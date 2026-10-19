Scandal în PNL după ce Bolojan le-a dat liberalilor ultimatum pentru a demisiona din funcții: „Să plece liderii primii”

Cristina Ancuța Pocora a anunțat că demisionează din funcția de consilier de stat în Cancelaria premierului Ilie Bolojan. Decizia vine după ce PNL a hotărât să treacă în opoziție, deși va susține în Parlament Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Foto: Facebook

Pocora a făcut anunțul luni, într-o postare pe Facebook, în care a explicat că vrea să își asume prin propriile fapte decizia partidului. Ea i-a mulțumit lui Ilie Bolojan pentru încredere și pentru oportunitatea de a face parte din echipa sa.

„PNL a decis să meargă în opoziție. Mi-am depus demisia din funcția de Consilier de Stat în Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan”, a scris Pocora. Aceasta a adăugat că pleacă atunci când consideră că legea sau o decizie politică impune acest lucru și că își păstrează disponibilitatea de a se implica în continuare în activități publice.

Demisia are loc în contextul deciziei luate de PNL în weekend. Liberalii au anunțat că vor intra în opoziție, însă vor susține în Parlament Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Ilie Bolojan a explicat că votul de susținere este unul de responsabilitate, menit să evite continuarea blocajului instituțional și să permită funcționarea instituțiilor publice.

Alin Tișe îi cere lui Bolojan să plece primul: „Fie pleacă toți, fie niciunul!”

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a criticat conducerea PNL în contextul deciziei ca demnitarii susținuți de partid să își depună demisiile după trecerea formațiunii în opoziție. Liberalul consideră că responsabilitatea pentru situația partidului aparține liderilor și susține că aceștia ar trebui să plece înaintea celor care ocupă funcții publice.

Într-un mesaj publicat luni pe Facebook, Tișe l-a indicat pe Ilie Bolojan drept primul care ar trebui să demisioneze, alături de ceilalți membri ai conducerii pe care îi consideră responsabili pentru problemele partidului. El a afirmat că membrii PNL care ocupă funcții publice au muncit pentru a ajunge în acele poziții și nu ar trebui să suporte consecințele deciziilor luate la nivel central.

Președintele CJ Cluj susține că, dacă se dorește retragerea reprezentanților PNL din funcțiile publice, măsura trebuie aplicată tuturor celor numiți politic, inclusiv directorilor, consilierilor și persoanelor care ocupă poziții în consiliile de administrație.

„Fie pleacă toți, fie niciunul!”, a transmis Tișe, care a acuzat conducerea partidului că îl tratează ca pe o proprietate personală.

Bolojan le-a cerut demnitarilor susținuți de PNL să demisioneze până luni la prânz

Liderul PNL a precizat că sprijinul partidului este condiționat de respectarea unor angajamente privind țintele de deficit, accesarea fondurilor europene și gestionarea cheltuielilor bugetare. Acordul ar urma să fie valabil până după aprobarea legii bugetului.

La finalul săptămânii trecute, Bolojan a anunțat că demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii și nu vor mai ocupa funcțiile respective. Pocora este printre primii liberali care au făcut publică plecarea dintr-o funcție guvernamentală.

Liderul liberal a mai spus că, în cazul în care înțelegerile cu noul guvern nu vor fi respectate, PNL ar putea lua în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură în primăvară.