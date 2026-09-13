Rogobete spune că sistemul sanitar se apropie de o criză fără precedent și descrie situația în spitale: „Mai am o singură doză pentru infarct”

Social-democratul Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, spune că sistemul medical traversează una dintre cele mai grave perioade din ultimii ani.

Alexandru Rogobete, pe vremea când era ministru al Sănătății Foto: Inquam Photos

În emisiunea „Culoarele Puterii” de la TVR, fostul a relatat o discuția șocantă pe care spune că a avut-o cu un medic de la Unitatea de Primiri Urgențe:

„Mai am o singură doză pentru pacienții cu infarct miocardic acut. Dacă mâine dimineață vine un alt pacient, â nu mai am medicamente”.

Rogobete spune că situația reflectă gravitatea crizei din sănătate:

„Criza politică știm că ne costă bani, dar se pare că ne-ar putea costa vieți. La propriu”.

Potrivit fostului ministru, România se confruntă simultan cu o criză politică, una economică și una profundă în sistemul medical.

După cinci ani petrecuți în Ministerul Sănătății, Rogobete afirmă că „niciodată în ultimii cinci ani nu a existat o criză economică atât de puternică în sistemul de sănătate.”

Social-democratul spune că vizitele recente în spitalele din Hunedoara, Deva și Brad i-au confirmat că unități care deservesc zeci de mii de oameni funcționează la limită.

„Pentru trimestrul patru nu mai au buget”

Potrivit fostului ministru, problemele nu se opresc la medicamentele pentru infarct Rogobete spune că finanțarea pentru Ambulanță și Unitățile de Primiri Urgențe este epuizată:

„De la 1 octombrie nu mai există buget”, spune Rogobete, susținând că Situația ar fi similară și pentru programele prioritare destinate secțiilor ATI, pacienților cu AVC, infarct, arsuri grave sau politraumatisme:

„Pentru trimestrul patru nu mai au buget”.

Fostul ministru avertizează și asupra riscului unei crize a citostaticelor și a medicamentelor pentru bolnavii de cancer, inimă și diabet.

„Nu au prevăzută finanțare pentru ultimele trei-patru luni ale acestui an”, susține social-democratul.

Rogobete afirmă că fondurile au fost consumate mai devreme decât era prevăzut, din cauza numărului mai mare de pacienți:

„Bugetele au fost relocate… din ultimele luni în lunile de vară, bazându-se pe această rectificare care, din păcate, nu vine”.

În plus, explică ministrul, bugetul aprobat târziu a împins sistemul să funcționeze „pe datorii” în primele trei luni ale anului.

„Criza politică ne-ar putea costa vieți”

În opinia sa, criza politică amplifică blocajul.

„Orgoliile unor lideri sunt mai importante decât realitatea din această țară”, arată Rogobete, avertizând că lipsa dialogului și întârzierea deciziilor financiare riscă să afecteze direct pacienții:

„Criza politică ne-ar putea costa vieți”.