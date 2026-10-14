Gorghiu, atac la Bolojan după decizia de a susține un guvern cu miniștri PSD: „Eram pe punctul de a fi dați afară că am votat guvernul Veștea”

Deputata liberală Alina Gorghiu critică decizia conducerii PNL de a susține un acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu și compară actuala strategie a liberalilor cu poziția adoptată în urmă cu câteva luni, când o parte dintre membrii partidului au susținut învestirea unui guvern condus de Adrian Veștea.

Alina Gorghiu Foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Într-o postare publicată miercuri pe Facebook, Gorghiu afirmă că susținătorii formulei guvernamentale propuse atunci au fost sancționați politic, deși actuala decizie a PNL merge într-o direcție similară.

„Aproape jumătate de an de criză politică, de interimat, imaturitate cât cuprinde, orgolii, blocaje și jigniri. Mai ieri eram unii pe punctul de a fi dați afară pentru că am votat un guvern cu premier liberal, Adrian Veștea, miniștri liberali, cu PSD în guvern”, a scris liberala.

În contrast, spune deputata, „Astăzi PNL decide să voteze un guvern cu premier tehnocrat, Luca Niculescu, și guvern PSD”.

„Cine a greșit, o fi cineva care trebuie să își ceară scuze… ar fi fost mai bine să fie votat guvernul Veștea pentru PNL sau e mai bine că PNL alege opoziția? Sunt întrebări la care răspunsul și-l dă fiecare, dar parte din costurile crizei vor fi plătite în continuare. La final va fi guvern. Măcar atât!”, a încheiat Alina Gorghiu.

PNL ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu

Amintim că Ilie Bolojan, președintele PNL, a anunțat marți, 13 octombrie, că liberalii sunt dispuși să încheie un acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru susținerea unor măsuri considerate de interes național, fără a intra însă la guvernare.

Potrivit liderului liberal, partidul va rămâne în opoziție, iar documentul aflat în discuție nu va avea caracterul unui acord de coaliție.

„Documentul nu va reprezenta un acord de coaliție și nu va presupune participarea PNL la Guvern, ci va stabili condițiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni”, a transmis liderul liberal.

PNL ar putea susține bugetul de stat pentru 2027

Printre condițiile invocate de Ilie Bolojan se numără atingerea țintei de deficit bugetar, folosirea responsabilă a banului public, protejarea investițiilor și respectarea angajamentelor europene. Liberalii sunt pregătiți să susțină și să voteze legea bugetului de stat pentru 2027, dacă aceasta va fi realistă și fundamentată pe venituri care pot fi încasate.

Potrivit lui Bolojan, bugetul trebuie să continue consolidarea fiscală, să protejeze investițiile și să evite creșterea cheltuielilor fără acoperire financiară.

Președintele PNL a avertizat că astfel de cheltuieli ar putea împinge România într-o criză și mai gravă.





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