 „Suntem republică bananieră”. Simion a cerut în Parlamentul European monitorizarea dosarelor lui Călin Georgescu și a protestat la Bruxelles | adevarul.ro
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„Suntem republică bananieră”. Simion a cerut în Parlamentul European monitorizarea dosarelor lui Călin Georgescu și a protestat la Bruxelles

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George Simion a cerut, la Bruxelles, implicarea membrilor Parlamentului European în monitorizarea dosarelor care îl vizează pe Călin Georgescu și a participat la un protest organizat în fața Parlamentului European, la care au venit câteva zeci de persoane.

Miercuri, 14 octombrie, în cadrul unei conferințe internaționale organizate de AUR în Parlamentul European, dedicată alegerilor anticipate, George Simion a lansat un atac dur la adresa justiţiei din România, în timp ce câteva zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața instituției europene pentru a contesta decizia instanței în ceea ce-l priveşte.

Susţinătorii lui Călin Georgescu din diaspora au protestat la Bruxelles.
Susţinătorii lui Călin Georgescu din diaspora au protestat la Bruxelles. Foto: Facebook George Simion

George Simion le-a cerut membrilor Parlamentului European să urmărească modul în care sunt gestionate de justiția din România dosarele lui Călin Georgescu, afirmând că „democraţia este în pericol”.

„Vă vorbesc astăzi ca preşedinte al partidului AUR din România şi fiind vocea multor români care nu mai recunosc ţara lor ca o democraţie funcţională. Democraţia nu e proprietatea unei tabere politice sau alteia. Când ai, ca în România, alegeri anulate, când candidaţi populari sunt interzişi sau trimişi în închisoare sub acuzaţii contestate, când alegerile sunt considerate nelegitime, democraţia însăşi e în pericol”, a spus George Simion.

 „Mă gândesc, nu suntem democraţie, suntem republică bananieră sau huntă, cum exista pe vremuri în America de Sud sau în anumite ţări africane, doar în unele.

Aici, la începutul acestei conferinţe, facem un apel la membrii Parlamentului European de a monitoriza acţiunile justiţiei împotriva lui Călin Georgescu şi cazurile aferente în termeni de proporţionalitate, echitate şi independenţă, să reafirme faptul că voinţa populară exprimată în alegeri libere nu poate fi răsturnată prin procese nejustificate şi prin consensul unor elite şi să îşi dea seama că excluderea unor forţe politice din cursa democratică slăbeşte valorile europene”, a mai declarat liderul AUR.

„În Uniunea Europeană nu vrem deţinuţi politici. Eliberaţi deţinuţii politici, restauraţi democraţia şi competiţia democratică autentică şi lăsaţi poporul român să decidă”, a cerut el.

Între timp, în fața Parlamentului European din Bruxelles s-au adunat aproximativ 70 de susţinători ai fostului candidat la alegerilre prezidenţiale, Călin Georgescu, care au răspuns la apelul lui George Simion lansat de zile bune pe Facebook.

protest Bruxelles 02 Facebook ActiveNews jpg
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protest Bruxelles 02 Facebook ActiveNews jpg Foto: Facebook ActiveNews

Liderul AUR li s-a alăturat şi a publicat și un mesaj pe Facebook, direct de la manifestație: „Libertate pentru Călin Georgescu!”.

Printre cei care au luat cuvântul la protest s-au numărat și reprezentanți ai unui unor partide din opoziţie din Belgia şi Cipru.

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