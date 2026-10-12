Adrian Țuțuianu, șeful Autorității Electorale Permanente (AEP), a vorbit la „Interviurile Adevărul” despre necesitatea reformării legislației electorale și despre posibilitatea organizării alegerilor anticipate în România. Oficialul a explicat că un asemenea scenariu este posibil, dar trebuie respectate termenele constituționale și deciziile Curții Constituționale.

Șeful AEP, la „Interviurile Adevărul”: „Legislația electorală este depășită” Foto: Adevărul

În cadrul discuției cu jurnalista Irina Petraru, Țuțuianu a atras atenția că legislația electorală este învechită și a fost modificată succesiv, fără o abordare unitară.

„Legislația noastră electorală e depășită, este extrem de fragmentată, a fost cârpită — ca să mă exprim neelegant, dar foarte precis în același timp — de fiecare dată când a mai avut loc un exercițiu electoral. Și este nevoie să punem în aplicare inclusiv reglementări europene”, a declarat șeful AEP.

Întrebat dacă România poate ajunge la alegeri anticipate în cazul în care criza politică nu poate fi rezolvată prin alte mijloace, Adrian Țuțuianu a răspuns că procedura poate fi urmată, însă cu respectarea cadrului constituțional.

„Se poate face, este obligația noastră să o facem. Problema e să respectăm termenul constituțional și, în același timp, să respectăm deciziile Curții Constituționale”, a explicat acesta.

Șeful AEP a arătat și că un eventual blocaj între instituțiile statului ar putea ajunge în fața Curții Constituționale. Potrivit lui, orice partid politic poate sesiza CCR, invocând un conflict constituțional între președinte și Parlament.

„Orice partid politic poate să sesizeze Curtea Constituțională invocând existența unui conflict între președinte și Parlament — Parlamentul care a decis cu o majoritate că un guvern nu mai are susținerea necesară și l-a demis, și președintele care are obligația să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru”, a declarat Adrian Țuțuianu.

Șeful AEP a fost întrebat dacă judecătorii constituționali ar putea clarifica o asemenea situație..

„Să tranșeze Curtea o asemenea chestiune și probabil că ar putea să vină să spună — că am cazuri similare, îmi aduc aminte — de câte ori ar putea președintele să desemneze sau când, în ce condiții, până unde merge limita atribuțiilor prezidențiale. Pentru că totuși este clar că trebuie rezolvată o asemenea situație...”, a afirmat șeful AEP.