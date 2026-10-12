 Șeful AEP, la „Interviurile Adevărul”: „Legislația electorală este depășită”. Ce spune Adrian Țuțuianu despre alegerile anticipate și rolul CCR | adevarul.ro
search
Luni, 12 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Șeful AEP, la „Interviurile Adevărul”: „Legislația electorală este depășită”. Ce spune Adrian Țuțuianu despre alegerile anticipate și rolul CCR

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Adrian Țuțuianu, șeful Autorității Electorale Permanente (AEP), a vorbit la „Interviurile Adevărul” despre necesitatea reformării legislației electorale și despre posibilitatea organizării alegerilor anticipate în România. Oficialul a explicat că un asemenea scenariu este posibil, dar trebuie respectate termenele constituționale și deciziile Curții Constituționale.

Șeful AEP, la „Interviurile Adevărul”: „Legislația electorală este depășită”
Șeful AEP, la „Interviurile Adevărul”: „Legislația electorală este depășită” Foto: Adevărul

În cadrul discuției cu jurnalista Irina Petraru, Țuțuianu a atras atenția că legislația electorală este învechită și a fost modificată succesiv, fără o abordare unitară.

„Legislația noastră electorală e depășită, este extrem de fragmentată, a fost cârpită — ca să mă exprim neelegant, dar foarte precis în același timp — de fiecare dată când a mai avut loc un exercițiu electoral. Și este nevoie să punem în aplicare inclusiv reglementări europene”, a declarat șeful AEP.

Întrebat dacă România poate ajunge la alegeri anticipate în cazul în care criza politică nu poate fi rezolvată prin alte mijloace, Adrian Țuțuianu a răspuns că procedura poate fi urmată, însă cu respectarea cadrului constituțional.

„Se poate face, este obligația noastră să o facem. Problema e să respectăm termenul constituțional și, în același timp, să respectăm deciziile Curții Constituționale”, a explicat acesta.

Șeful AEP a arătat și că un eventual blocaj între instituțiile statului ar putea ajunge în fața Curții Constituționale. Potrivit lui, orice partid politic poate sesiza CCR, invocând un conflict constituțional între președinte și Parlament.

„Orice partid politic poate să sesizeze Curtea Constituțională invocând existența unui conflict între președinte și Parlament — Parlamentul care a decis cu o majoritate că un guvern nu mai are susținerea necesară și l-a demis, și președintele care are obligația să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru”, a declarat Adrian Țuțuianu.

Șeful AEP a fost întrebat dacă judecătorii constituționali ar putea clarifica o asemenea situație..

„Să tranșeze Curtea o asemenea chestiune și probabil că ar putea să vină să spună — că am cazuri similare, îmi aduc aminte — de câte ori ar putea președintele să desemneze sau când, în ce condiții, până unde merge limita atribuțiilor prezidențiale. Pentru că totuși este clar că trebuie rezolvată o asemenea situație...”, a afirmat șeful AEP.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
digi24.ro
image
FOTO/ VIDEO Cum arată noua Dacia Spring, care costă 18.000 de euro. A fost prezentată oficial la Salonul auto de la Paris
stirileprotv.ro
image
Sondajele la care publicul nu are acces și care îi sperie pe creditorii României – bancheri și manageri de fonduri de investiții – despre care președintele Nicușor Dan susține că spun „NU” anticipatelor. AUR ar aduna cât PSD și PNL la un loc, aproape 40%. USR ar avea un scor cu o singură cifră dacă s-ar organiza alegeri
gandul.ro
image
Peste 30.000 de dolari pentru susținerea lui Călin Georgescu pe TikTok. „Am ținut în șah Guvernul, SRI și SIE”
mediafax.ro
image
„S-au semnat actele, Nelu Varga a fost de acord să ne dea 50% din CFR Cluj!” Vin zecile de milioane în club? Răspunsul omului dat „dispărut” de la Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce s-a cerut recuzarea judecătorului din procesul lui Călin Georgescu de la Curtea de Apel Bucureşti
libertatea.ro
image
„Nu fac nimic la întâmplare”. Povestea cazului bogpr, cel care a plătit un milion de dolari pentru campania lui Călin Georgescu
digi24.ro
image
Omul de afaceri adus să o salveze pe CFR Cluj, dat „dispărut” de club: „Nu l-am mai văzut niciodată”
gsp.ro
image
Mircea Bravo a scris cinci cuvinte pe internet și CSA Steaua a intervenit: ”Modificați postarea!”. Replică imediată a vedetei
digisport.ro
image
Florin Salam, de urgență la spital după un concert! Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit: „N-am mai suportat durerile”
click.ro
image
STENOGRAME din ședința PSD. Olguța Vasilescu: „Dacă nu ne place Luca Niculescu, putem să-l dăm jos peste 6 luni”
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
EXPERIMENT. Câţi bani economisim la marile supermarketuri din România, cu aplicaţiile instalate
observatornews.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
cancan.ro
image
Județul unde pensia medie trece de 4.000 lei. Diferente la pensie de 1.400 după orașul unde ai muncit. De ce?
newsweek.ro
image
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
prosport.ro
image
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal mare...
playtech.ro
image
Marea schimbare adusă de Reghecampf la FCSB, detectată de rivalii de la Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Putin îi vinde lui Trump motorină iraniană, nu rusească. Un disident iranian face acuzații grave și vine cu dovezi VIDEO
ziare.com
image
Petrecerea care l-a făcut pe Gabi Tamaș să ceară să plece din țară! ”Am fost cu ei. Am zăcut o săptămână!”
digisport.ro
image
Kelly Osbourne a luat aproape 13 kilograme după ce îngrijorase fanii! „A fost cel mai rău an din viața mea”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E de vis! Imagini FABULOASE din casa Vlăduței Lupău. Are cea mai luxoasă locuință din Cluj. A costat-o 3 milioane de euro, dar a muncit din greu pentru a-și îndeplini acest vis / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Indemnizație lunară de 3.170 de lei pentru tineri. Ce acte trebuie depuse
mediaflux.ro
image
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic”
actualitate.net
image
Kelly Osbourne a luat aproape 13 kilograme după ce îngrijorase fanii! „A fost cel mai rău an din viața mea”
click.ro
image
Michael Douglas, criticat dur de prieteni după dezvăluirile intime! Ce a povestit actorul despre femeile celebre din viața sa
click.ro
image
Ultima fiță, pantofii transparenți din plastic! Verdictul stiliștilor: „Total inestetici și se aburesc!” Cam cât costă?
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Diane de Poitiers foto Profimedia prelucrata cu AI png
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi
okmagazine.ro
Petroglifa reprezentând un posibil conducător kushit
Ce reprezintă o petroglifă de dimensiuni impresionante, descoperită de arheologi în Sudan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Irina Fodor a spus adevărul despre cazările din China, la „Asia Express”. Ce a uimit-o pe prezentatoare
image
Kelly Osbourne a luat aproape 13 kilograme după ce îngrijorase fanii! „A fost cel mai rău an din viața mea”

OK! Magazine

image
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi