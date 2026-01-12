search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

A plagiat sau nu ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, în teza sa de doctorat?

0
0
Publicat:

Mare scandal, mare, pornit de la articolul care îl acuză pe ministrul Marinescu că ar fi copiat nu mai puţin de 140 de pagini din cele 247 ale lucrării sale de doctorat, adică 56,68% din teză.

FOTO Captură video
FOTO Captură video

Emilia Şercan nu este la prima demonstrație de plagiat a unor persoane aflate în ierarhia politică şi administrativă a României. Până acum nimeni nu a demonstrat că se înşeală, cel mult i-au ignorat dezvăluirile. Şi cum să demonstrezi că se înşeală când autoarea indică paginile copiate, autorii şi cărţile de unde au fost copiate şi preluate copy-paste, fără ghilimele şi fără citarea cărţilor şi autorilor originari?

Emilia Şercan:

Cea mai mare parte a conținutului descoperit că fiind plagiat în lucrarea de doctorat a lui Radu Marinescu provine dintr-un volum care nu a fost citat nicio singură dată în întreg conținutul tezei de doctorat a ministrului Justiției Radu Marinescu și nici nu a fost inclus în Bibliografie. 

Volumul se intitulează Înscrisurile. Mijloace de probă în procesul civil, apărut în 1998 la Editura All, semnat de Florea Măgureanu – fost profesor universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității Româno-Americane. 

Este vorba despre 62 de pagini din cele 140 în care există conținut plagiat.

Cum poţi să conteşti aşa ceva? Oricina are ochi să vadă poate verifica ce spune Emilia Şercan.

De altfel, Radu Marinescu nu contestă preluarea celor 62 de pagini. Spune doar că aşa erau legile în 2009, când şi-a susţinut lucrarea de doctorat. Adică în 2009 era permisă preluare a zeci de pagini,  fără ghilimele şi citarea sursei, în propria lucrare de doctorat? Ne crede tâmpiţi Marinescu? Regulile citării exacte şi corecte au zeci de ani în mediul academic, nu cum spune Marinescu, că în 2009 ele nu existau.

Emilia Şercan:

Ministrul Rădu Marinescu își justifică furtul academic invocând - asemenea unei întregi pleiade de plagiatori aflați în funcții publice care l-au precedat - o presupusă „lipsă a normelor” și o presupusă „lipsă a legislației”. Ce susține Marinescu, în discuția avută cu PressOne, este fals: în 2009, atât normele academice, cât și legea, prevedeau evidențierea prin semnele ghilimelelor a porțiunilor copiate din lucrările altor autori.

Şi PSD reia argumentul ridicol al lui Marinescu:

"Lucrarea sa de doctorat a fost deja validată de Comisia de doctorat și CNATDCU, care au considerat că textul a respectat normele academice și legislația în vigoare la acel moment. Nu poți acuza pe cineva că a încălcat o lege care nu era în vigoare la acel moment!

Nu există confirmări publice conform cărora CNATDCU şi Comisia de Etică ar fi validat lucrarea de doctorat a lui Marinescu. Posibil că în 2009 cele două instituţii să nu fi avut încă acces la softurile internaţionale care verifică posibilitatea plagiatului într-o lucrare de doctorat.

Cert este un lucru clar, confirmat negru pe alb de Marinescu. El nu neagă că a luat copy-paste 62 de pagini din altă lucrare, spune doar că avea voie să facă acest furt intelectual în 2009! Ceea ce este de râsul curcilor!

Obligaţia morală a lui Marinescu, a guvernului, a PSD, este să demisioneze sau  să-l retragă pe Marinescu din funcţia de ministru, până când instituţiile statului vor relua verificarea lucrării sale de doctorat.

Nu poţi lăsa în fruntea ministerului Justiţiei, care trebuie să combată infracţiunile, inclusiv cea a furtului intelectual, o persoană care s-a dovedit pentru oricine ştie să citească că este autorul unui grosier furt intelectual!

Opinii

Mai multe de la Ștefan Vlaston

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
digi24.ro
image
GALERIE FOTO cu cele mai spectaculoase apariții la Globurile de Aur 2026. Actrițele care au uimit publicul cu ținutele lor
stirileprotv.ro
image
Am făcut calculul complet. Cât costă o înmormântare în 2026. Incinerarea este mai ieftină
gandul.ro
image
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
mediafax.ro
image
Dosare secrete: Cum a ajuns Bela Karolyi să o saboteze pe Dinamo la Olimpiada de la Montreal! „Manevre cu Ilie Verdeț!”
fanatik.ro
image
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu, interviu din clinica din Italia în care este internat: „Am încercat să mă sinucid!”
gsp.ro
image
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum
digisport.ro
image
Fuge ayatollahul din Iran? Zvonurile momentului care întrețin protestele / Informații despre un posibil transfer al lingourilor de aur din Iran în Rusia
stiripesurse.ro
image
La Niña a început să se prăbușească: Urmează o schimbare majoră de vreme în Europa, iarna 2026-2027 ar putea fi complet diferită
antena3.ro
image
Localitatea din România unde troienele au trecut de un metru
observatornews.ro
image
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
cancan.ro
image
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
prosport.ro
image
Legi noi pentru românii cu restanțe la întreținere: ce se schimbă, dacă stai la bloc
playtech.ro
image
A decolat din Antalya ca jucător al Rapidului, a aterizat la București în tricoul altei echipe. Cluburile au semnat transferul! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Kremlinul îi caută un înlocuitor. Cele mai recente informații: a intrat în comă
digisport.ro
image
Toate armele pe masă: începe lupta pentru controlul dosarelor și al puterii politice
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Gigantul american care a vizat România și gazul din Marea Neagră îi spune lui Trump că...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Leonard Miron, de nerecunoscut! A slăbit enorm și a ajuns piele și os. Avea 110 kg în urmă cu câteva luni: Mi-a zis Miguel să fac ceva, că nu mai am cu ce să mă îmbrac
romaniatv.net
image
Vestea zilei pentru toți pensionarii! Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor
mediaflux.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare
click.ro
image
Care este diferența dintre făina 650 și cea 000. Detaliul care poate face diferența în bucătărie
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, din 24 ianuarie. Viața acestor nativi se va schimba în bine
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Marlon Brando, Michael Jackson foto Profimedia jpg
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Luni, 12 ianuarie, intră pensia pe card! La ce oră primesc banii pensionarii și cine ia în plus 200 de lei
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare

OK! Magazine

image
Noua generație de frumuseți de la Palatul britanic. Prințesa Charlotte are o concurență serioasă din partea verișoarei sale

Click! Pentru femei

image
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?