Luca Niculescu își explică atuurile în negocierile cu partidele: „Am capacitate de a asculta, am capacitate de dialog”

Premierul desemnat Luca Niculescu afirmă că abilitățile de dialog și de negociere, precum și experiența acumulată în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), îl ajută în discuțiile cu partidele politice pentru formarea noului Guvern.

Premierul desemnat Luca Niculescu. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Întrebat cum reușește să gestioneze relația cu politicieni care se află în conflict, Niculescu a spus că nu își propune să elimine neînțelegerile dintre aceștia, ci să găsească o soluție pentru deblocarea situației politice.

„Am capacitate de a asculta, am capacitate de dialog, am gestionat în ultimii patru ani poate cel mai complex dosar pentru România, care înseamnă aderarea la OCDE, clubul țărilor dezvoltate. România este paradoxală, între junk și OCDE, dar nu este primul paradox”, a declarat premierul desemnat, luni seară, la Antena 3 CNN.

Acesta a amintit că procesul a presupus discuții cu instituțiile statului și cu toate partidele politice, pentru obținerea sprijinului necesar reformelor. Potrivit lui Niculescu, România este prima dintre cele opt țări candidate care a încheiat criteriile tehnice de aderare, iar experiența arată că politicienii pot coopera atunci când există voință.

„Rolul meu nu este să facă aceste partide să se iubească. Există o doză mare de neîncredere între ele și dacă ar fi existat soluții simple, nu s-ar fi ajuns la mine. Adică, în mod normal, politica este făcută de politicieni”, a transmis Niculescu.

Niculescu a explicat că neîncrederea dintre partide complică negocierile, însă consideră că prioritatea este ca România să aibă cât mai repede un Guvern funcțional.

El a precizat că discută zilnic cu liderii politici, dar nu poate oferi detalii despre negocieri, din cauza caracterului confidențial al acestora.

Premierul desemnat Luca Niculescu a continuat negocierile luni, 12 octombrie, pentru formarea viitorului Guvern. El a venit cu propunerea unui acord politic minimal pentru următoarele șase luni. În timp ce minoritățile naționale au confirmat sprijinul și participarea la această înțelegere, USR a transmis un refuz ferm privind o formulă guvernamentală din care să facă parte PSD.

„Primul lucru la care trebuie să ne gândim este crearea unui guvern”

Premierul desemnat a spus că și-ar dori o majoritate solidă, transparentă, susținută de cât mai multe partide, însă a admis că există și alte formule. Printre variantele posibile se numără un Guvern mixt, format din reprezentanți ai unor partide și tehnocrați, sau un Guvern tehnocrat susținut printr-un acord politic.

În cazul unui Executiv tehnocrat, partidele ar putea conveni asupra unor obiective comune, precum adoptarea bugetului și evitarea unor decizii parlamentare care ar putea destabiliza țara. Niculescu a avertizat însă că asemenea formule ar fi mai fragile.

„Primul lucru la care trebuie să ne gândim este la creionarea, la crearea unui guvern. Haideți să facem un guvern. Suntem de prea multă vreme fără guvern”, a afirmat acesta, afirmând totodată că o soluție clară ar contribui și la predictibilitatea și credibilitatea României pe plan internațional, mai ales în condițiile în care țara depinde de finanțarea de pe piețele externe.

Un Guvern tehnocrat ar fi o „soluție fragilă”

Întrebat despre posibilele formule de guvernare, Luca Niculescu a declarat că toate variantele rămân deschise atât timp cât continuă negocierile. El a apreciat însă că o coaliție formată din PSD, PNL și UDMR, deși ar fi fost cea mai utilă opțiune, este în prezent cel mai greu de realizat. Niculescu a precizat că ia act de deciziile partidelor și încearcă să găsească o soluție pornind de la situația actuală.

Premierul desemnat nu a exclus nici posibilitatea formării unui Guvern tehnocrat, pe care îl consideră o variantă fragilă.

„Este, aș spune, o soluție care e probabil cea mai fragilă, dar este o soluție. E mai bine decât nicio soluție. E mai bine decât să nu ai guvern în continuare și să ai spectrul alegerilor anticipate”, a afirmat Luca Niculescu, adăugând că România nu își mai permite să aștepte câteva luni până la rezolvarea problemelor actuale.