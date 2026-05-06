Florin Barbu declară război Mercosur dacă va mai fi ministrul Agriculturii: „Niciun produs nu va intra fără verificare în România”

Fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, miercuri, că dacă va mai ocupa această funcţie, atunci niciun produs din zona Mercosur nu va mai intra în țara noastră până când nu va fi verificat în laboratoarele din România.

Acordul comercial provizoriu dintre UE şi ţările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay) se aplică cu titlu provizoriu de la 1 mai, urmând să intre pe deplin în vigoare după ce Parlamentul European, care așteaptă un aviz de la Curtea Europeană de Justiție, își va da avizul.

„România a mai solicitat un punct foarte important, ca societăţile care importă din zona de Mercosur, fiecare stat să poată licenția aceste societăți. De ce spun acest lucru? Pentru că pericolul cel mai mare este ca anumite societăți să fie agreate la nivelul Comisiei Europene să aducă aceste produse. Pericolul cel mai mare este că, odată intrate pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeană, acel produs devine european”, a declarat Florin Barbu la conferința „Diplomaţie în agribusiness. Provocări şi oportunități într-un context global în schimbare”, organizată de AgroTV, în parteneriat cu Profit.ro.

El a explicat că trebuie informați foarte bine consumatorii din acest punct de vedere.

„Am solicitat ca fiecare stat să importe produse agroalimentare din zona Mercosur, prin licenţe date de fiecare stat, iar acel stat care a importat aceste produse agroalimentare să le consume pe teritoriul statului unde s-a făcut acest, comerț pentru a nu afecta ceilalţi producători şi procesatori din alte ţări din Uniunea Europeană”, a explicat fostul ministru PSD al Agriculturii.

Florin Barbu a adăugat că a solicitat niște garanţii de bun simţ, având în vedere că în Mercosur se folosesc pesticide, hormoni, iar puii sunt crescuţi cu antibiotic.

”Noi nu putem creşte pui cu antibiotic. Noi nu putem creşte vacă de carne utilizând hormonii. Noi nu avem voie să utilizăm în sectorul vegetal din România, categoria 1, pesticide. Aceste pesticide sunt utilizate în zona de Mercosur. Am cerut nişte garanţii de bun simţ, pentru că nu sunt împotriva comerțului liber, dar trebuie să ne protejăm”, a subliniat Florin Barbu.

El a mai relatat ce va face dacă va reveni la Ministerul Agriculturii.

„Dacă Dumnezeu mă ajută să mă întorc la Ministerul Agriculturii, nu va intra niciun produs din zona de Mercosur chiar dacă se realizează intra-comunitar, până acel produs nu va intra în laboratoarele din România”, a mai transmis Florin Barbu.

El a explicat că laboratoarele din România sunt calibrate pe acele substanțe transpuse în directivele Uniunii Europene.

„Noi avem acele kituri, acei markeri doar pentru acele produse. În cazul în care sunt utilizate alte substanțe care sunt interzise pe teritoriul României, acei markeri nu pot identifica acele produse. Şi am solicitat, inclusiv din partea Uniunii Europene, un sprijin, o finanțare pentru a calibra aceste laboratoare până va intra acest acord Mercosur”, a mai precizat Florin Barbu.