendarea președintelui își asumă semnăturile lor. PSD a transformat cea mai gravă procedură din Constituție într-o pârghie de negociere pentru Palatul Victoria.

Socoteala e simplă. Pentru declanșarea procedurii e nevoie de 155 de semnături, o treime din Parlament. AUR spune că are 119. Pentru suspendare sunt necesare 233 de voturi. PNL nu va semna și nu va vota o asemenea cerere. USR și UDMR nu au dat niciun semn că ar face-o. Voturile care lipsesc pot veni dintr-un singur loc: grupurile parlamentare ale PSD.

PSD și AUR au lucrat împreună de fiecare dată când a contat. Moțiunea de cenzură din 5 mai, trecută cu 281 de voturi. Conducerea ICR, împărțită în Senat, în iunie. Amendamentele susținute reciproc la legile din PNRR, în august. Interimatul de la TVR, în septembrie. Votul împotriva Guvernului Mureșan, pe 30 septembrie. De fiecare dată, cooperarea cu AUR a fost prezentată drept accident. Cinci accidente în cinci luni alcătuiesc o strategie.

Firul pornește mai devreme. În această vară, primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, a declarat public că organizațiile partidului au fost puse, în noiembrie 2024, să dea voturi pentru George Simion în primul tur al alegerilor prezidențiale. În 2024 s-au transferat voturi. În 2026 se transferă semnături. Mecanismul a rămas același: PSD împrumută forță extremei și apoi se declară surprins de rezultat.

Calendarul explică restul. Premierul desemnat trebuie să depună joi, 15 octombrie, programul și lista de miniștri, în ultima zi a termenului de zece zile. PSD a anunțat pe 8 octombrie că nu susține un guvern tehnocrat și că intră la guvernare doar dacă PNL și UDMR intră alături. Azi, conducerea PSD și-a reluat condițiile: „schimbarea direcției economice și sociale” și o majoritate în care toți împart guvernarea. Semnăturile adaugă acestui pachet o clauză nescrisă, adresată Palatului Cotroceni.

Condiția PSD nu are echivalent în Uniunea Europeană. Partidul cu cele mai multe mandate din Parlament, care a dărâmat alături de extremiști guvernul din care făcea parte, cere altora să-i garanteze intrarea la guvernare. Toată vara, conducerea PSD ne-a spus că e gata să guverneze și minoritar, cu un premier tehnocrat sau cu Sorin Grindeanu. Acum descoperă că nu poate guverna fără PNL. PSD vrea puterea de a decide și, în același timp, libertatea de a critica orice decizie. Cele două nu încap în același guvern.

Poziția PNL e clară și nu s-a schimbat. Votul de învestitură și intrarea la guvernare sunt două decizii diferite. Suntem dispuși să votăm Guvernul Niculescu ca să închidem criza, fără să cerem funcții și fără să condiționăm votul de participarea noastră. Decidem după ce vedem programul și echipa, în forurile partidului. Avem o singură condiție, de bun-simț: niciun trădător din PNL pe post de ministru, cum s-a încercat în cabinetul Veștea. Dacă PSD intră la guvernare, PNL trece în opoziție. Nu uităm cine a aprins această criză: frâna pusă reformelor din interiorul coaliției a venit de la PSD, cu mult înainte de 5 mai.

PNL a avut dezacorduri cu președintele Nicușor Dan și le va mai avea. Tocmai de aceea o pot spune fără rezerve: dezacordul politic nu este temei de suspendare.

Articolul 95 din Constituție rezervă procedura pentru „fapte grave” prin care președintele încalcă prevederile Constituției. Desemnarea unui premier care nu convine PSD nu se numără printre ele. Cine folosește suspendarea ca să obțină postul de premier tratează Constituția ca pe o listă de prețuri.

Miza trece de un mandat sau de o funcție. La începutul lunii, drone rusești au lovit o navă comercială în zona economică exclusivă a României, iar doi marinari au murit.

Un stat cu guvernul în interimat și cu președintele sub amenințarea suspendării îi oferă Moscovei exact vulnerabilitatea pe care o caută. Câștigătorul vizibil al acestei crize este AUR: fiecare săptămână fără guvern îi devine argument electoral, iar fiecare semnătură PSD îi validează agenda.

UDMR a spus din prima zi că linia sa roșie este refuzul oricărei negocieri cu AUR și SOS. PSD nu a reușit încă să rostească o propoziție la fel de simplă despre suspendarea președintelui.

Dacă Guvernul Niculescu nu trece, soluția onestă, în opinia mea, rămân alegerile anticipate.

O excludere ar fi fost un gest. O propoziție ar ajunge. Cât timp ea lipsește, cele patru semnături vorbesc în numele întregului partid.