Prefectul județului Olt a demisionat. „Consider că fiecare etapă profesională vine cu responsabilități și decizii asumate”

Prefectul județului Olt, Ștefan Nicolae (PNL), a anunțat, luni, 19 octombrie 2026, că demisionează din funcție. Mandatul său ar urma să se încheie în momentul în care se va instala noul guvern și va fi numit un nou prefect.

Prefectul Ștefan Nicolae și-a anunțat demisia Foto: Alina Mitran

Ștefan Nicolae a ocupat pentru prima dată funcția de prefect în septembrie 2007, până în februarie 2009.

A revenit ulterior în Prefectura Olt în 2024, după ce prefectul de la acea dată, Mario De Mezzo, a demisionat pentru a se angaja în cursa electorală pentru fotoliul de primar al municipiului Slatina. Ulterior, în februarie 2025, între Ștefan Nicolae și Cosmin Floreanu (PSD), care deținea funcția de subprefect, s-a produs rocada. În aprilie 2026, Ștefan Nicolae a revenit pe funcția de prefect, după demisia social-democratului Emil Albotă.

„Începând cu data de 19.10.2026, am luat decizia de a demisiona din funcția de prefect al județului Olt.

A fost o responsabilitate importantă și o onoare să exercit această funcție, în slujba cetățenilor și a interesului public. Pe parcursul mandatului, am urmărit să îmi îndeplinesc atribuțiile cu responsabilitate, profesionalism și respect față de lege și față de comunitatea pe care am avut datoria de a o reprezenta.

(...) Consider că fiecare etapă profesională vine cu responsabilități și decizii asumate. Plec din această funcție cu respect pentru instituție, pentru oamenii cu care am lucrat și pentru principiile care trebuie să stea permanent la baza exercitării unei funcții publice”, a transmis prefectul, prin intermediul unui comunicat de presă.

Plecarea sa din funcție a survenit în contextul în care Partidul Național Liberal a decis să iasă de la guvernare. Ca urmare a acestei strategii politice stabilite la nivel central, prefecții și subprefecții liberali din întreaga țară își înaintează demisiile în bloc.

Subprefectul Adrian Mihai (USR) a precizat la rândul său, în cursul dimineții, pentru „Adevărul”, că așteaptă numirea noului guvern pentru a face, similar, pasul.



