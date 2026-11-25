Fotografiile în care Kim Ju Ae, fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, apare în timp ce schiază într-o stațiune turistică din Coreea de Nord au stârnit controverse internaționale, după ce s-a observat că adolescenta pare să poarte echipamente sportive de lux, a căror livrare către Coreea este interzisă prin sancțiunile ONU.

Statele Unite au atras atenția că echipamentele de schi se află pe lista bunurilor de lux care nu pot fi exportate în Coreea de Nord. Un reprezentant al Departamentului de Stat american a declarat, pe 24 noiembrie, pentru Voice of America, că statele membre ale ONU au obligația de a împiedica furnizarea, vânzarea sau transferul, direct ori indirect, al unor astfel de produse către regimul de la Phenian.

Reacția Washingtonului vine după ce presa de stat nord-coreeană a publicat, pe 17 noiembrie, imagini cu Kim Ju Ae schiind în timpul unei vizite efectuate de tatăl său într-o zonă turistică din Samjiyon, provincia Ryanggang. „Adevărul” a relatat anterior despre vizita lui Kim Jong Un la stațiunea de schi din orașul Samjiyon, aflat în apropierea graniței cu China.

Ce mărci de lux apar în fotografii

Potrivit imaginilor analizate de The Straits Time, schiurile folosite de fiica liderului nord-coreean par să poarte sigla producătorului elvețian premium Stoeckli. De asemenea, inscripțiile de pe geaca și pantalonii adolescentei au alimentat speculațiile că acestea ar proveni de la un brand francez de lux.

În aceleași fotografii, Pak Jong-chon, vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale a Partidului Muncitorilor, care a însoțit familia Kim, pare să folosească clăpari și bețe de schi produse de compania austriacă Fischer.

Prețurile unor astfel de echipamente sunt ridicate. Schiurile Stoeckli pot depăși 1.100 de dolari, în timp ce clăparii Fischer despre care se crede că au fost purtați de oficialul nord-coreean costă aproximativ 600 de dolari.

Foto: X/@TheKoreaHerald

Producătorii neagă orice legătură comercială cu Phenianul

Atât Stoeckli, cât și Fischer au negat că ar avea relații comerciale cu Coreea de Nord.

Producătorul elvețian a transmis pentru Voice of America că nu exportă produse în această țară și că nu poate confirma, pe baza fotografiilor și înregistrărilor disponibile, dacă echipamentul purtat de adolescentă este autentic.

La rândul său, Fischer a precizat că nu vinde și nu distribuie produse în Coreea de Nord și că respectă sancțiunile și restricțiile europene privind exporturile.

Nu se știe deocamdată cum au ajuns echipamentele în posesia familiei Kim. Totuși, introducerea unor astfel de produse prin intermediari din alte state, misiuni diplomatice sau rețele de contrabandă ar putea reprezenta o încălcare a sancțiunilor internaționale.

Echipamentele sportive, interzise prin sancțiunile ONU

Consiliul de Securitate al ONU a interzis exporturile de bunuri de lux către Coreea de Nord în 2006, după primul test nuclear efectuat de această țară. În 2016, după un nou test nuclear, lista produselor interzise a fost extinsă și a inclus explicit echipamentele sportive destinate activităților recreative.

Cu toate acestea, membrii elitei conducătoare de la Phenian au fost surprinși în repetate rânduri folosind automobile de lux, haine de designer și ceasuri scumpe, în pofida restricțiilor internaționale.